Рок-музыкант, гитарист, автор любимых и проверенных временем песен — «Ночная птица», «Я сам из тех…», «Мой друг художник и поэт», «Зеркало мира», «Один взгляд назад», «Музыкант», «В моей душе осадок зла», «Облако» — 18 сентября даст сольный концерт в Культурном центре «Зеленоград».
Фирменное блюз-роковое звучание, красивые мелодии, лиричные и поэтичные тексты, нестареющие хиты, вошедшие в золотой фонд отечественной рок-культуры — всё это творчество Константина Никольского. За несколько десятилетий уникальный стиль Никольского, его сценическая харизма и философия, воплощенная в творчестве, стали близки армии поклонников. Это не только люди, услышавшие его песни в своей юности в 1980-х, но и те, кто открыли их для себя позже, через десять-двадцать-тридцать лет. Эти вещи не портятся со временем — они как золото высокой пробы. Поклонники Никольского — это единомышленники, годами хранящие верность своему кумиру. На концертах они поют вместе с ним.
Музыкальная карьера Константина Никольского сложилась без навязчивого пиара, телевизионной рекламы и мелькания в тусовках шоу-бизнеса. При этом он много лет собирает полные залы, дает концерты — исключительно живой музыки — в разных городах и на различных концертных площадках.
Музыкант играл в группах «Атланты», «Цветы», «Фестиваль», «Зеркало мира», а в начале 80-х — в легендарном «Воскресении». С 1990 года Никольский дает сольные концерты, где исполняет свои песни, написанные в разное время на свои же стихи, а также на стихи португальского поэта Фернандо Пессоа.
Начало концерта: 18 сентября в 20:00
Адрес: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Стоимость билетов: 1900-3000 рублей
Купить билеты: онлайн.