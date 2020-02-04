Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской. Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование, включающее занятия по классическому, народно-сценическому, модерн-танцу, истории искусств и теории музыки. Для самых маленьких (от трех лет) ведутся занятия по раннему общеэстетическому развитию в области классической хореографии. Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, изо-студию, а также индивидуальные уроки по вокалу и фортепиано. Посмотрим, что там внутри.