В пятом подъезде корпуса 606 кабину одного из лифтов покрасили в темно-серый, почти черный цвет. «Теперь ощущение, что спускаешься на 1 этаж в гробу. Мой сын четырех лет боится заходить в лифт, не хочет ехать, а я живу на верхнем этаже. До ремонта был лифт, а теперь камера!», пишет в префектуру местная жительница Анастасия Б. При этом второй лифт в подъезде остался в светлом цвете. Глава районной управы на это ответил, что цвет согласован с председателем совета дома.