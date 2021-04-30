

Наверное, это дорогая услуга? На самом деле нет, отвечает Алексей. Во-первых, в студии подстраиваются под запросы и возможности каждого клиента. «У нас гибкий подход, ценовые вопросы — как и остальные — решаем индивидуально». А во-вторых, такая тщательная обработка в перспективе экономит деньги — ведь машину не нужно будет регулярно мыть и убирать коррозию.



Теперь об уборке салона. Химчистка в студии позволит полностью его очистить и избавиться от самых сложных загрязнений и пятен. Салон также обеззараживается, что сейчас особо актуально. Хорошо вычистить салон — довольно сложная задача, с которой не справится пылесос или какие-то пенные очистители. Самое грязное место, как правило, водительское — рабочая зона. А самые сложные загрязнения внутри салона, говорят мастера, детские — это следы от жвачек, пастилок, «лизунов» и тому подобного. Эти остатки въедаются в структуру ткани, и с ними не каждая химия может справиться. А здесь справляются.