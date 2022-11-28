Контакты

Адрес: Зеленоград, проезд 4922, дом 4, стр. 1

Телефон для записи: 8-901-461-49-41

Часы работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно (строго по предварительной записи).

Искренний сервис, бережное отношение к клиентам и уютная атмосфера — все это повод возвращаться в «Спа Догс» снова.

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена