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«Спускаешься на первый этаж в гробу». Лифт в корпусе 606 покрасили в черный цвет 04.07.2018 ZELENOGRAD.RU

В пятом подъезде корпуса 606 кабину одного из лифтов покрасили в темно-серый, почти черный цвет. «Теперь ощущение, что спускаешься на 1 этаж в гробу. Мой сын четырех лет боится заходить в лифт, не хочет ехать, а я живу на верхнем этаже. До ремонта был лифт, а теперь камера!», пишет в префектуру местная жительница Анастасия Б. При этом второй лифт в подъезде остался в светлом цвете. Глава районной управы на это ответил, что цвет согласован с председателем совета дома.

На свежей краске тут же кто-то нацарапал «Зачем гроб?»
Фото: zelao.ru
Фото: zelao.ru

Другая жительница этого подъезда, Надежда Потапова, рассказала, что после жалоб лифт все-таки перекрасили в более светлый цвет.

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Обсуждение
Свити ***
Вчера, 15:19
Закажите граффити подросткам)))
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