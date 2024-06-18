Это уже не шутки про «новую коллекцию бордюров» — всё серьезно. На фото примеры — ещё в апреле подкопали корни «замечательных лип», рассказал «Зеленоград.ру» житель 18-го микрорайона Виктор. Обрубили корни дереву и возле братской могилы в Каменке. «Дерево с поврежденными корнями скорее всего погибнет, а ведь этой липе уже много десятилетий», — говорит Алексей.

Проблема повсеместна и не зависит от конкретного подрядчика — похоже, никто не знает, как переложить бордюр, не повредив деревья. Чиновники на подобные жалобы отвечали, что всё нормально: «корневая система не имеет повреждений аварийного характера».

Кроме риска усыхания, некоторые породы деревьев, лишенные опорных корней, становятся менее устойчивыми — риск их падения из-за ветра или другого внешнего воздействия значительно повышается. При этом такие обычно деревья выглядят нормально, пока не упадут. И естественным образом они оказываются возле проезжей части, пешеходных дорожек, детских площадок и других мест, где упасть могут на человека или машину.