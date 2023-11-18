Тренеры «Фаворита» — ПРОФЕССИОНАЛЫ, которые не только понимают регбийные приемы и стратегии, но и умеют вдохновить, поддержать и развить потенциал каждого ребенка.

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