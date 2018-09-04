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Зеленоградская Киношкола «Зелики» объявляет набор детей от 5 лет 04.09.2018 Образовательный центр «Эрудит» Реклама

Образовательный центр «Эрудит» приглашает детей в Киношколу «ЗЕЛИКИ».

Вашего ребенка ждёт интересный год:

  • Съемки многосерийного фильма «Рыцарь в Эрудите"(2,3,4 серии)!
  • Участие в театральных постановках и интерактивных шоу!
  • Съемки музыкальных клипов!
  • Обучение вокалу и хореографии!
  • Выступления на площадках города!

Мир без войны
Образовательный Центр Эрудит/youtube.com

Мы ждём именно Вашего ребенка в Зеленоградской киношколе «Зелики»!

Звоните и записывайтесь по телефону: 8(495)127-09-17
А найти Образовательный центр «Эрудит» можно по адресу: Зеленоград, Яблоневая аллея, дом 322А

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СТО Зеленоград

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