А пока мы, в неспешном перемещении к заветной цели, знакомились с городом и его обитателями. Признаюсь, до этого дня я испытывал некоторую обиду на саранчан. А всему виной — квартирный вопрос. Все дело в том, что попытки забронировать какое — либо жилье в городе (номер в отеле, квартиру, комнату, койко-место — все равно) я начал предпринимать уже с сентября прошлого года. Но как-то все не складывалось. Проблема была, как бы помягче сказать, в не совсем разумных ценовых претензиях хозяев — жилье дешевле пятидесяти тысяч за ночь мне обнаружить не получалось. Свободных же номеров в отелях за все это время я и вовсе не нашел.

И вот теперь, ответно разглядывая толпы горожан (в массе своей — домохозяек), высыпавших на улицу, слушая их реплики, невольно позируя перед камерами сотен телефонов, направленных на нас, болельщиков, я как-то вдруг понял, что обижаться на вот этих самых женщин совсем не стоит. Вовсе не из-за какой-то особой алчности хотели они получить с нас эти пятьдесят тысяч за ночлег. Просто это как-то само собой сложилось. Логика у этих непосредственных людей была проста: «ну что этим инопланетянам (именно так, болельщики для них — пришельцы, не иначе, — эта устойчивая ассоциация не покидала меня весь день в Саранске), которые готовы из-за какого-то футбола приехать с другого конца земли (то есть, с другой планеты) жалкие пятьдесят тысяч — так, раз плюнуть! Они, инопланетяне, там, на своих планетах, живут по совсем другим меркам. А мы на эти самые пятьдесят тысяч месяц всей семьей прожить сможем»! Вот примерно с такими философскими мыслями мы и добрались до пункта назначения.

«Мордовия Арена», — внешне напоминающая юаровский «Соккер Сити» в миниатюре, — великолепна. Вообще, новые стадионы, построенные к чемпионату, — главное овеществленное приобретение страны, раз с дорогами к сроку не получилось. И, опять же, некоторые досадные ляпы, как, к примеру, не поддающаяся регулировке очень горячая вода в туалетных кранах арены, общего впечатления испортить не могли.

Матч окончен, пора возвращаться в город. Наш путь — в фан-зону, что на Советской площади, на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Общую картину дополняет Дом Советов с советским же гербом на фасаде и густо окрашенный чем-то под бронзу Ильич с неизменной кепкой в правой руке.