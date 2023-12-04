Как из башен архитектора Вулыха построили 5-й микрорайон — зеленоградское «дворянское гнездо» и лицо города 04.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Вплоть до конца 90-х годов эти дома, стоящие в хвойном лесу от площади Юности до Ленинградского шоссе, считались лучшими в городе. Солидные кирпичные «брежневки» с просторными лоджиями выгодно отличались от панельных «хрущёвок». Да и было их всего двенадцать. Дома эти, хотя и типовые, маркировались не как другие — набором цифр, а имели имя собственное — башни Вулыха, своего рода знак качества. Рассказываем, чем замечательны эти дома, и почему пятый микрорайон, где они построены, горожане называли «дворянским гнездом».

Его именем названы башни

Маститого архитектора Ефима Петровича Вулыха, много сделавшего для создания выразительного облика столицы, при рождении звали Хаим. Он происходил из многодетной и видной еврейской семьи, жившей в Бельцах. В то время город принадлежал Румынии, поэтому Хаим, мечтавший стать архитектором, поступил в Бухарестскую академию архитектуры. Но вскоре Бессарабия вошла в состав СССР, а студент Вулых очутился в эвакуации в Средней Азии. Там же находился тогда и Московский архитектурный институт. В 1944 году Вулых приехал в столицу уже студентом МАрхИ.

После войны у зодчих было особенно много работы. Вулых реконструировал разрушенный боями Севастополь. Вернувшись в Москву, проектировал Комсомольский проспект и проспект Вернадского, при этом благодаря ему был спасён замечательный памятник русской архитектуры — церковь Николы в Хамовниках. Под руководством Вулыха в 1960-х годах на проспекте Вернадского строился крупнейший в Европе цирк — сложнейшее инженерное сооружение с шестью сменяющимися манежами.

Тогда же Вулых руководил разработкой типовой серии жилых домов II-67, к которой относятся и знаменитые башни, названные его именем. Башни Вулыха стали всесоюзным проектом — с 1967 по 1995-й их точечно строили в Москве, Московской области, а также в большинстве городов-миллионников страны. В некоторых городах их продолжали строить даже до середины «нулевых».

Визуально отличить башни Вулыха от похожих домов можно по боковым лоджиям и трём лоджия в ряд с других сторон здания.

Башни Вулыха — на самом деле башни Белопольского?

История гласит, что прообраз башни Вулыха в 1963 году спроектировал вовсе не сам Ефим Петрович, а его коллега — выдающийся архитектор Яков Белопольский. Зодчие не раз работали над совместными проектами (в их числе и Большой Московский цирк), хорошо знали друг друга. И в 1963 году на проспекте Вернадского по проекту Белопольского был построен дом смешанного типа — с внутренним сборным железобетонным каркасом и наружными кирпичными стенами. Из него выросла вся серия II-67. Эти дома стали типовыми благодаря внутреннему железобетонному каркасу — это, собственно, и есть типовой элемент, который выпускали домостроительные комбинаты. А кирпичные стены возводили уже на стройплощадке.

Таким образом, заслугой Вулыха является не само архитектурное решение компактной и комфортабельной башни, а именно её типизация, постановка на конвейер.

«Хрущёвки» отдыхают…

По сравнению с «хрущёвскими» пятиэтажками и панельными домами первых серий башни Вулыха были, что называется, земля и небо. Комфортабельные, с удобной внутренней планировкой, солидным и нарядным (за счет разноцветных лоджий) внешним видом — эти дома считались элитарным жильём.

Сравните сами. Какими были обычные «хрущёвки»? Многоподъездные дома, небольшие квартиры с проходными комнатами, низкими потолками, крошечными кухоньками и зачастую совмещенными санузлами, открытые балконы, подъезды без лифтов и мусоропроводов, плохая звукоизоляция и стыки между панелями, пропускавшие холод в случае разгерметизации.

Башни Вулыха предлагали жильцам совсем иной уровень комфорта. Во-первых, кирпичные стены, а значит, улучшенная теплоизоляция, долговечность, интересные фасадные решения и вообще, кирпич — это престижно.

Во-вторых, никакой скученности: единственный подъезд с мусоропроводом и двумя лифтами — пассажирским и грузопассажирским. В-третьих, лоджии во всех квартирах. В-четвёртых, удобные планировки без внутренних несущих стен с просторными прихожими и кухнями (в «однушке» кухня — 8 кв.метров, в «двушке» — 9, в «трёшке» — 9,5), раздельными санузлами и высотой потолков 2.7 метра. В-пятых, почти во всех квартирах предусмотрены изолированные комнаты. Правда, есть исключения.

Советский бизнес-класс жилья

Разумеется, дом, имевший все эти блага, стоил значительно дороже привычных «панелек», к тому же на его строительство уходило больше времени и трудозатрат. Поэтому неудивительно, что в СССР квартиры в башнях Вулыха предназначались для чиновников и начальников среднего звена, работников силовых ведомств, руководителей предприятий, творческой интеллигенции, а также для тех, кто стоял в немуниципальных очередях на жилплощадь.

Такие дома возводили, в основном, точечно в сложившихся микрорайонах по специальному заказу государственных ведомств, крупных предприятий и жилищно-строительных кооперативов. И поскольку они предназначались для «сливок общества», то имели более удобную планировку, более качественные характеристики, и в целом были более комфортными для жилья, чем дома для обычных людей.

Кто строил башни Вулыха в Зеленограде

В нашем городе башни Вулыха построены в пятом микрорайоне. Особенностью этого микрорайона является типовая схожесть жилых домов. Все 16 его корпусов представляют собой кирпичные 14-этажные башни, и 12 из них — башни Вулыха. Все они были построены в 1968—1969 годах. В других микрорайонах Зеленограда их нет, хотя есть дома внешне очень похожие.

Некоторые из этих домов — например, корпуса 503 и 504 — строила знаменитая бригада Николая Злобина, причём ещё до того, как строители перешли на бригадный подряд и успели прославиться не только на весь город, но и на всю страну. В альбоме с фотографиями, выпущенном в 1974 году и посвящённом Николаю Злобину, есть снимок этих корпусов.

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«Дворянское гнездо»

К 1970-м годам микрорайон был построен. Несмотря на единообразие, он не стал безликим, а дома в нём не выглядели близнецами. Как вспоминает тогдашний житель пятого микрорайона Михаил Жуков, «В то время у каждого корпуса была своя расцветка лоджий: 505 — коричневая, 506 — синяя, 504 — зелёная, 503 — красная».

Презентабельные башни, стоящие на въезде в Зеленоград со стороны Ленинградского шоссе, были своего рода «лицом» города, создавали первое впечатление о нём. И впечатление это было настолько благоприятным, что башни стали излюбленными «фотомоделями», украсив собой страницы профильных журналов, альбомов, посвящённых лучшим образцам советского зодчества, наборов открыток и газетных полос. Вот несколько примеров.

Среди горожан советской эпохи престижность пятого микрорайона и домов, его составляющих, закрепилась в «народном» названии и приобрела статус местного зеленоградского топонима. Благодаря эстетической привлекательности архитектурного решения, а также по составу жителей район стал называться «дворянским гнездом».

Это название составляло пару «царскому селу» — трём башням на площади Юности за кинотеатром «Электрон», где жило городское руководство. В башнях же Вулыха селилась в основном техническая интеллигенция — то есть «дворяне».

На лоне природы

На фотографиях 1970-х, 1980-х годов башни Вулыха высятся то среди сосен и елей, то на фоне почти что сельской идиллии — в окружении цветущих полей и просторных лугов со смётанными стогами сена.

Тогдашние жители пятого микрорайона охотно вспоминают, как в 1970-х «на окрестных полях рвали турнепс и с превеликим удовольствием его ели, а потом шли дальше в лес — там было два лесных озера: вволю купались, плавали на плотах и бегали по трясине». Как «переходили Ленинградку и шли через поле в лес, выкапывать трофеи — находили ржавые немецкие автоматы и пистолеты». Как осенью, ещё до строительства развязки, каждый год собирали грибы в соседнем лесу, и как зимой лыжня начиналась прямо от порога.

Башни, стоявшие среди леса, становились гнездовьями хищных птиц. Так в 1983 году в чердачной нише на крыше 508 корпуса поселились соколы, вывели птенцов.

Старожилы пятого микрорайона вспоминают подробности бытования соколов: «всех голубей поели», «видела, как соколов гоняли вороны, те улепётывали». Между тем соколы продолжают гнездиться на башнях Вулыха и выводить птенцов.

А какие там квартиры?

На каждом этаже башен Вулыха располагается по восемь квартир: три однокомнатных, четыре двухкомнатных и одна трёхкомнатная.

«Однушки» все примерно одинаковые, площадью 35-36 кв.метров. В них просторные кухни и 19-метровые комнаты. В квартирах большие лоджии — сделав остекление и обогрев, лоджию можно использовать как дополнительную жилплощадь.

В «двушках» площадью 50-54 кв.метров — нестандартные планировки, так называемого углового типа: просторная комната выходит на фасад здания, в то время как кухня и маленькая комната — на его торец. Комнаты смежные, но если с точки зрения хозяина это недостаток, то их легко можно превратить в изолированные. Встречаются «двушки» и с изначально изолированными комнатами. Следует заметить, что торцевые лоджии меньше фасадных, зато комнаты имеют хорошие пропорциональные площади.

Единственные на этаже «трёшки» имеют площадь 70-74 кв.метров, и фактически это две «однушки». В таких квартирах две большие лоджии, просторный коридор и изолированные комнаты.

Преимущества и недостатки

Башни Вулыха были и остаются хорошей альтернативой панельным многоэтажкам. Это один из лучших вариантов типовых жилых домов советских времен, которые до сих пор конкурируют с современными постройками. Удобные и практичные дома, особенно с учётом того, что кирпич способен регулировать микроклимат в квартире. К тому же он, как и дерево — наиболее экологичный стройматериал.

К «плюсам» башен Вулыха можно отнести:

  • наружные стены из керамического кирпича толщиной в 51 см
  • отсутствие внутри дома несущих стен и возможность перепланировок
  • незадымляемые лестницы, разделенные с квартирным блоком открытой лоджией
  • достаточно высокие потолки
  • мусоропроводы на каждом этаже
  • относительно неплохая тепло- и шумоизоляция

Есть и минусы:

  • тесные санузлы по 1,5 метра и маленькие ванные
  • нестандартный шаг каркаса (5,7 или 5.4 метра), из-за чего комнаты несколько заужены
  • неровные перекрытия, расходящиеся потолочные швы
  • грузовой лифт небольшой и мало отличается от пассажирского

Тем не менее, башни Вулыха даже по нынешним меркам считаются домами повышенной комфортности и не подлежат сносу. С начала «нулевых» и по сегодняшний день выполняется лишь их капремонт. Спрос на квартиры в этих домах год от года не уменьшается.

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история зеленограда, микрорайон 5, история зеленоградских домов
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