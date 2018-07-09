Ольгу доставили в больницу с переохлаждением, солнечными ожогами и проблемами с сердцем, пишет Daily Mail. Её искали корабль береговой охраны, спасатели на лодках, частные катера и несколько водных мотоциклов. Только спустя 21 час туристку заметил пилот самолета агентства по контролю границ Frontex, сообщает портал Neakriti. Местные службы говорят, что в ту ночь на море было относительно прохладно — 18 градусов, грозы и дожди.