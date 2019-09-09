7 сентября Зеленоград праздновал день города. Торжественное шествие, концерт, развлекательные, познавательные и кулинарные площадки, салют прошли в центре Зеленограда. Парк Победы и Центральный проспект ремонтировали весь год, благоустраивали и еле успели к празднику. Наш корреспондент в течение всего дня фотографировал, как проходит праздник.
Спонсор наших публикаций о Дне города — ресторан «Никольский» в МЖК.
Подготовка к шествию началась еще днем на улице Николая Злобина. Там представители организаций Зеленограда собирались, наряжались, репетировали и формировали колонну.
В 16:00 на Центральном проспекте началось торжественное шествие. Открыли его традиционно ДПС, мотоколонна и гоночные автомобили. Автокомбинат показал новую модель автобуса, которая придет на смену текущим. Во главе пешей колонны шел префект Анатолий Смирнов. Дальше шли работники культуры и искусства, потому что 2019-й официально назван годом театра. Скульпторы Детской художественной школы лепили скульптуры прямо на передвижной платформе.
В колонне шли представители промышленных предприятий Зеленограда, работники медицины, образования, ЖКХ и других бюджетных организаций. Они шли каждый в колонне своего муниципального округа. Замыкали шествие школьники, студенты и спортсмены.
Зрители вдоль проспекта приветствовали колонну. Многие транслировали шествие родным и друзьям через смартфоны. Обновленный Центральный проспект людям, пришедшим на праздник, в основном нравится, хотя они признают, что подготовить его безупречно не успели. Праздничная процессия направилась в парк Победы.
Над Центральной площадью развевался гигантский флаг Зеленограда. Со сцены префект поздравил горожан с праздником, пригласил насладиться новейшим Парком Победы и посетить развлекательные площадки. В этом году их меньше, чем в прошлом. Например, от спортивных площадок решено было отказаться, чтобы не портить новый красивый газон.
Больше всего развлечений в парке было для детей, масса аниматоров от разных компаний веселили или обучали детей в верхней части парка и на новой детской площадке — «канатном городе», недалеко от пляжа. Детям на празднике явно было лучше всех, от разнообразия занятий они были в полном восторге.
Например, была возможность поучаствовать в создании картины с помощью шприца с краской и оберточного пупырчатого полиэтилена — каждый пузырек нужно заполнить краской отдельно, получается пиксельная картинка. В другом месте, с помощью пресса можно было сделать сувенирный значок «Зеленоград» самостоятельно.
Основным центром притяжения в парке Победы ожидаемо оказалась новая набережная. Прохожие говорили, что набережная им очень понравилась и главное, чтобы она сохранилась в таком виде надолго.
Открылась лодочная станция. Стоимость лодок начинается от 300 рублей за полчаса. Залог — 1000 рублей. Оплата только наличными.
Питание было не таким разнообразным, как в прошлом году, но посетителей очень порадовала площадка от «Зельгроса», цены там были очень демократичные. 150 рублей за 350 грамм шашлыка, в то время как в других палатках просили от 250 рублей.
Набережную и пешеходный мост закрыли за полтора часа до салюта. Вечером зажгли подсветку фонтанов, меняющую цвет. Это оказался один из хитов нового парка.
Люди собирались вокруг сцен с музыкантами. В нижней части парка сцена принадлежала андреевскому рок-бару и байкерам. А на главной сцене дети зажигали под Катю Лель. Позже рэпер ST собрал действительно большую толпу и сумел прокачать ее как следует.
И вот в завершение праздника в 21:00 прогремел салют. Тысячи человек, собравшихся в парке Победы, смотрели на ночное небо в ярких вспышках и радовались празднику в честь родного города.
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