Фирменное блюз-роковое звучание, красивые мелодии, лиричные и поэтичные тексты, нестареющие хиты, вошедшие в золотой фонд отечественной рок-культуры — всё это творчество Константина Никольского. За несколько десятилетий уникальный стиль Никольского, его сценическая харизма и философия, воплощенная в творчестве, стали близки армии поклонников. Это не только люди, услышавшие его песни в своей юности в 1980-х, но и те, кто открыли их для себя позже, через десять-двадцать-тридцать лет. Эти вещи не портятся со временем — они как золото высокой пробы. Поклонники Никольского — это единомышленники, годами хранящие верность своему кумиру. На концертах они поют вместе с ним.