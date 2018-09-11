Киношкола ведет набор уже третий год! За этого время «Зелики» отсняли десяток клипов и поставили не одно театрализованное шоу. Они постоянно выступают на площадках города, ведь практика очень важна настоящим актерам!
А вы хотите, чтобы Ваши дети стали настоящими звёздами?!
Зеленоградская Киношкола в МЦО «Эрудит» объявляет набор детей от 5 лет:
- 1 группа от 5 до 9 лет
- 2 группа от 9 до 16 лет
- 3 группа от 16 и старше
Рыцарь в Эрудите
Образовательный Центр Эрудит/youtube.com
Вас ждёт интересный год обучения:
- Съемки многосерийного фильма «Рыцарь в Эрудите"(2,3,4 серии)!
- Занятия по актерскому мастерству и сценической речи
- Участие в театральных постановках и интерактивных шоу!
- Съемки музыкальных клипов!
- Обучение вокалу и хореографии!
- Выступления на площадках города!
Мы ждём всех желающих! Звоните и записывайтесь по телефону: 8(495)127-09-17
А найти Образовательный центр «Эрудит» можно по адресу: г. Зеленоград, Яблоневая аллея, 322А
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