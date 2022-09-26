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Десять примеров луж и протечек после дождя, причина которых чьи-то кривые руки 26.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Небольшой дождь, который всю субботу шел над Зеленоградом, изрядно промочил город. Лужи, протечки — всё, как мы привыкли видеть, но после сильных ливней. Все эти проблемы — рукотворные, вызванные плохим качеством проектирования или выполнения работ. Вот десять примеров.

Наиболее заметная проблема — лужи

Лужу в 10-м микрорайоне дворник вычерпывает лопатой. У коммунальщиков этот способ называется «разметать лужу» и применяется, когда воде уходить некуда

Другая проблема от дождя, не такая заметная — протечки в подъездах
Что делать

Что коммунальщики считают лужей и как с ними можно бороться, читайте в нашей справочной статье. Делитесь своим опытом, присылайте свои примеры постоянных луж и протечек — пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
подтопления и лужи
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Обсуждение
A T
20 минут назад
Как-то писала в префектуру через онлайн-сервис, не о конкретных лужах, а вообще чтобы обратили внимание на проблему по всему городу, нужно навести порядок, но толку не было. Выходит, проще о каждом случае писать на Наш город. Ну и действительно, могли бы "избранники" взять и прорабатывать эту проблему. Для начала.
А так навскидку вспомню примеры. В начале дорожки между корп. 1111 и детским садом, от парковочных мест, преодолевается прыжком. На 2-м Западном проезде подтапливает нерегулируемую зебру за ТЦ "Пнфиловский". Сделали ли что-нибудь с лужей на Панфиловском проспекте, откуда фонтанировало на пешеходов, не знаю: давно не хожу там пешком. В Крюково царь-лужу у пешеходного моста уже все видели, наверное. Можно обходить по бордюру за информационным щитом, но это безобразие. А если вам нужно к новым турникетам?
P.S. Возможно, проблемы плохого проектирования и некачественной реализации в значительной мере решаются персональной ответственностью за результат руководителя проекта и лица, осуществляющего приёмку.
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