Его именем названы башни

Маститого архитектора Ефима Петровича Вулыха, много сделавшего для создания выразительного облика столицы, при рождении звали Хаим. Он происходил из многодетной и видной еврейской семьи, жившей в Бельцах. В то время город принадлежал Румынии, поэтому Хаим, мечтавший стать архитектором, поступил в Бухарестскую академию архитектуры. Но вскоре Бессарабия вошла в состав СССР, а студент Вулых очутился в эвакуации в Средней Азии. Там же находился тогда и Московский архитектурный институт. В 1944 году Вулых приехал в столицу уже студентом МАрхИ.

После войны у зодчих было особенно много работы. Вулых реконструировал разрушенный боями Севастополь. Вернувшись в Москву, проектировал Комсомольский проспект и проспект Вернадского, при этом благодаря ему был спасён замечательный памятник русской архитектуры — церковь Николы в Хамовниках. Под руководством Вулыха в 1960-х годах на проспекте Вернадского строился крупнейший в Европе цирк — сложнейшее инженерное сооружение с шестью сменяющимися манежами.

Тогда же Вулых руководил разработкой типовой серии жилых домов II-67, к которой относятся и знаменитые башни, названные его именем. Башни Вулыха стали всесоюзным проектом — с 1967 по 1995-й их точечно строили в Москве, Московской области, а также в большинстве городов-миллионников страны. В некоторых городах их продолжали строить даже до середины «нулевых».

Визуально отличить башни Вулыха от похожих домов можно по боковым лоджиям и трём лоджия в ряд с других сторон здания.