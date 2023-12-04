Вплоть до конца 90-х годов эти дома, стоящие в хвойном лесу от площади Юности до Ленинградского шоссе, считались лучшими в городе. Солидные кирпичные «брежневки» с просторными лоджиями выгодно отличались от панельных «хрущёвок». Да и было их всего двенадцать. Дома эти, хотя и типовые, маркировались не как другие — набором цифр, а имели имя собственное — башни Вулыха, своего рода знак качества. Рассказываем, чем замечательны эти дома, и почему пятый микрорайон, где они построены, горожане называли «дворянским гнездом».
Маститого архитектора Ефима Петровича Вулыха, много сделавшего для создания выразительного облика столицы, при рождении звали Хаим. Он происходил из многодетной и видной еврейской семьи, жившей в Бельцах. В то время город принадлежал Румынии, поэтому Хаим, мечтавший стать архитектором, поступил в Бухарестскую академию архитектуры. Но вскоре Бессарабия вошла в состав СССР, а студент Вулых очутился в эвакуации в Средней Азии. Там же находился тогда и Московский архитектурный институт. В 1944 году Вулых приехал в столицу уже студентом МАрхИ.
После войны у зодчих было особенно много работы. Вулых реконструировал разрушенный боями Севастополь. Вернувшись в Москву, проектировал Комсомольский проспект и проспект Вернадского, при этом благодаря ему был спасён замечательный памятник русской архитектуры — церковь Николы в Хамовниках. Под руководством Вулыха в 1960-х годах на проспекте Вернадского строился крупнейший в Европе цирк — сложнейшее инженерное сооружение с шестью сменяющимися манежами.
Тогда же Вулых руководил разработкой типовой серии жилых домов II-67, к которой относятся и знаменитые башни, названные его именем. Башни Вулыха стали всесоюзным проектом — с 1967 по 1995-й их точечно строили в Москве, Московской области, а также в большинстве городов-миллионников страны. В некоторых городах их продолжали строить даже до середины «нулевых».
Визуально отличить башни Вулыха от похожих домов можно по боковым лоджиям и трём лоджия в ряд с других сторон здания.
История гласит, что прообраз башни Вулыха в 1963 году спроектировал вовсе не сам Ефим Петрович, а его коллега — выдающийся архитектор Яков Белопольский. Зодчие не раз работали над совместными проектами (в их числе и Большой Московский цирк), хорошо знали друг друга. И в 1963 году на проспекте Вернадского по проекту Белопольского был построен дом смешанного типа — с внутренним сборным железобетонным каркасом и наружными кирпичными стенами. Из него выросла вся серия II-67. Эти дома стали типовыми благодаря внутреннему железобетонному каркасу — это, собственно, и есть типовой элемент, который выпускали домостроительные комбинаты. А кирпичные стены возводили уже на стройплощадке.
Таким образом, заслугой Вулыха является не само архитектурное решение компактной и комфортабельной башни, а именно её типизация, постановка на конвейер.
По сравнению с «хрущёвскими» пятиэтажками и панельными домами первых серий башни Вулыха были, что называется, земля и небо. Комфортабельные, с удобной внутренней планировкой, солидным и нарядным (за счет разноцветных лоджий) внешним видом — эти дома считались элитарным жильём.
Сравните сами. Какими были обычные «хрущёвки»? Многоподъездные дома, небольшие квартиры с проходными комнатами, низкими потолками, крошечными кухоньками и зачастую совмещенными санузлами, открытые балконы, подъезды без лифтов и мусоропроводов, плохая звукоизоляция и стыки между панелями, пропускавшие холод в случае разгерметизации.
Башни Вулыха предлагали жильцам совсем иной уровень комфорта. Во-первых, кирпичные стены, а значит, улучшенная теплоизоляция, долговечность, интересные фасадные решения и вообще, кирпич — это престижно.
Во-вторых, никакой скученности: единственный подъезд с мусоропроводом и двумя лифтами — пассажирским и грузопассажирским. В-третьих, лоджии во всех квартирах. В-четвёртых, удобные планировки без внутренних несущих стен с просторными прихожими и кухнями (в «однушке» кухня — 8 кв.метров, в «двушке» — 9, в «трёшке» — 9,5), раздельными санузлами и высотой потолков 2.7 метра. В-пятых, почти во всех квартирах предусмотрены изолированные комнаты. Правда, есть исключения.
Разумеется, дом, имевший все эти блага, стоил значительно дороже привычных «панелек», к тому же на его строительство уходило больше времени и трудозатрат. Поэтому неудивительно, что в СССР квартиры в башнях Вулыха предназначались для чиновников и начальников среднего звена, работников силовых ведомств, руководителей предприятий, творческой интеллигенции, а также для тех, кто стоял в немуниципальных очередях на жилплощадь.
Такие дома возводили, в основном, точечно в сложившихся микрорайонах по специальному заказу государственных ведомств, крупных предприятий и жилищно-строительных кооперативов. И поскольку они предназначались для «сливок общества», то имели более удобную планировку, более качественные характеристики, и в целом были более комфортными для жилья, чем дома для обычных людей.
В нашем городе башни Вулыха построены в пятом микрорайоне. Особенностью этого микрорайона является типовая схожесть жилых домов. Все 16 его корпусов представляют собой кирпичные 14-этажные башни, и 12 из них — башни Вулыха. Все они были построены в 1968—1969 годах. В других микрорайонах Зеленограда их нет, хотя есть дома внешне очень похожие.
Некоторые из этих домов — например, корпуса 503 и 504 — строила знаменитая бригада Николая Злобина, причём ещё до того, как строители перешли на бригадный подряд и успели прославиться не только на весь город, но и на всю страну. В альбоме с фотографиями, выпущенном в 1974 году и посвящённом Николаю Злобину, есть снимок этих корпусов.
К 1970-м годам микрорайон был построен. Несмотря на единообразие, он не стал безликим, а дома в нём не выглядели близнецами. Как вспоминает тогдашний житель пятого микрорайона Михаил Жуков, «В то время у каждого корпуса была своя расцветка лоджий: 505 — коричневая, 506 — синяя, 504 — зелёная, 503 — красная».
Презентабельные башни, стоящие на въезде в Зеленоград со стороны Ленинградского шоссе, были своего рода «лицом» города, создавали первое впечатление о нём. И впечатление это было настолько благоприятным, что башни стали излюбленными «фотомоделями», украсив собой страницы профильных журналов, альбомов, посвящённых лучшим образцам советского зодчества, наборов открыток и газетных полос. Вот несколько примеров.
Среди горожан советской эпохи престижность пятого микрорайона и домов, его составляющих, закрепилась в «народном» названии и приобрела статус местного зеленоградского топонима. Благодаря эстетической привлекательности архитектурного решения, а также по составу жителей район стал называться «дворянским гнездом».
Это название составляло пару «царскому селу» — трём башням на площади Юности за кинотеатром «Электрон», где жило городское руководство. В башнях же Вулыха селилась в основном техническая интеллигенция — то есть «дворяне».
На фотографиях 1970-х, 1980-х годов башни Вулыха высятся то среди сосен и елей, то на фоне почти что сельской идиллии — в окружении цветущих полей и просторных лугов со смётанными стогами сена.
Тогдашние жители пятого микрорайона охотно вспоминают, как в 1970-х «на окрестных полях рвали турнепс и с превеликим удовольствием его ели, а потом шли дальше в лес — там было два лесных озера: вволю купались, плавали на плотах и бегали по трясине». Как «переходили Ленинградку и шли через поле в лес, выкапывать трофеи — находили ржавые немецкие автоматы и пистолеты». Как осенью, ещё до строительства развязки, каждый год собирали грибы в соседнем лесу, и как зимой лыжня начиналась прямо от порога.
Башни, стоявшие среди леса, становились гнездовьями хищных птиц. Так в 1983 году в чердачной нише на крыше 508 корпуса поселились соколы, вывели птенцов.
Старожилы пятого микрорайона вспоминают подробности бытования соколов: «всех голубей поели», «видела, как соколов гоняли вороны, те улепётывали». Между тем соколы продолжают гнездиться на башнях Вулыха и выводить птенцов.
На каждом этаже башен Вулыха располагается по восемь квартир: три однокомнатных, четыре двухкомнатных и одна трёхкомнатная.
«Однушки» все примерно одинаковые, площадью 35-36 кв.метров. В них просторные кухни и 19-метровые комнаты. В квартирах большие лоджии — сделав остекление и обогрев, лоджию можно использовать как дополнительную жилплощадь.
В «двушках» площадью 50-54 кв.метров — нестандартные планировки, так называемого углового типа: просторная комната выходит на фасад здания, в то время как кухня и маленькая комната — на его торец. Комнаты смежные, но если с точки зрения хозяина это недостаток, то их легко можно превратить в изолированные. Встречаются «двушки» и с изначально изолированными комнатами. Следует заметить, что торцевые лоджии меньше фасадных, зато комнаты имеют хорошие пропорциональные площади.
Единственные на этаже «трёшки» имеют площадь 70-74 кв.метров, и фактически это две «однушки». В таких квартирах две большие лоджии, просторный коридор и изолированные комнаты.
Башни Вулыха были и остаются хорошей альтернативой панельным многоэтажкам. Это один из лучших вариантов типовых жилых домов советских времен, которые до сих пор конкурируют с современными постройками. Удобные и практичные дома, особенно с учётом того, что кирпич способен регулировать микроклимат в квартире. К тому же он, как и дерево — наиболее экологичный стройматериал.
К «плюсам» башен Вулыха можно отнести:
- наружные стены из керамического кирпича толщиной в 51 см
- отсутствие внутри дома несущих стен и возможность перепланировок
- незадымляемые лестницы, разделенные с квартирным блоком открытой лоджией
- достаточно высокие потолки
- мусоропроводы на каждом этаже
- относительно неплохая тепло- и шумоизоляция
Есть и минусы:
- тесные санузлы по 1,5 метра и маленькие ванные
- нестандартный шаг каркаса (5,7 или 5.4 метра), из-за чего комнаты несколько заужены
- неровные перекрытия, расходящиеся потолочные швы
- грузовой лифт небольшой и мало отличается от пассажирского
Тем не менее, башни Вулыха даже по нынешним меркам считаются домами повышенной комфортности и не подлежат сносу. С начала «нулевых» и по сегодняшний день выполняется лишь их капремонт. Спрос на квартиры в этих домах год от года не уменьшается.