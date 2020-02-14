«В отделении Сбербанка на Крюковской площади уже с неделю после закрытия ночует человек. Стоит ужасный запах и как минимум это неприятно. Я понимаю, что на улице может быть холодно и нет постоянного жилья. Нужно забрать и помыть бедолагу, может, и приютить на зиму», написал зеленоградец Андрей К. и спросил, есть ли в Зеленограде социальные центры. Узнали, как лучше помочь бездомным в нашем городе и кто может их приютить.
В Зеленограде есть некоммерческая организация «Точка опоры», которая занимается помощью людям, попавшим в «трудную жизненную ситуацию». Она позиционирует себя не как ночлежку, приют или реабилитационный центр — а как площадку помощи для тех, кто действительно хочет вернуться к нормальной жизни.
Здесь могут помочь иногороднему, который приехал на заработки, но был обманут — ему купят билет обратно домой; человеку, которого мошенники оставили без квартиры, — его проконсультируют юристы. Бывшим заключенным помогут влиться в общество, а людям с зависимостями подберут реабилитационный центр и проконсультируют у психолога.
Поработать с психологом может каждый, так как в «Точке опоры» уверены, что «корень проблемы нередко скрыт глубоко далеко за материальными нуждами и ценностями». Психологическая помощь будет способствовать адаптации человека к нормальной жизни и возвращению веры в себя и окружающий мир, считают в организации.
У «Точки опоры» загородный дом, где они могут разместить нуждающихся в помощи. Там людей накормят, они смогут помыться, переодеться и поспать. Руководитель «Точки Опоры» Петр Юшкин рассказал «Зеленоград.ру», кому и по каким принципам они помогают.
— Насколько я знаю, мы единственные в Зеленограде, кто фокусируется именно на бездомных. Я стал заниматься этим с 2017 года, потому что сам бывший зависимый. Почти вся команда фонда прошла тот же путь, кроме пары людей. Все, кто занимается сейчас с попавшими к нам ребятами, были моими подопечными.
Мы существуем только на пожертвования людей. Мы хотели партнериться с центром им. Глинки [государственный Центр социальной адаптации в Москве], но все это осталось на одной встрече, больше мы не созванивались даже.
Нужно понимать, кто действительно бездомный, а кто бродяга. У половины из тех, кто побирается в Крюково, есть квартиры, то есть это уже просто образ жизни. Проблемы скорее в голове, в алкоголе, какие-то психологические травмы, проблемы в семье. В Зеленограде больше алкоголиков, чем бездомных. Зеленоград — не то место, где прямо много подают. В Москве подают много, многие побираются на наркотики, на алкоголь.
Среди тех, кто к нам обращается, потерявших жилье не особо много. В основном, это приезжие, которые приехали по объявлению в интернете о работе с зарплатой в 90 тысяч, а тут им никто не заплатил. Много тех, кто был в заключении, вышел и не знает, что теперь делать. Они говорят прямо, что лучше снова сесть, потому что на работу не берут, остается только пить. Бывают бывшие детдомовские, они озлоблены на весь мир и не знают, что делать дальше.
Наша помощь — первичная. Мы прорабатываем дальнейшую программу [по поиску работы, жилья и консультаций со специалистами] только с теми, кто этого действительно хочет, хочет измениться. Если человек пришел просто отоспаться и поесть, то мы тут не помощники.
Давать бездомному деньги не нужно — лучше дайте ему телефон нашего фонда 8-800-707-97-44. Купить продукты можно, но не факт, что он не попытается эти продукты продать. У нас часто вставал вопрос кормления бездомных, очень много фондов этим занимается. Но сама кормежка без последствий ничего не несет: если людей не забирать с улицы и не работать с ними, это бесполезно. Просто показать: «Ребята, вот мы молодцы, накормили бездомных».
Срок пребывания у нас люди сами определяют. Практически никто не задерживается больше чем на два месяца. Мы хотим, чтобы люди, попадая к нам, менялись. Я сам очень долго не завязывал, меня все устраивало, потому что была мама, которая всегда накормит, напоит, она всегда примет. И мне бы не хотелось, чтобы фонд превращался в такую маму. Для нас поражение, когда человек попадает к нам второй раз. Значит, что-то недодали, недообъяснили. Таких людей процентов 20-30.
Отношение людей к бездомным всегда негативное, оно не меняется много лет, пока они сами не столкнутся с этой проблемой.
На территории Москвы круглосуточно работает Мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль», созданная на базе Центра социальной адаптации им. Глинки. Если вы видите бездомного, нуждающегося в помощи, позвоните по круглосуточным телефонам «Социального патруля»: 8-495-720-15-08, 8-499-357-01-80. Сам центр расположен на улице Иловайской в ЮВАО, также есть несколько территориальных отделений (в частности, возле станций метро «Петровско-Разумовская» и «Сходненская») и мобильные пункты обогрева около вокзалов.
В Зеленограде работает территориальный центр социального обслуживания с филиалами с Крюково, Савелках и Старом Крюково. Они работают с теми, кто признан нуждающимся в социальном обслуживании (например, инвалиды и пенсионеры). У всех филиалов открыта скорая социальная служба, чтобы иметь возможность оказать помощь срочно.