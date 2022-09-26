Небольшой дождь, который всю субботу шел над Зеленоградом, изрядно промочил город. Лужи, протечки — всё, как мы привыкли видеть, но после сильных ливней. Все эти проблемы — рукотворные, вызванные плохим качеством проектирования или выполнения работ. Вот десять примеров.