Стекло никак не связано с политикой. Это история, это жизнь, это то, что важно. Отчасти моя работа — это еще и просветительская миссия — я рассказываю о стекле. О том, почему это так нужно.

Я активно поднимал тему, ходил к депутатам города, просил поддержки для себя, потому делаю то, что не делает почти никто. Я могу мог бы проводить бесплатные мастер-классы, мероприятия, сделать интересную скульптуру для города. Мне сказали, что помочь не могут.

У нас в стране не хватает образовательного контента о стекле. Должно быть больше выставок, передач и фильмов на ютьюбе о том, как и почему это делается именно так, а не иначе. И почему выдутый шар на коряге с острова Бали это не то же самое, что делаю я. Хотя тоже использую стекло и дерево.

В нашей мастерской мы обучаем работе с этим материалом. Любой может попробовать сделать что-то свое. И я знаю, что поддержку каждого своего ученика.