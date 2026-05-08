У многих родителей фраза «лечить зубы ребенку» вызывает нервный тик. Стоматология до сих пор остается главным детским страхом. А что если предложить альтернативу? Не «связывать по рукам и ногам» и не уговаривать, а просто дать малышу крепко и безопасно уснуть?

В Зеленограде появилась полноценная возможность лечить зубы «во сне» (общий наркоз и медикаментозная седация). Наш корреспондент встретился с детским врачом-стоматологом Гулиевым Эльнуром Тофиковичем, который работает в Центре Функциональной стоматологии (корпус 1557) и Ортодонтии ЦФС ПРО (корпус 848), чтобы разобраться, не опасно ли это, сколько стоит страх ребенка и как проходит прием.





Корреспондент: Эльнур Тофикович, давайте сразу к сути. «Лечение во сне» — это наркоз или нет? Родители боятся этого слова как огня.

Эльнур Гулиев (улыбается): Понимаю. Давайте разделим. Есть общий наркоз — это когда ребенок находится во сне, его дыхательные пути изолированы, чтобы он не проглотил чего-нибудь. Состояние ребенка контролирует врач-анестезиолог и операционная медицинская сестра. Представьте: ребенок спит и ничего не чувствует. Он не пугается звука бормашины, не вырывает руки. А проснувшись не помнит процесса. Для ребенка это просто «спал с масочкой». Когда заканчивается лечение, анестезиолог прекращает подачу медикаментов и сон прекращается. Ребенок переводится в палату и там остается под наблюдением некоторое время.

Также есть седация (медикаментозный сон). Это «умный сон» для более старших детей (от 13 лет) и взрослых. При седации медикаменты поступают не через дыхательные пути (маску), а внутривенно. В ситуациях как с наркозом, так и с седацией, все манипуляции выполняются под контролем врача-анестезиолога.

Корр.: звучит как фантастика. Где гарантия, что это безопасно? Интернет пугает всякими историями.

Эльнур Гулиев: Интернет любит пугать. И да, это медицина. Но я как врач скажу главное: в нашей клинике в Зеленограде работает специальный врач-анестезиолог. Это специалист, который следит за давлением, пульсом, сатурацией (кислородом в крови) каждую секунду. Мы используем препараты короткого действия — они выводятся за 15-30 минут после отключения подачи. Также в клинике предусмотрена двойная система автономной подачи кислорода и оборудование лучших мировых лидеров в анестезиологии. И обязательно есть дантролен.

И да, мы не берем детей без обследования. Перед лечением обязателен набор анализов крови, осмотр педиатра и ЭКГ. Если у ребенка насморк или температура — мы переносим визит. Безопасность здесь превыше всего.

Важно: Седация и наркоз не влияют на мозг — препараты полностью выводятся в короткие сроки. Ребенок становится таким же, как был.

Корр.: В чем уникальность именно вашего центра в Зеленограде? Раньше все возили детей в Москву или в область.

Эльнур Гулиев: это и есть главная новость! Теперь в Зеленограде есть такой центр и это рядом с домом. Вы не тратите 2 часа на дорогу в «столичную» клинику и обратно. Ребенок не успевает перенервничать по пути.

Плюс наш протокол — одномоментное лечение. За один «сон» мы можем вылечить 5, 6, 8 зубов. Поставить пломбы, запломбировать каналы, удалить то, что уже не спасти. Родители выходят от нас с ребенком со здоровой, санированной полостью рта. Никаких пяти визитов по «посидим-поплачем-чуть-чуть». Один раз пришли — все сделали.

Корр.: А вдруг ребенку понадобится коронка или сложное восстановление? Это долго.

Эльнур Гулиев: не проблема. Пока ребенок спит, я работаю в 1,5-2 раза быстрее и качественнее, тк ребенок не мешает языком, не вертится. Я могу идеально высушить зуб и поставить пломбу, которая прослужит годы. А цветные пломбы на молочные зубы (они крутые, дети их любят) ставятся за считаные минуты.

Корр.: Убедили. Но давайте про возраст. Кому особенно это показано?

Эльнур Гулиев: во-первых, это малыши от 1,5 до 4 лет. Они еще не понимают «открой рот, не бойся». Уговоры не работают. Во-вторых, дети с ярко выраженным рвотным рефлексом или СДВГ (гиперактивностью). И третье — «маленькие герои», которые согласились лечиться сами, но у них фобия. Они терпят до слез, а к третьему визиту начинают бояться даже дверей клиники.

Корр.: Самый страшный вопрос от пап: «А это не испортит психику? Спать и лечиться? Как потом быть то?».

Эльнур Гулиев (серьезно): Психику портят крик, удержание силой, боль и унижение. А сон — это благодать. Ребенок засыпает с маской (с ароматом клубники или жевательной резинки, кстати), просыпается — а зубы уже белые и не болят. Он удивляется: «Мама, а где дядя с зеркальцем?». Никакой травмы. Только позитивное воспоминание. После такого дети ко мне на обычные осмотры бегут без страха. Более того, до 5-6 лет бывает крайне сложно договориться с ребенком, а воспалительные заболевания или кариесы уже есть — не ждать же, пока он вырастет и сам решит, что уже можно открыть рот у стоматолога.

Корр.: как понять, что пора уже вести ребенка на такое лечение, а не ждать, пока сам перерастет?

Эльнур Гулиев: нужно просто прийти к нам в клинику. Мы всегда стараемся найти общий язык с ребенком и сделать лечение без наркоза или седации, иногда добавляем веселящий газ для снижения тревожности ребенка. Но в целом, нужно срочно идти на консультацию, если:

1. У ребенка флюс или отек щеки (это инфекция).

2. Молочный зуб шатается, но «не вылезает», а под ним режется постоянный.

3. Во рту 3 и более темных пятен (кариес). Ждать нельзя — инфекция может уйти глубже и вызвать воспаление, а иногда даже повредить зачаток постоянного зуба.

Приходите на консультацию хотя бы посмотреть. Я вам (в рамках консультации) распишу план. Если нужно полечить 1-2 зуба — хватит и комбинации анестезии (заморозки) с веселящим газом. Если «всё запущено», ребенок не идет на контакт — идем в сон.

Корреспондент: Самый животрепещущий вопрос. Сколько это стоит? Наверное, космос?

Эльнур Гулиев: Дешевле, чем вы думаете. Родители часто считают: «Пять визитов к стоматологу со слезами + сломанные нервы + риск долечить под наркозом, потому что сломали инструмент в канале». Итог — дороже.

Работа в седации или в наркозе складывается как работа анестезиолога + сам сон. Стоимость одного часа седации в нашей клинике фиксированная и доступная. А лечение зубов — по стандартному прайсу. За консультацией мы всегда предлагаем прийти с ребенком, чтобы я посмотрел объем работы и назвал точную цифру. Тайных доплат нет.

Корреспондент: Дайте совет родителю, который сейчас читает этот текст: ребенок кричит в поликлинике, а родитель говорит «пусть орет, закаляй характер».

Эльнур Гулиев: Закалка характера — это спорт. А зубы — это хроническая инфекция. Кариозный зуб — это постоянный очаг инфекции, который бьет по иммунитету, сердцу и суставам. Если вам предлагают потерпеть — меняйте врача.

Лечение во сне — это не «слабость», это современный цивилизованный подход. Ребенок просыпается с вопросом «Мам, а что уже всё?» и счастливой улыбкой. Многие дети через неделю просятся в гости к стоматологу, чтобы показать свои красивые зубки.

Корреспондент: Эльнур Тофикович, вы нас убедили — с вами лечить не страшно. Но родители думают: «Вдруг Гулиев занят? Вдруг отпуск? Нам сказали „во сне“ — а попадем к кому?» Кто ещё в вашей клинике ЦФС ПРО имеет право проводить лечение в седации?

Эльнур Гулиев: Справедливый вопрос. В нашей клинике работает целая детская команда, и лечить «во сне» — это не привилегия одного человека. Это стандарт ЦФС ПРО.