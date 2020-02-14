«Зеленоград — не то место, где много подают»

— Насколько я знаю, мы единственные в Зеленограде, кто фокусируется именно на бездомных. Я стал заниматься этим с 2017 года, потому что сам бывший зависимый. Почти вся команда фонда прошла тот же путь, кроме пары людей. Все, кто занимается сейчас с попавшими к нам ребятами, были моими подопечными.

Мы существуем только на пожертвования людей. Мы хотели партнериться с центром им. Глинки [государственный Центр социальной адаптации в Москве], но все это осталось на одной встрече, больше мы не созванивались даже.

Нужно понимать, кто действительно бездомный, а кто бродяга. У половины из тех, кто побирается в Крюково, есть квартиры, то есть это уже просто образ жизни. Проблемы скорее в голове, в алкоголе, какие-то психологические травмы, проблемы в семье. В Зеленограде больше алкоголиков, чем бездомных. Зеленоград — не то место, где прямо много подают. В Москве подают много, многие побираются на наркотики, на алкоголь.

Среди тех, кто к нам обращается, потерявших жилье не особо много. В основном, это приезжие, которые приехали по объявлению в интернете о работе с зарплатой в 90 тысяч, а тут им никто не заплатил. Много тех, кто был в заключении, вышел и не знает, что теперь делать. Они говорят прямо, что лучше снова сесть, потому что на работу не берут, остается только пить. Бывают бывшие детдомовские, они озлоблены на весь мир и не знают, что делать дальше.

Наша помощь — первичная. Мы прорабатываем дальнейшую программу [по поиску работы, жилья и консультаций со специалистами] только с теми, кто этого действительно хочет, хочет измениться. Если человек пришел просто отоспаться и поесть, то мы тут не помощники.

Давать бездомному деньги не нужно — лучше дайте ему телефон нашего фонда 8-800-707-97-44. Купить продукты можно, но не факт, что он не попытается эти продукты продать. У нас часто вставал вопрос кормления бездомных, очень много фондов этим занимается. Но сама кормежка без последствий ничего не несет: если людей не забирать с улицы и не работать с ними, это бесполезно. Просто показать: «Ребята, вот мы молодцы, накормили бездомных».

Срок пребывания у нас люди сами определяют. Практически никто не задерживается больше чем на два месяца. Мы хотим, чтобы люди, попадая к нам, менялись. Я сам очень долго не завязывал, меня все устраивало, потому что была мама, которая всегда накормит, напоит, она всегда примет. И мне бы не хотелось, чтобы фонд превращался в такую маму. Для нас поражение, когда человек попадает к нам второй раз. Значит, что-то недодали, недообъяснили. Таких людей процентов 20-30.

Отношение людей к бездомным всегда негативное, оно не меняется много лет, пока они сами не столкнутся с этой проблемой.