Чудесное спасение произошло в конце июня на курорте Ретимно греческого острова Крит: жительницу Зеленограда Ольгу К. унесло далеко в море, она пролежала на надувном матрасе больше 20 часов. Женщину нашли и отправили в больницу.
Ольгу доставили в больницу с переохлаждением, солнечными ожогами и проблемами с сердцем, пишет Daily Mail. Её искали корабль береговой охраны, спасатели на лодках, частные катера и несколько водных мотоциклов. Только спустя 21 час туристку заметил пилот самолета агентства по контролю границ Frontex, сообщает портал Neakriti. Местные службы говорят, что в ту ночь на море было относительно прохладно — 18 градусов, грозы и дожди.
Ольга — врач ультразвуковой диагностики. Она отдыхала на Крите вместе с мужем и дочерью Юлией. «21 час ***** [ужасного] испепеляющего ***** [кошмара]. Я буду помнить этот день. Чудо случается» , — написала Юлия на своей странице в Facebook.
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