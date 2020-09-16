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Конфликт с поножовщиной произошёл в подъезде дома в 10-м микрорайоне 16.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Молодой человек получил ножевое ранение во время ссоры. Удар ножом пришёлся ему в руку, «весь пол в подъезде был в крови», рассказал «Зеленоград.ру» очевидец. Инцидент произошёл около девяти часов вечера в субботу, 12 сентября, в корпусе 1012.

На месте происшествия было много полицейских, добавил очевидец, заметивший минимум три экипажа полиции. Нападавший стоял возле одной из них в наручниках. Раненого на «скорой» увезли в больницу.

В стационаре нам сообщили, что пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

В полиции, не уточняя деталей, подтвердили происшествие. «Зеленоград.ру» выясняет подробности.

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Метки:
происшествия, микрорайон 10, ножевое ранение
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