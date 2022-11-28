Зоосалон «Спа Догс» это маленькая команда грумеров, но — с большим сердцем! Сертифицированные специалисты подберут уходовые и восстановительные процедуры индивидуально для каждой собачки и кошечки. Пришедшим в салон впервые — скидка 10%.
По отзывам клиентов, зоосалон «Спа Догс» движется в правильном направлении — в 2021-м году они получили Яндекс-награду «Хорошее место».
- Восстановление шерсти после коротких стрижек
- Тримминг
- Гигиенический уход
- Породные стрижки
- Спа уходы
- Креативный груминг
- Экспресс линька собак и кошек
- Зоотакси по Зеленограду.
Подбор процедур по уходу подбирается в зависимости от типа шерсти и состояния кожи животного.
Адрес: Зеленоград, проезд 4922, дом 4, стр. 1
Телефон для записи: 8-901-461-49-41
Часы работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно (строго по предварительной записи).
Искренний сервис, бережное отношение к клиентам и уютная атмосфера — все это повод возвращаться в «Спа Догс» снова.
Сайт, Вконтакте, Телеграм, Инстаграм*
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена