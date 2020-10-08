Уже из подъезда вызвали полицию и «скорую». Полиция приехала буквально в течение пяти минут. Увидев мигалки, пьяный бросился бежать, но полицейские его тут же поймали и надели на него наручники. Прихватили и его приятельницу, которая бросалась угрозами и вела себя агрессивно в присутствии полицейских, но в тот же вечер и отпустили. У неё, кстати, как позже выяснилось, есть несколько судимостей.

Денис был в «скорой», когда приехал дежурный опер. Начал было опрашивать, но чтобы не задерживать госпитализацию, отпустил машину, пообещав прийти в больницу. Девушка Дениса отправилась в отделение давать показания. Там ей сказали, что от Дениса нужны будут заявление, рубашка и выписка из больницы.

Когда он через четыре дня, выписавшись из больницы, пришёл в полицию, дальше проходной его не пустили. Телефон следователя молчал, дежурные связались по внутренней связи, и через них тот передал пострадавшему, не став разговаривать с ним лично, что дело передали на проверку участковому. От дежурных же Денис узнал, что нападавшему выписали какую-то бумагу за мелкое хулиганство и отпустили под обязательство о явке.

В телефонном разговоре участковый заявил пострадавшему, что ни рубашка, ни выписки, ни заявление уже не нужны. Здесь стало совсем непонятно, поэтому при личной встрече Денис всё же настоял на том, чтобы у него всё это приняли.

Также по непонятной причине участковый, вместо того чтобы оформить заявку на сохранение видеозаписи с подъездной камеры, просто переснял её со своего плохого монитора на не очень хороший телефон. В итоге оригинальной записи, на которой был виден нож в руке нападавшего, больше не существует, а на той, что получилась при перезаписи, ножа не видно. Есть только точное время — 20:20.

В ходе проверки личности нападавшего выяснилось, что в прошлом году он получил срок за мелкую кражу. Отбыл ли он уже наказание или его отпустили условно, пока неизвестно. Из-за разных бюрократических схем узнать это быстро у полицейского почему-то не вышло. В то время как если человек нарушил «условное», то он автоматически отправляется за решётку.



Под подписку о невыезде нападавшего не могут поместить, пока не возбуждено уголовное дело, объяснили Денису, а уголовное дело смогут возбудить только после того, как будет установлена степень вреда, нанесённого здоровью пострадавшего. А установить её можно, только когда Денис выздоровеет. По результатам, то есть по выпискам из медучреждений, судмедэксперт определит, лёгкий это вред здоровью или средний. При поступлении в больницу судмедэксперт не осматривал Дениса, а потом уже и не будет.

Если к нападавшему сейчас применить меры как за «среднюю тяжесть», а окажется, что была «лёгкая», то действия полиции будут квалифицированы как злоупотребление полномочиями, пересказывает Денис. Также выяснилось, что если бы пострадавший взял больничный, и он продолжался не меньше 21 дня, то вред автоматически признали бы «средней тяжести». Только раньше об этом Денису никто не сказал. Не зная этого нюанса и будучи индивидуальным предпринимателем, в больнице он не стал оформлять предложенный больничный, поскольку оплачивать его некому.

Тогда Денису посоветовали оформить больничный в травмпункте, где он продолжал лечение после больницы. Так и сделал. Но больничный ему закрыли и «закончили» лечение, несмотря на то, что рука восстановилась не полностью. Когда пошёл с этим в поликлинику, оказалось, что больничный оформлен не по стандарту: что-то не так с печатями и его, больничного, вообще нет в электронной базе.

Как человек, работающий сам на себя, Денис вышел на работу уже на следующий день после больницы. По роду деятельности ему приходится носить тяжёлые вещи, что теперь сложно из-за руки, «а она рабочая: я правша». Хотя рука не восстановилась полностью, врач из травмпункта сказал, что всё в порядке. Сейчас надо разрабатывать пальцы, чтобы вернуть им чувствительность и полную подвижность, но как это делать, опять же никто не объяснил.

Тем временем напавший на него в любой момент может покинуть не только пределы города, но страны, являясь гражданином одной из азиатских стран ближнего зарубежья.

«Вот так человек может ходить с ножом, оставаться на свободе и нападать на других, зная, что ему за это ничего не будет», — подводит итог Денис.

В результате, опасаясь за своё здоровье, пара была вынуждена сменить место жительства.