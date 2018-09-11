Киношкола ведет набор уже третий год! За этого время «Зелики» отсняли десяток клипов и поставили не одно театрализованное шоу. Они постоянно выступают на площадках города, ведь практика очень важна настоящим актерам!

А вы хотите, чтобы Ваши дети стали настоящими звёздами?!

Зеленоградская Киношкола в МЦО «Эрудит» объявляет набор детей от 5 лет: