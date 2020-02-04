Детская хореографическая школа «Фуэте» — что внутри? 04.02.2020 Партнерский материал

Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской. Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование, включающее занятия по классическому, народно-сценическому, модерн-танцу, истории искусств и теории музыки. Для самых маленьких (от трех лет) ведутся занятия по раннему общеэстетическому развитию в области классической хореографии. Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, изо-студию, а также индивидуальные уроки по вокалу и фортепиано. Посмотрим, что там внутри.

В 2010 году у «Фуэте» появился собственный дом, в самом центре Зеленограда, в корпусе 127. На большой площади располагаются четыре профессионально оборудованных балетных класса, библиотека, лекционно-музыкальный класс, гримерные комнаты, удобные раздевалки и душевые. В 2019 году в школе осуществлен капитальный ремонт.

Образовательный процесс школы очень насыщен: учащиеся регулярно ездят на экскурсии в рамках курса истории искусств, участвуют в различных конкурсах хореографии и концертах.

В репертуар школы входят номера классической хореографии, народно-сценического танца и современные работы в жанре классического модерна.

Программа подготовительного отделения включает в себя занятия по гимнастике и ритмике-танцу, которые позволяют развить у ребенка координацию и слух, укрепить тело, основную мышечную систему, сформировать правильную осанку.

За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.

Стоимость обучения на подготовительно отделении — от 3800 рублей в месяц. Стоимость факультативных занятий — от 1000 рублей в месяц.

Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок и подать заявление на выбранную программу обучения.

Детская школа «Фуэте»:

Зеленоград, корпус 127 (вход со стороны Центрального проспекта)
Сайт: fueteballetschool.ru
Телефон: 8-495-944-66-22

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Метки:
дети, дополнительное образование, балет, что внутри, Фуэте
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