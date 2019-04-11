На весь 15 микрорайон Зеленограда теперь приходится один образовательный комплекс 1194, состоящий из девяти корпусов: детских садов и школ. В его состав вошла соседняя школа 1739 с двумя детсадами, которая до недавнего времени сохраняла самостоятельность. Объединение состоялось еще 1 февраля, без какой-либо шумихи. Руководство комплекса 1194 убеждено, что реорганизация — положительный процесс с массой плюсов. В коллективе 1739 отмечают не только плюсы, но и минусы.
«Слияние двух успешных образовательных организаций дает нашим учащимся большие возможности для выбора своей образовательной траектории, — прокомментировал ситуацию директор школы 1194 Анатолий Ващилин. — В результате объединения увеличилось количество профильных и предпрофессиональных направлений, доступных ученикам. Теперь образовательные ресурсы, имеющиеся в корпусах наших школ смогут получить все ученики и их родители, а это — три музея, лаборатории инженерных и медицинских классов, два планетария, электронный и пневматический тиры, библиотеки и многое другое».
Кроме того, на качество образования будет работать опыт педагогов каждой школы в организации профильного образования, инклюзивного образования и работы по индивидуальным учебным планам, добавляет директор. А исторически сложившиеся традиции обеих школ постараются бережно сохранить.
«С коллегами из школы 1739 мы знакомы и сотрудничаем давно, — отмечает Анатолий Ващилин. — Наши школы близки по духу, образовательный и воспитательный процессы построены на сходном фундаменте и надеюсь, сложностей у нас не возникнет».
В среде старшеклассников бывшей школы 1739 считают, что объединение действительно не вызвало больших изменений: поменялись лишь звонки, номер школы и буквы класса. Например, классы «А» превратились в «Л».
"Больше всего комментариев, как позитивных, так и негативных, можно услышать от девятиклассников, выбирающих профиль (для учёбы в старших классах — Zelenograd.ru), — рассказала одна из старшеклассниц. — С объединением стало гораздо проще поступить в медицинский, кадетский классы, ведь не нужно подавать документы в другую школу, и, соответственно, выбор стал шире. Однако исчезли индивидуальные учебные планы, которые давали ребятам возможность подготовиться к сдаче ЕГЭ по любому предмету: ученики могли брать от одного до трёх предметов, если они не выходили за лимит времени (34 часа). Сейчас можно выбрать из нескольких комбинаций двух предметов".
Для учителей позитивным моментом стало то, что теперь аттестацию можно проходить в упрощённой форме, так как школа 1194 входит в топ-400 школ Москвы (занимая четвёртое место среди школ Зеленограда). В остальном от объединения — одни проблемы, как считает еще один представитель коллектива бывшей школы 1739: например, электронный журнал пришлось фактически заполнять заново, преодолевая массу технических накладок. Есть проблемы и с делопроизводством в связи с разросшимся коллективом и сменой центральной администрации.
«Ну, и самое мерзкое — это какое-то странное ощущение подвешенности. Никто не знает, что будет летом, какие изменения нас ждут с нового учебного года. Что будет с зарплатой, с часами нагрузки, нужно ли будет бегать на уроки в другие корпуса. Останутся ли на своих местах наши родные завучи, методисты и администраторы. И, главное, удастся ли сохранить наши традиции и коллектив сотрудников и детей, с его духом и единством, которым мы в 1739 всегда так гордились, и которого нет в 1194» , — делится собеседник Zelenograd.ru.
По поводу потери самостоятельности школы 1739 негодует и её выпускница: «У нас всегда была сильная школа! Были олимпиадники, очень хорошее патриотическое воспитание, сильные педагоги, которые могли заинтересовать учеников. Самое обидное, что мы стали выпускниками несуществующей школы. Может быть, и будет что-то хорошее, — говорят, в школе 1194 хорошее оснащение пространства для обучения, — но все же это теперь 1194, а не 1739!»
Процесс укрупнения школы 1194 в 15 микрорайоне начался в 2012 году, когда к ней присоединили начальную школу-детсад компенсирующего вида 1639. Год спустя за ней последовали еще два соседних детских сада, 2290 и 2331. А в 2014 году частью комплекса стали еще одна соседняя школа 1740 и ДЮЦ «Каравелла». С присоединением школы 1739 реализовалась финальная концепция «один микрорайон — один образовательный комплекс», которую уже воплотили в жизнь в ряде других микрорайонов города.
Присоединение прошло практически беззвучно на фоне других подобных историй, которые зачастую сопровождались громкими протестами.
«Перед объединением, когда было организованы собрания сотрудников, обсуждения и, как результат, голосование, мнения, конечно, разделились», — рассказал представитель коллектива школы 1739. В конце концов, педагоги пошли за руководителем — и.о.директора Ириной Бровкиной, которая сейчас стала заместителем директора школы 1194 и фактически осталась в своём кресле. «Если мы сейчас не объединимся, её снимут, и неизвестно, кого пришлёт департамент образования, чтобы он продавил это решение. Или, что ещё хуже, пришлют „эффективного руководителя“, который начнёт кошмарить сотрудников. Такие прецеденты уже были в других школах Зеленограда, — приводит ход размышлений коллег собеседник Zelenograd.ru. — Ирина Александровна хороший руководитель и пользуется в коллективе уважением. Кроме того, на собраниях она обещала по максимуму отстаивать наши права и статус и, как она выразилась, „если понадобится — воевать“. Поверили, проголосовали за присоединение».
Слияния учреждений образования в Зеленограде и Москве идут с 2011 года. Среди аргументов «за», которые озвучивают при этом — возможность более эффективного распределения финансовых и педагогических ресурсы внутри одного комплекса, а в результате более качественное образование для учеников и преемственность между детсадами и школами. Минусы, которые называют сами родители учеников и педагоги — это издержки распределённого управления в образовательных гигантах, а также, например, необходимость перемещаться в течение дня между корпусами для проведения уроков и мероприятий.
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