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Зеленоградская киношкола в центре «Эрудит» поможет сделать из ваших детей настоящих кинозвезд 11.09.2018 Киношкола «Зелики» Реклама

Киношкола ведет набор уже третий год! За этого время «Зелики» отсняли десяток клипов и поставили не одно театрализованное шоу. Они постоянно выступают на площадках города, ведь практика очень важна настоящим актерам!

А вы хотите, чтобы Ваши дети стали настоящими звёздами?!

Зеленоградская Киношкола в МЦО «Эрудит» объявляет набор детей от 5 лет:

  • 1 группа от 5 до 9 лет
  • 2 группа от 9 до 16 лет
  • 3 группа от 16 и старше

Рыцарь в Эрудите
Образовательный Центр Эрудит/youtube.com
Вас ждёт интересный год обучения:

  • Съемки многосерийного фильма «Рыцарь в Эрудите"(2,3,4 серии)!
  • Занятия по актерскому мастерству и сценической речи
  • Участие в театральных постановках и интерактивных шоу!
  • Съемки музыкальных клипов!
  • Обучение вокалу и хореографии!
  • Выступления на площадках города!

Мы ждём всех желающих! Звоните и записывайтесь по телефону: 8(495)127-09-17

А найти Образовательный центр «Эрудит» можно по адресу: г. Зеленоград, Яблоневая аллея, 322А

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EMEX. Автозапчасти вовремя.
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