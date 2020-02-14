«Давать бездомному деньги не нужно — лучше дайте наш телефон». Руководитель зеленоградского фонда помощи бездомным Петр Юшкин о том, как помочь им вернуться к нормальной жизни 14.02.2020 ZELENOGRAD.RU

«В отделении Сбербанка на Крюковской площади уже с неделю после закрытия ночует человек. Стоит ужасный запах и как минимум это неприятно. Я понимаю, что на улице может быть холодно и нет постоянного жилья. Нужно забрать и помыть бедолагу, может, и приютить на зиму», написал зеленоградец Андрей К. и спросил, есть ли в Зеленограде социальные центры. Узнали, как лучше помочь бездомным в нашем городе и кто может их приютить.

В Зеленограде есть некоммерческая организация «Точка опоры», которая занимается помощью людям, попавшим в «трудную жизненную ситуацию». Она позиционирует себя не как ночлежку, приют или реабилитационный центр — а как площадку помощи для тех, кто действительно хочет вернуться к нормальной жизни.

Здесь могут помочь иногороднему, который приехал на заработки, но был обманут — ему купят билет обратно домой; человеку, которого мошенники оставили без квартиры, — его проконсультируют юристы. Бывшим заключенным помогут влиться в общество, а людям с зависимостями подберут реабилитационный центр и проконсультируют у психолога.

Поработать с психологом может каждый, так как в «Точке опоры» уверены, что «корень проблемы нередко скрыт глубоко далеко за материальными нуждами и ценностями». Психологическая помощь будет способствовать адаптации человека к нормальной жизни и возвращению веры в себя и окружающий мир, считают в организации.

У «Точки опоры» загородный дом, где они могут разместить нуждающихся в помощи. Там людей накормят, они смогут помыться, переодеться и поспать. Руководитель «Точки Опоры» Петр Юшкин рассказал «Зеленоград.ру», кому и по каким принципам они помогают.

«Зеленоград — не то место, где много подают»

— Насколько я знаю, мы единственные в Зеленограде, кто фокусируется именно на бездомных. Я стал заниматься этим с 2017 года, потому что сам бывший зависимый. Почти вся команда фонда прошла тот же путь, кроме пары людей. Все, кто занимается сейчас с попавшими к нам ребятами, были моими подопечными.

Мы существуем только на пожертвования людей. Мы хотели партнериться с центром им. Глинки [государственный Центр социальной адаптации в Москве], но все это осталось на одной встрече, больше мы не созванивались даже.

Нужно понимать, кто действительно бездомный, а кто бродяга. У половины из тех, кто побирается в Крюково, есть квартиры, то есть это уже просто образ жизни. Проблемы скорее в голове, в алкоголе, какие-то психологические травмы, проблемы в семье. В Зеленограде больше алкоголиков, чем бездомных. Зеленоград — не то место, где прямо много подают. В Москве подают много, многие побираются на наркотики, на алкоголь.

Среди тех, кто к нам обращается, потерявших жилье не особо много. В основном, это приезжие, которые приехали по объявлению в интернете о работе с зарплатой в 90 тысяч, а тут им никто не заплатил. Много тех, кто был в заключении, вышел и не знает, что теперь делать. Они говорят прямо, что лучше снова сесть, потому что на работу не берут, остается только пить. Бывают бывшие детдомовские, они озлоблены на весь мир и не знают, что делать дальше.

Наша помощь — первичная. Мы прорабатываем дальнейшую программу [по поиску работы, жилья и консультаций со специалистами] только с теми, кто этого действительно хочет, хочет измениться. Если человек пришел просто отоспаться и поесть, то мы тут не помощники.

Давать бездомному деньги не нужно — лучше дайте ему телефон нашего фонда 8-800-707-97-44. Купить продукты можно, но не факт, что он не попытается эти продукты продать. У нас часто вставал вопрос кормления бездомных, очень много фондов этим занимается. Но сама кормежка без последствий ничего не несет: если людей не забирать с улицы и не работать с ними, это бесполезно. Просто показать: «Ребята, вот мы молодцы, накормили бездомных».

Срок пребывания у нас люди сами определяют. Практически никто не задерживается больше чем на два месяца. Мы хотим, чтобы люди, попадая к нам, менялись. Я сам очень долго не завязывал, меня все устраивало, потому что была мама, которая всегда накормит, напоит, она всегда примет. И мне бы не хотелось, чтобы фонд превращался в такую маму. Для нас поражение, когда человек попадает к нам второй раз. Значит, что-то недодали, недообъяснили. Таких людей процентов 20-30.

Отношение людей к бездомным всегда негативное, оно не меняется много лет, пока они сами не столкнутся с этой проблемой.

Кто еще может помочь

На территории Москвы круглосуточно работает Мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль», созданная на базе Центра социальной адаптации им. Глинки. Если вы видите бездомного, нуждающегося в помощи, позвоните по круглосуточным телефонам «Социального патруля»: 8-495-720-15-08, 8-499-357-01-80. Сам центр расположен на улице Иловайской в ЮВАО, также есть несколько территориальных отделений (в частности, возле станций метро «Петровско-Разумовская» и «Сходненская») и мобильные пункты обогрева около вокзалов.

В Зеленограде работает территориальный центр социального обслуживания с филиалами с Крюково, Савелках и Старом Крюково. Они работают с теми, кто признан нуждающимся в социальном обслуживании (например, инвалиды и пенсионеры). У всех филиалов открыта скорая социальная служба, чтобы иметь возможность оказать помощь срочно.

Метки:
общественные организации, бездомные, реабилитация, Точка опоры
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