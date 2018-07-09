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Почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе 55-летняя зеленоградка. Её спасли!!! 09.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Чудесное спасение произошло в конце июня на курорте Ретимно греческого острова Крит: жительницу Зеленограда Ольгу К. унесло далеко в море, она пролежала на надувном матрасе больше 20 часов. Женщину нашли и отправили в больницу.

фото:dailymail.co.uk

Ольгу доставили в больницу с переохлаждением, солнечными ожогами и проблемами с сердцем, пишет Daily Mail. Её искали корабль береговой охраны, спасатели на лодках, частные катера и несколько водных мотоциклов. Только спустя 21 час туристку заметил пилот самолета агентства по контролю границ Frontex, сообщает портал Neakriti. Местные службы говорят, что в ту ночь на море было относительно прохладно — 18 градусов, грозы и дожди.

фото:dailymail.co.uk

Ольга — врач ультразвуковой диагностики. Она отдыхала на Крите вместе с мужем и дочерью Юлией. «21 час ***** [ужасного] испепеляющего ***** [кошмара]. Я буду помнить этот день. Чудо случается» , — написала Юлия на своей странице в Facebook.

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Жительница Зеленограда почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе. Её спасли!
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