Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» проводит набор мальчиков и девочек 6-13 лет 18.11.2023 Реклама ООО «НТЦ АМПЛИТУДА», ИНН 7735092057, erid:LatgBxU3w

Стань частью неотразимой регбийной команды! Детский регбийный клуб «ФАВОРИТ» приглашает мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 13 лет. Клуб предоставляет тренировочную форму, обеспечивает тренировки и участие во всероссийских турнирах бесплатно. Все тренировки проходят в Зеленограде.

В клубе «Фаворит» каждый день — настоящее приключение! Здесь ВОСПИТЫВАЮТ в игроках силу, ловкость и мужество, формируя КОМАНДУ настоящих ЧЕМПИОНОВ, способных преодолеть любые преграды.

Тренеры «Фаворита» — ПРОФЕССИОНАЛЫ, которые не только понимают регбийные приемы и стратегии, но и умеют вдохновить, поддержать и развить потенциал каждого ребенка.

А какое чувство облегчения для РОДИТЕЛЕЙ знать, что им не придется думать о новых тратах. Ведь клуб «Фаворит» предоставляет ВСЁ. Да-да, вы не ослышались, «Фаворит» предоставляет ТРЕНИРОВКИ на поле, в бассейне и борцовском клубе; тренировочную ФОРМУ и обеспечивает УЧАСТИЕ во всероссийских турнирах БЕСПЛАТНО.

Не упусти свой шанс! С каждым днем «Фаворит» становится сильнее, и ты можешь быть частью этого необыкновенного пути к успеху.

Так что не жди, вступай в ряды регбийного клуба «Фаворит», чтобы окунуться в удивительный мир регби. «Фаворит» ждет именно тебя!

Телефон для записи: 8-903-132-66-81.

Присоединяйтесь к клубу на сайте и в Телеграме.

Метки:
кружки и секции, регби, спортивный клуб
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