Зеленоград — Нижний Новгород — Саранск — Зеленоград. Автопробег в полторы тысячи километров по дорогам центральной России. Перманентный ремонт с сопутствующими перекрытиями, бесконечные камеры видеофиксации — на столбах, мостах, треногах, прелести ночлега в придорожном мотеле, закупоренная пробками Москва, не принимающая обратно, — выдержать вот это все было непросто. Но стоило. Потому что мундиаль в России впервые и второго шанса увидеть его изнутри на наших просторах как-то не предвидится.
Зеленоградец Александр Кабацкий продолжает делиться впечатлениями о своих поездках по городам Чемпионата мира по футболу.
Терпели дорожные неурядицы по этому поводу не мы одни — по стране уже неделю как перемещается различными видами транспорта многотысячная армия фанатов. Первыми Нижний открыли шведы и корейцы. Причем, корейцы в городе присутствовали сугубо номинально. В смысле, терялись на общем фоне. Как по причине своей малочисленности, так и по традиционной скромности в проявлении чувств. Шведов же было, на глаз, тысяч шесть-восемь. Сейчас в городе, очевидно, еще больше аргентинцев. Но шведов нижегородцы, конечно, не забудут никогда. И не только потому, что они были первыми. Шведы, по моему наблюдению, буквально покорили горожан. Я бы сказал, что где-то они даже смогли заменить знаменитых ирландских фанов.
Большая Покровская, главная улица города аж с конца 18-го века, такого нашествия иноземцев не видела никогда. Нашествия сугубо мирного, во всяком случае, даже намека на какие-либо конфликты в городе я не наблюдал. Песни, речевки, флаги, мир, дружба — всего этого было в избытке, но без ненужных перегибов.
Вообще, пока на чемпионате европейцев (за исключением поляков) до обидного мало. В той же Франции два года назад 80-тысячный «Стад де Франс» на матче с участием шведов желтым был минимум наполовину. Почему так складывается? Вряд ли проблемы с логистикой и боязнь неустроенности тому вина — те же латиноамериканцы с марокканцами, иранцами, австралийцами доказали обратное. Скорее, основная причина в том имидже нашей страны, что нарисовался для европейцев в последние несколько лет. Но тот же Нижний, надеюсь, эту картину мира для гостей чемпионата сможет изменить. Основания так думать есть.
Во-первых, феерические пейзажные виды старого города, кремля, Волги. Стадион, построенный на месте пустыря, на стрелке Волги и Оки, удивительно гармонично вписался в городской пейзаж. С околотрибунных этажей открываются не менее впечатляющие виды на старый город.
Во-вторых, гостеприимство нижегородцев, по крайней мере, людей сопричастных и неравнодушных. Здорово было услышать многосотенный шведский хор в центре города: «Россия, спасибо!».
В-третьих, достойная организация. Много волонтеров, специальные мобильные группы молодежи, помогающие гостям с переводом, правильный трансфер на стадион — работало достаточное количество шаттлов по логичным маршрутам. Не было излишней заурегулированности, досмотр в фан-зоне и на стадионе был тщательным, но корректным и не обременительным. Даже полицейские неплохо вписались в эту картину — успешно делали то, что в обычной жизни им совсем не свойственно — не мешали. Стадион — пять баллов. По самым строгим мировым стандартам. Тут даже можно простить понятные, в принципе, недоработки. Как, к примеру, сантиметровую строительную пыль на проходах трибун.
В общем, Нижний справился. Не все, конечно, так радужно. Для большей части жителей города это событие проходит как-то параллельно. Типа, «столько денег угрохано, дороги перекрыты — не пройти, не проехать, да и вообще, нам бы их проблемы…» Как обреченно подытожила бабушка, ковыляя с авоськой мимо группы шведов, ожидающих такси около нашего предельно скромного отеля в привокзальном районе города: «Езжайте в центр, там вся красота, а у нас вам делать нечего». И тут с бабулей не поспоришь.
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