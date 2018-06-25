Зеленоградец Александр Кабацкий продолжает делиться впечатлениями о своих поездках по городам Чемпионата мира по футболу. Его сегодняшний рассказ из Саранска — города, сравнимого по размеру с Зеленоградом.
Саранск в списке городов, принимающих матчи чемпионата, занял особое место. Не сказать, чтобы почетное, но весьма заметное. Во всяком случае, разговоров вокруг решения в последний момент включить столицу Мордовии в этот заветный перечень было хоть отбавляй. В самом деле, самый малочисленный из городов-кандидатов (315 тысяч жителей), с зачаточными футбольными традициями, в этой предвыборной гонке обошел, на минутку, Ярославль и Краснодар. Покуражились на эту тему многие: профессионалы, любители, и даже полные дилетанты не преминули вставить в общую дискуссию пару слов. Причем, не всегда цензурных. В общем, сразу стало понятно — надо ехать.
В итоге, как ни печально, внимательно рассмотреть этот чудесный город, прочувствовать дух мирового футбольного праздника в нем сполна не получилось — после просмотра матча на стадионе и еще двух — в фан-зоне, пришлось уже ближе к полуночи трогаться в обратный путь, домой. А все потому, что с ночевкой в Саранске не сложилось. Но об этом чуть ниже.
А пока по порядку. Простившись с Нижним Новгородом, мы в день матча Колумбия — Япония выехали в Саранск, с некоторым удивлением обнаружив, что в том же направлении следует немало колумбийцев. Заметить их было не сложно — преобладающий цвет их боевой раскраски — желтый. Пусть и не такой яркий, как у шведов.
Первый сюрприз нас ожидал на въезде в город — оказалось, что все восемь трасс, ведущих в Саранск, перекрыты, все автомобили останавливаются для досмотра. Это было несколько неожиданно, тем более что два дня назад в Нижний мы въехали без каких-либо проблем. По факту выяснилось, что с 10 по 30 июня (в Саранске всего четыре матча — 16, 19, 25 и 28 июня) в город не пропускают автомобили, не «зарегистрированные на территории республики Мордовия». Исключения — для авто «под управлением лиц, имеющих паспорт болельщика». То есть — для нас. Главный в группе досмотра, представившийся сотрудником ФСБ, как показалось, с некоторым сожалением, после ряда уточняющих вопросов, дал-таки добро — «проезжайте»!
Вот так мы и попали в этот чудный заповедный город. До матча оставалось еще более трех часов, но он уже принадлежал фанатам. По крайней мере, просторная шестиполосная Коммунистическая улица, по которой толпы болельщиков стекались к «Мордовия Арене». Это было невероятное зрелище — бесконечный желтый с редкими синими вкраплениями громкоголосый поток волна за волной накрывал подступы к стадиону. В итоге, на матче было не менее 25-30 тысяч колумбийцев, среди которых, что удивительно, немало женщин. Вообще, болельщики на мундиале — тема особая, требующая отдельного описания.
А пока мы, в неспешном перемещении к заветной цели, знакомились с городом и его обитателями. Признаюсь, до этого дня я испытывал некоторую обиду на саранчан. А всему виной — квартирный вопрос. Все дело в том, что попытки забронировать какое — либо жилье в городе (номер в отеле, квартиру, комнату, койко-место — все равно) я начал предпринимать уже с сентября прошлого года. Но как-то все не складывалось. Проблема была, как бы помягче сказать, в не совсем разумных ценовых претензиях хозяев — жилье дешевле пятидесяти тысяч за ночь мне обнаружить не получалось. Свободных же номеров в отелях за все это время я и вовсе не нашел.
И вот теперь, ответно разглядывая толпы горожан (в массе своей — домохозяек), высыпавших на улицу, слушая их реплики, невольно позируя перед камерами сотен телефонов, направленных на нас, болельщиков, я как-то вдруг понял, что обижаться на вот этих самых женщин совсем не стоит. Вовсе не из-за какой-то особой алчности хотели они получить с нас эти пятьдесят тысяч за ночлег. Просто это как-то само собой сложилось. Логика у этих непосредственных людей была проста: «ну что этим инопланетянам (именно так, болельщики для них — пришельцы, не иначе, — эта устойчивая ассоциация не покидала меня весь день в Саранске), которые готовы из-за какого-то футбола приехать с другого конца земли (то есть, с другой планеты) жалкие пятьдесят тысяч — так, раз плюнуть! Они, инопланетяне, там, на своих планетах, живут по совсем другим меркам. А мы на эти самые пятьдесят тысяч месяц всей семьей прожить сможем»! Вот примерно с такими философскими мыслями мы и добрались до пункта назначения.
«Мордовия Арена», — внешне напоминающая юаровский «Соккер Сити» в миниатюре, — великолепна. Вообще, новые стадионы, построенные к чемпионату, — главное овеществленное приобретение страны, раз с дорогами к сроку не получилось. И, опять же, некоторые досадные ляпы, как, к примеру, не поддающаяся регулировке очень горячая вода в туалетных кранах арены, общего впечатления испортить не могли.
Матч окончен, пора возвращаться в город. Наш путь — в фан-зону, что на Советской площади, на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Общую картину дополняет Дом Советов с советским же гербом на фасаде и густо окрашенный чем-то под бронзу Ильич с неизменной кепкой в правой руке.
Свежеокрашенный Ильич в своем обновлении не одинок — заметно, что вокруг все совсем недавно было перекрашено, отремонтировано, обновлено, посажено и подстрижено. То, что реновации не поддается, надежно укрыто. И вообще, весь центр Саранска — это дорого и богато, если вы понимаете, о чем я. Заметный контраст с видами более привычной глазу традиционной российской провинции, с тем же вчерашним Нижним Новгородом. В общем, впечатления от города самые разнообразные, в смысле, — неоднозначные. Прощаемся мы с Саранском на высокой ноте — одержана яркая победа нашей сборной над Египтом. Наш путь — домой, с остановкой в придорожном мотеле с нетрендовым по здешним меркам прайсом в 1200 рублей за ночь.
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