Лужа есть, но чиновники её не видят. Как решать коммунальные проблемы, если они постоянно возникают, но быстро исчезают
Небольшой дождь, который всю субботу шел над Зеленоградом, изрядно промочил город. Лужи, протечки — всё, как мы привыкли видеть, но после сильных ливней. Все эти проблемы — рукотворные, вызванные плохим качеством проектирования или выполнения работ. Вот десять примеров.
Наиболее заметная проблема — лужи
Лужу в 10-м микрорайоне дворник вычерпывает лопатой. У коммунальщиков этот способ называется «разметать лужу» и применяется, когда воде уходить некуда
В парке возле корпуса 1106Е лужа разлилась на всю дорогу
Лестница между школой и садиком в 17 микрорайоне во время дождя превращается в водопад, нет сухого места, чтобы обойти. Какой-то системы отвода воды нет
На детской площадке возле корпуса 909 глубокая лужа на недавно уложенном покрытии. Местные жители утверждают, что асфальтовое основание для мягкого плиточного покрытия положили криво, поэтому скапливается вода
«Кривые руки» — это не обязательно ошибки проектирования и эксплуатации. Иногда это нежелание чиновников сделать людям удобно. Например, никак не заасфальтируют тропинку от детской площадки у корпуса 840 к магазину «Пятерочка» — при дожде её заливает водой
Другая проблема от дождя, не такая заметная — протечки в подъездах
Во 2-м подъезде корпуса 1004 течет с потолка на первом этаже. «Жилищник» убрал воду, поставили ведра, в понедельник будут чинить протечку.
Например, в корпусе 357 при дожде идут протечки в алюминиевой оконной системе, расположенной вдоль лестничного марша и лифтовых площадок. Протечка начинается с самого верхнего 14-го этажа и сохраняется до 7-го
Такая же ситуация, например, в 4-м подъезде корпуса 1430 — протекает козырек подъезда, в районе лестницы к лифту — лужи в самом подъезде
Что делать
Что коммунальщики считают лужей и как с ними можно бороться, читайте в нашей справочной статье. Делитесь своим опытом, присылайте свои примеры постоянных луж и протечек — пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru
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А так навскидку вспомню примеры. В начале дорожки между корп. 1111 и детским садом, от парковочных мест, преодолевается прыжком. На 2-м Западном проезде подтапливает нерегулируемую зебру за ТЦ "Пнфиловский". Сделали ли что-нибудь с лужей на Панфиловском проспекте, откуда фонтанировало на пешеходов, не знаю: давно не хожу там пешком. В Крюково царь-лужу у пешеходного моста уже все видели, наверное. Можно обходить по бордюру за информационным щитом, но это безобразие. А если вам нужно к новым турникетам?
P.S. Возможно, проблемы плохого проектирования и некачественной реализации в значительной мере решаются персональной ответственностью за результат руководителя проекта и лица, осуществляющего приёмку.