Здесь грядок нет

Аптекарский огород располагается в глубине вольерного комплекса, за амфитеатром. Здесь собрана коллекция «зелёных друзей» здоровья. Все они взяты из питомников.

Лекарственные растения растут на небольшой огороженной территории, окаймленной декоративными цветами. Они посажены в треугольниках плодородной земли, как на клумбах, и сгруппированы по своим целебным свойствам: противовоспалительным, кровоостанавливающим, тонизирующим, успокоительным, желчегонным, спазмолитическим и другим.

Посадки отмечены табличками с названием растений. Лекарственные растения — не значит безвредные. Многие из них содержат вещества — алкалоиды, токсины — которые при неправильном употреблении могут нанести серьёзный вред, поэтому использовать их нужно осторожно, под контролем врача.