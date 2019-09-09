В 16:00 на Центральном проспекте началось торжественное шествие. Открыли его традиционно ДПС, мотоколонна и гоночные автомобили. Автокомбинат показал новую модель автобуса, которая придет на смену текущим. Во главе пешей колонны шел префект Анатолий Смирнов. Дальше шли работники культуры и искусства, потому что 2019-й официально назван годом театра. Скульпторы Детской художественной школы лепили скульптуры прямо на передвижной платформе.

В колонне шли представители промышленных предприятий Зеленограда, работники медицины, образования, ЖКХ и других бюджетных организаций. Они шли каждый в колонне своего муниципального округа. Замыкали шествие школьники, студенты и спортсмены.

Зрители вдоль проспекта приветствовали колонну. Многие транслировали шествие родным и друзьям через смартфоны. Обновленный Центральный проспект людям, пришедшим на праздник, в основном нравится, хотя они признают, что подготовить его безупречно не успели. Праздничная процессия направилась в парк Победы.