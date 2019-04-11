Школа 1739: старшеклассники, выпускники, педагоги

В среде старшеклассников бывшей школы 1739 считают, что объединение действительно не вызвало больших изменений: поменялись лишь звонки, номер школы и буквы класса. Например, классы «А» превратились в «Л».

"Больше всего комментариев, как позитивных, так и негативных, можно услышать от девятиклассников, выбирающих профиль (для учёбы в старших классах — Zelenograd.ru), — рассказала одна из старшеклассниц. — С объединением стало гораздо проще поступить в медицинский, кадетский классы, ведь не нужно подавать документы в другую школу, и, соответственно, выбор стал шире. Однако исчезли индивидуальные учебные планы, которые давали ребятам возможность подготовиться к сдаче ЕГЭ по любому предмету: ученики могли брать от одного до трёх предметов, если они не выходили за лимит времени (34 часа). Сейчас можно выбрать из нескольких комбинаций двух предметов".

Для учителей позитивным моментом стало то, что теперь аттестацию можно проходить в упрощённой форме, так как школа 1194 входит в топ-400 школ Москвы (занимая четвёртое место среди школ Зеленограда). В остальном от объединения — одни проблемы, как считает еще один представитель коллектива бывшей школы 1739: например, электронный журнал пришлось фактически заполнять заново, преодолевая массу технических накладок. Есть проблемы и с делопроизводством в связи с разросшимся коллективом и сменой центральной администрации.

«Ну, и самое мерзкое — это какое-то странное ощущение подвешенности. Никто не знает, что будет летом, какие изменения нас ждут с нового учебного года. Что будет с зарплатой, с часами нагрузки, нужно ли будет бегать на уроки в другие корпуса. Останутся ли на своих местах наши родные завучи, методисты и администраторы. И, главное, удастся ли сохранить наши традиции и коллектив сотрудников и детей, с его духом и единством, которым мы в 1739 всегда так гордились, и которого нет в 1194» , — делится собеседник Zelenograd.ru.

По поводу потери самостоятельности школы 1739 негодует и её выпускница: «У нас всегда была сильная школа! Были олимпиадники, очень хорошее патриотическое воспитание, сильные педагоги, которые могли заинтересовать учеников. Самое обидное, что мы стали выпускниками несуществующей школы. Может быть, и будет что-то хорошее, — говорят, в школе 1194 хорошее оснащение пространства для обучения, — но все же это теперь 1194, а не 1739!»