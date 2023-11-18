Стань частью неотразимой регбийной команды! Детский регбийный клуб «ФАВОРИТ» приглашает мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 13 лет. Клуб предоставляет тренировочную форму, обеспечивает тренировки и участие во всероссийских турнирах бесплатно. Все тренировки проходят в Зеленограде.
В клубе «Фаворит» каждый день — настоящее приключение! Здесь ВОСПИТЫВАЮТ в игроках силу, ловкость и мужество, формируя КОМАНДУ настоящих ЧЕМПИОНОВ, способных преодолеть любые преграды.
Тренеры «Фаворита» — ПРОФЕССИОНАЛЫ, которые не только понимают регбийные приемы и стратегии, но и умеют вдохновить, поддержать и развить потенциал каждого ребенка.
А какое чувство облегчения для РОДИТЕЛЕЙ знать, что им не придется думать о новых тратах. Ведь клуб «Фаворит» предоставляет ВСЁ. Да-да, вы не ослышались, «Фаворит» предоставляет ТРЕНИРОВКИ на поле, в бассейне и борцовском клубе; тренировочную ФОРМУ и обеспечивает УЧАСТИЕ во всероссийских турнирах БЕСПЛАТНО.
Не упусти свой шанс! С каждым днем «Фаворит» становится сильнее, и ты можешь быть частью этого необыкновенного пути к успеху.
Так что не жди, вступай в ряды регбийного клуба «Фаворит», чтобы окунуться в удивительный мир регби. «Фаворит» ждет именно тебя!
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