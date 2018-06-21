Терпели дорожные неурядицы по этому поводу не мы одни — по стране уже неделю как перемещается различными видами транспорта многотысячная армия фанатов. Первыми Нижний открыли шведы и корейцы. Причем, корейцы в городе присутствовали сугубо номинально. В смысле, терялись на общем фоне. Как по причине своей малочисленности, так и по традиционной скромности в проявлении чувств. Шведов же было, на глаз, тысяч шесть-восемь. Сейчас в городе, очевидно, еще больше аргентинцев. Но шведов нижегородцы, конечно, не забудут никогда. И не только потому, что они были первыми. Шведы, по моему наблюдению, буквально покорили горожан. Я бы сказал, что где-то они даже смогли заменить знаменитых ирландских фанов.

Большая Покровская, главная улица города аж с конца 18-го века, такого нашествия иноземцев не видела никогда. Нашествия сугубо мирного, во всяком случае, даже намека на какие-либо конфликты в городе я не наблюдал. Песни, речевки, флаги, мир, дружба — всего этого было в избытке, но без ненужных перегибов.