Студия комплексного ухода и ремонта автомобилей работает возле пересечения улиц Новокрюковская и Александровка напротив 14-го микрорайона. Найти её просто: при движении от станции Крюково надо повернуть возле храма, потом к гаражным боксам. Точный адрес: Новокрюковская, дом 3, строение 2. Работает с 10:00 до 22:00 ежедневно. Рассказываем и показываем, какие услуги — в том числе, эксклюзивные — предлагают в новой автостудии, и чем она отличается от других автосервисов.
Погода налаживается, впереди лето — остро актуальным становится кондиционер в машине. После зимы в нём остаются влага, грязь, остатки фреона и масла. В студии имеется автомат заправки кондиционеров. Это эксклюзив — такого оборудования, наверное, нет в других зеленоградских автосервисах. Оборудование обеспечивает полный цикл обслуживания кондиционеров. Это диагностика, дезинфекция, очистка, герметизация, заправка. Позволяет найти утечки и микротрещины в кондиционере. Полный цикл проверки, очистки и заправки стоит 2500 рублей.
Это выгодное предложение, поскольку удобнее сделать всё это одновременно, чем по отдельности. И ездить, наслаждаясь чистым прохладным воздухом в своей машине.
В студии выполняют детейлинг автомобилей. Это целый комплекс процедур по уходу и восстановлению машины, с тщательным подходом к каждой процедуре. При этом используется больше материалов и оборудования, чем при обычной мойке, химчистке или полировке машины. Детейлинг можно сравнить с хорошей «человеческой» СПА-программой в оздоровительном центре — после таких процедур машина будет как новенькая.
Перечень этих процедур достаточно длинный. Мы разделим их на внешние (экстерьер) и внутренние (интерьер).
Чтобы защитить кузов от сколов и трещин, осадков, грязи и прочих неприятностей, можно оклеить его виниловой пленкой — это распространенная услуга, и она тоже есть в студии. Но пленку легко повредить и зачастую она быстро начинает тускнеть. Можно попробовать твердый воск — это надежное и эстетичное средство. Мы проверили это на практике: в студии обработали воском машину фотографа «Зеленоград.ру» Юлии Пасечник. Она очень довольна. «Машина блестит, ничего к ней не прилипает, грязь и пыль не пристают, вода тоже — я счастлива», прокомментировала Юлия. Такой обработки должно хватить на шесть моек машины.
На фары можно наклеить бронепленку, защитив тем самым оптику от пыли, грязи, мелких камней и песка. Пленка не препятствует рассеиванию света, прочная, эластичная, её просто смонтировать и снять. Здесь используют действительно качественную пленку. А это важно, потому что на рынке много дешевого ширпотреба — пленок, которые искажают свет. Соответственно, у водителей авто с подобной пленкой могут быть проблемы с ГИБДД.
Еще один способ защиты и восстановления цвета — восковая полировка. Она убирает верхний слой грязи. Всё более популярным становится не просто полировка, а покрытие машины наносоставом — керамическим или кварцевым. Такое покрытие, прежде всего, гидрофобное — влага, снег, жидкая грязь не прилипают к поверхности. Оно защищает от коррозии и мелких повреждений. «Вот смотрите — на капоте глубокая царапина, въелась в структуру краски до шпаклевки, — показывает стоящую на ремонте машину хозяин студии Алексей. — „Жидкое стекло“ заполирует её и защитит в целом поверхность как минимум на год. То есть, автомобиль весь этот год будет отталкивать пыль, грязь, воду, погода никак не будет на него влиять. И машина не будет гнить».
А еще она будет сиять — нанопокрытие проявляет цвет, придает ему блеск и глубину.
Наверное, это дорогая услуга? На самом деле нет, отвечает Алексей. Во-первых, в студии подстраиваются под запросы и возможности каждого клиента. «У нас гибкий подход, ценовые вопросы — как и остальные — решаем индивидуально». А во-вторых, такая тщательная обработка в перспективе экономит деньги — ведь машину не нужно будет регулярно мыть и убирать коррозию.
Теперь об уборке салона. Химчистка в студии позволит полностью его очистить и избавиться от самых сложных загрязнений и пятен. Салон также обеззараживается, что сейчас особо актуально. Хорошо вычистить салон — довольно сложная задача, с которой не справится пылесос или какие-то пенные очистители. Самое грязное место, как правило, водительское — рабочая зона. А самые сложные загрязнения внутри салона, говорят мастера, детские — это следы от жвачек, пастилок, «лизунов» и тому подобного. Эти остатки въедаются в структуру ткани, и с ними не каждая химия может справиться. А здесь справляются.
Еще один эксклюзив — чистка потолка салона, чего не делают в других сервисах. Потолок в современных бюджетных машинах сделан из ворсистого материала, который из-за температурных условий и механических воздействий «распетрушивается», а ворс разлетается. В студии берутся и за такую работу. Вообще, салон после чистки становится идеально и полностью чистым.
В отдельном помещении — ремонтная база. Здесь стандартный набор услуг, ремонт всех узлов и агрегатов авто. Работает опытный автослесарь.
Не секрет, что в автосервисах могут «разводить» клиентов на ненужный ремонт или услуги. Допустим, отошли контакты, а говорят, что надо менять какой-нибудь узел за несколько тысяч рублей. «Это несерьезно, мы работаем на долгосрочную перспективу, нам важен результат и репутация», комментирует это владелец студии. Да и принцип работы открытый. Если клиент хочет отследить все этапы ремонта, полировки и прочего — он может это сделать. Он может в любой момент приехать и посмотреть рабочий процесс. А кроме того, получить фото «до», «после», «в процессе».
Что еще можно сделать в автостудии? Услуг довольно много. Например, шумо— и виброизоляцию автомобиля, оклейку пленкой под любые цели. Проще позвонить или спросить о нужном в соцсетях.
Kartel Avto:
Адрес: Зеленоград, Новокрюковская улица, дом 3/2
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