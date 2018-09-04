Образовательный центр «Эрудит» приглашает детей в Киношколу «ЗЕЛИКИ».
Вашего ребенка ждёт интересный год:
- Съемки многосерийного фильма «Рыцарь в Эрудите"(2,3,4 серии)!
- Участие в театральных постановках и интерактивных шоу!
- Съемки музыкальных клипов!
- Обучение вокалу и хореографии!
- Выступления на площадках города!
Мир без войны
Образовательный Центр Эрудит/youtube.com
Мы ждём именно Вашего ребенка в Зеленоградской киношколе «Зелики»!
Звоните и записывайтесь по телефону: 8(495)127-09-17
А найти Образовательный центр «Эрудит» можно по адресу: Зеленоград, Яблоневая аллея, дом 322А
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