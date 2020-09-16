Молодой человек получил ножевое ранение во время ссоры. Удар ножом пришёлся ему в руку, «весь пол в подъезде был в крови», рассказал «Зеленоград.ру» очевидец. Инцидент произошёл около девяти часов вечера в субботу, 12 сентября, в корпусе 1012.

На месте происшествия было много полицейских, добавил очевидец, заметивший минимум три экипажа полиции. Нападавший стоял возле одной из них в наручниках. Раненого на «скорой» увезли в больницу.



В стационаре нам сообщили, что пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

В полиции, не уточняя деталей, подтвердили происшествие. «Зеленоград.ру» выясняет подробности.