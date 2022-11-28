Зоосалон «Спа Догс» приглашает на груминг — услуги по стрижке и уходу за шерстью для собак и кошек 28.11.2022 Реклама

Зоосалон «Спа Догс» это маленькая команда грумеров, но — с большим сердцем! Сертифицированные специалисты подберут уходовые и восстановительные процедуры индивидуально для каждой собачки и кошечки. Пришедшим в салон впервые — скидка 10%.

По отзывам клиентов, зоосалон «Спа Догс» движется в правильном направлении — в 2021-м году они получили Яндекс-награду «Хорошее место».

Услуги зоосалона «Спа Догс»

  • Восстановление шерсти после коротких стрижек
  • Тримминг
  • Гигиенический уход
  • Породные стрижки
  • Спа уходы
  • Креативный груминг
  • Экспресс линька собак и кошек
  • Зоотакси по Зеленограду.

Подбор процедур по уходу подбирается в зависимости от типа шерсти и состояния кожи животного.

Контакты

Адрес: Зеленоград, проезд 4922, дом 4, стр. 1
Телефон для записи: 8-901-461-49-41

Часы работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно (строго по предварительной записи).

Искренний сервис, бережное отношение к клиентам и уютная атмосфера — все это повод возвращаться в «Спа Догс» снова.

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
домашние животные, собаки, кошки, дом 4, строение 1
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