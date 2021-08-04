В вольерном комплексе «Дом лани» открыли для посетителей долгожданный Аптекарский огород, где можно увидеть лекарственные растения — как местные, так и привозные. Правда, зайти на территорию огорода самостоятельно нельзя, посетить его можно только с экскурсией, которую проводят сотрудники Мосприроды. «Зеленоград.ру» побывал на первой такой экскурсии — рассказываем, что интересного там растёт.
Аптекарский огород располагается в глубине вольерного комплекса, за амфитеатром. Здесь собрана коллекция «зелёных друзей» здоровья. Все они взяты из питомников.
Лекарственные растения растут на небольшой огороженной территории, окаймленной декоративными цветами. Они посажены в треугольниках плодородной земли, как на клумбах, и сгруппированы по своим целебным свойствам: противовоспалительным, кровоостанавливающим, тонизирующим, успокоительным, желчегонным, спазмолитическим и другим.
Посадки отмечены табличками с названием растений. Лекарственные растения — не значит безвредные. Многие из них содержат вещества — алкалоиды, токсины — которые при неправильном употреблении могут нанести серьёзный вред, поэтому использовать их нужно осторожно, под контролем врача.
Первым у входа встречает посетителей бадан толстолистный, известный также как Камнеломка или Монгольский чай. Тощая каменистая почва его не смущает, лишь бы влаги хватало. Плотные вечнозеленые листья собраны в такие густые розетки, что прорасти между ними посторонним побегам и думать нечего. Бадан своё место под солнцем никому не уступит. Цветёт он в мае-июне высокими ярко-розовыми метёлочками, и в пору цветения так хорош, что его сажают и как декоративное растение.
Целебные силы бадана сосредоточены в корнях и листьях, содержащих много дубильных веществ. Препараты из него обладают вяжущим, противовоспалительным и антимикробным действием, укрепляют стенки сосудов, понижают давление.
Когда кожистые блестящие листья, отжив свой век, начинают желтеть и жухнуть, их не обрывают, а оставляют на зиму. Весной, после схода снега, эти ферментированные листья, растерявшие большую часть дубильных веществ, станут «заваркой» для вкусного ароматного чая. Тёмно-красный бодрящий напиток отлично утоляет жажду, заодно укрепляя стенки сосудов.
Её мелкие розовые соцветия знакомы всем благодаря своему аромату. Еще одна особенность дущицы — в том, что она, в отличие от многих лекарственных растений, не ядовита. Ее листочки можно без опаски использовать для душистого чая — как в сыром, так и в сушеном виде. В нашей местности душица растёт в суходольных лугах.
Замечательно стройное высокое растение так и называется — девясил высокий. Отличить его от нелекарственных двойников можно по ребристому стеблю (у него выпуклые «рёбрышки», как у граненого стакана), и сидячим на стебле листьям, опушенным с изнанки серебристыми волосками. Цветёт он желтыми корзиночками. Встретить его можно в поймах рек, на плодородных богатых влагой почвах.
Для лечебных целей чаще используют корни девясила, но и листья тоже. В 1804 году было установлено, что в корнях девясила содержится инулин — его широко используют в питании людей, страдающих сахарным диабетом. Инулин так же служит сырьем для промышленного получения фруктозы, поэтому его применяют и в ликёроводочном производстве, и в кондитерских изделиях, и даже в рыбных консервах — как пряность, заменяющую имбирь.
Аиру в Аптекарском огороде живется непросто — ему бы расти в болоте под звон комаров и аккомпанемент лягушек. Эту длинную, узкую блестящую траву с ярко-зелёными мясистыми листьями можно встретить по берегам заболоченных рек и озёр. Толстое губчатое корневище аира впитывает и удерживает влагу как губка. Вкус у него горько-жгучий, терпкий, пряный — аир отлично разжигает аппетит и к тому же замечательно пахнет. В пищевой промышленности и медицине его используют как заменитель лаврового листа, корицы и имбиря.
Мяту все знают, хотя мят — более 30 видов. А мята перечная — типичный обитатель аптекарских огородов потому, что является гибридом. Её родители, мята водная и мята культурная, наградили своё детище самым высоким содержанием ментола и чрезвычайно насыщенным ароматом. От своей родни она отличается красным стеблем. Это растение используют в медицине для множества разных нужд: леденцы от кашля и боли в горле, мятные капли, помогающие избавиться от тошноты при укачивании в дороге, препараты для снятия спазмов в желудке и кишечнике.
Мелиссу в первую очередь знают как ароматическую травку, её леденцово-лимонный запах служит украшением травяных чаев. А заодно мелисса мягко успокаивает нервную систему.
О том, что земляную грушу можно кушать не только с удовольствием, но и с пользой, знали ещё древние индейцы. Клубни топинамбура в сыром виде по вкусу напоминают репу или капустную кочерыжку и помогают при сердечнососудистых заболеваниях — укрепляют сердечную мышцу и стенки сосудов, снижают сахар. Его можно жарить, варить, тушить и даже делать из него компоты.
Раньше многие выращивали его на огородах, однако со временем топинамбура на участке становилось слишком много. Недаром в Европе его уже считают агрессивным сорняком. Как и бадан толстолистный, топинамбур своё место под солнцем никому не уступит. В его четырёхметровых зарослях с мощными корнями не прорасти ни одному конкуренту.
Популярности топинамбура сильно повредил картофель. Когда земляная груша появилась в России, позволить себе эту экзотику могли только богатые люди, но затем в страну завезли картофель — вкусный, всем доступный, и он оттеснил топинамбур от нашего стола.
Самое популярное «успокоительное», валериана — высокое зонтичное растение. Она встречается всюду, кроме Крайнего севера. Растёт в поймах рек небольшими группами. Её белые, бледно-фиолетовые или розоватые цветки собраны в крупные метельчатые зонтики.
В медицине используют толстое короткое корневище валерианы с отходящими от него шнуровидными придаточными корнями. Они приятно пахнут, и этот запах очень любят кошки, вот почему её народное название — Кошачья трава. К слову, листья валерианы валерьянкой вовсе не пахнут, что сбивает с толку неопытных сборщиков.
Все знают, что валериана помогает «от нервов», а вот другие её полезные свойства не так известны. Между тем это отличный спазмолитик для органов ЖКТ. А еще валериана обладает желчегонным действием, расширяет коронарные сосуды. Она не токсична, её можно давать детям.
Его называют сибирским женьшенем, поскольку все полезные вещества, которые есть в корнях женьшеня, есть и в корневище элеутерококка. В народе это дальневосточное растение известно как «чёртов куст» — уж очень много острых шипов на его молодых побегах.
Элеутерококк бывает «мальчиком» и «девочкой», так что одним кустиком ценителям его полезных свойств в огороде не обойтись. «Мальчик» цветёт фиолетовыми цветами, а «девочка» — жёлтыми.
Элеутерококк прекрасно тонизирует, восполняет силы при больших умственных и физических нагрузках, но употреблять его бесконтрольно нельзя — это растение далеко не всем подходит.
Своим названием он не случайно напоминает всем известный репейник. Жёлтые соцветия репешка собраны в колос, все лето цветущий снизу вверх. Затем на месте цветков формируются мелкие семенные корзинки, снабженные острыми шипиками по краю — за одежду и шерсть животных они цепляются ничуть не хуже репья. Так репешок расселяется по округе.
Это прекрасное желчегонное средство, а ещё его отвар с успехом используют при лечении кожных заболеваний.
Это её пурпурово-розовые язычковые цветки красуются на упаковках с настойкой, стимулирующей иммунитет и очень популярной в сезон простудных заболеваний. Однако иммуномодулятор — вещь серьезная, употреблять настойку эхинацеи «на всякий случай», без назначения и контроля врача, точно не стоит.
Полевая рябинка, как её еще называют, растёт повсюду — на полях, на обочинах дорог. В народной медицине она считалась женским растением, помогающим при специфических женских недугах. А ещё горькие отвары и настои из пижмы избавляют от гельминтов, остриц и других кишечных паразитов. Кроме того пижма — естественный репеллент, её сок отпугивает комаров.
Скромное с виду, неприхотливое и вездесущее растеньице — прекрасное кровоостанавливающее средство, помогающее при внутренних кровотечениях. Тысячелистник также обладает противовоспалительными свойствами и подходит, например, для полоскания горла. В Аптекарском огороде рядом с обычной полевой формой растёт нарядный ярко-розовый культивар — такой же лекарственный, как и его белые соседи.
Тимьян, он же чабрец — душистое украшение травяного чая и желанный гость на кухне, его листья широко используют в кулинарии как пряность. А в медицине тимьян — отличное средство при простудных заболеваниях. Его высушенные листья и цветки пригодятся для отхаркивающих настоев.
Он обладает мочегонным и противоспалительным действием, поэтому его часто используют при почечнокаменной и мочекаменной болезнях, а также при воспалениях мочевыводящих путей. Целебные силы растения сосредоточены в его цветках. Золотарник собирают в начале цветения (в конце лета) — жёлтые метелочки вместе с листьями сушат, а грубые стебли выбрасывают.
Солодка — «сладкий корень» — помощник в борьбе с кашлем. Многим она известна с раннего детства в виде приторно сладкого сиропа. Препараты из корня солодки назначают при заболеваниях дыхательных путей. Они обладают муколитическим (разжижающим мокроту) и противокашлевым действием.
Гостья из Японии — гроза болезнетворных бактерий маклея сердцевидная. Трава маклеи в период бутонизации обладает мощным антибактериальным и противоспалительным действием, но использовать её нужно осторожно, млечный сок растения ядовит.
Обладает массой полезных свойств и лечит множество болезней, от лихорадки до подагры и суставного ревматизма. Не зря его называют «травой от 99 болезней». Эффективность этого природного лекаря зависит от способа приготовления целебного препарата: спиртовые настойки используют для одних целей, отвары — для других, масляную вытяжку — для третьих. Однако растение это небезобидно, при неправильном употреблении может сильно навредить.
Чуть ли не самое распространенное и известное лекарственное растение. Спектр её лечебного применения — внутрь и наружно — так широк, что о ней одной можно написать целый том. Сегодня цветки ромашки в виде отваров и настоев применяют в составе желудочных, потогонных и мягчительных сборов, так же из неё изготавливают ароматное эфирное масло.
Это далеко не все обитатели Аптекарского огорода, но за получасовую прогулку о каждом не расскажешь, поэтому сотрудники Мосприроды планируют целый ряд экскурсий, на которых представят публике и другие растения.
Экскурсии планируется проводить несколько раз в месяц. Анонсировать их будут на страницах вконтакте, фейсбуке и инстаграме. Записаться можно по электронной почте ecopros_zel@mail.ru (пока количество участников в экскурсионной группе ограниченно из-за эпидемиологической ситуации).