В 2005 году два музыканта — дирижер, композитор Андрей Чернецов и хормейстер Ирина Карпман — собрали в Зеленограде хор мальчиков «Орлята». Со временем он стал капеллой и ведущим творческим коллективом Москвы. 27 апреля в Культурном центре «Зеленоград» с аншлагом прошёл юбилейный концерт «Орлят», отмеченный прекрасным и нетривиальным репертуаром, высокой вокальной культурой, участием взрослых выпускников капеллы и целым мюзиклом во втором отделении.
Сейчас идёт набор мальчиков 5 — 8 лет в капеллу.
Хор — это не просто удовольствие от пения, но и здоровье, развитие памяти, речи и счёта, тонких эмоций, это особое мировосприятие. «Божественное и небесное занятие, укрепляющее все хорошее и благородное в человеке», писал о хоровом пении Платон. А ещё это умение работать в команде, слышать друг друга в прямом и переносном смысле. Ребенок, поющий в хоре, обычно хорошо учится, а взрослый, певший в хоре в детстве, успешно работает — таковы наблюдения и статистика.
Мы поговорили с руководителями капеллы об истории хора, его секретах, его пользе и прочем интересном. Но сначала расскажем о концерте, на котором нам посчастливилось побывать.
В капелле поют дети от 5 до 13 лет, это несколько хоров — подготовительный (5-7 лет), младший (7-8 лет), старший (8-12). А также юношеский вокальный ансамбль (от 13 лет), в том числе выпускники капеллы. В юбилейном концерте участвовали все.
Основа репертуара капеллы — классические произведения. Это хорошие, проверенные временем, отечественные песни, русская и западноевропейская классика, духовная музыка. Часто детские хоры поют довольно стандартные вещи — то, что уже много раз перепето и немного поднадоело. Возможно, хормейстерам так проще. У «Орлят» другой подход.
Андрей Чернецов уже написал целый ряд хоровых произведений, аранжировок и обработок песен (их пели, в частности, в знаменитой детской студии «Веснянка»). Для юбилейного концерта «Орлят» Андрей Викторович сделал хоровое переложение тем 3-го концерта для фортепиано с оркестром Рахманинова и Па-де-де из балета «Щелкунчик» Чайковского. Ход совсем нестандартный.
— Есть великолепная музыка, которую хочется спеть, — говорит Андрей Чернецов. — Хочется, чтобы дети знали её, наслаждались ею. Её, конечно, сложнее разучить, но мне больше нравится петь не то, что на слуху, что много раз уже повторялось. Хочется найти своё звучание в классике, пусть даже не хоровой".
Эти переложения и авторские произведения Андрея Чернецова исполнил старший хор в сопровождении камерного оркестра под управлением Даниила Луковкина. Между прочим, этот уже известный скрипач, выпускник Московской консерватории тоже пел в «Орлятах». И это не единственный случай, когда ученики музыкальных школ ходили в капеллу, хотя у них в музшколе был хор, — им просто нравилось.
Старший хор, кроме того, спел «Эх, дороги» Анатолия Новикова на стихи Льва Ошанина. Эту песню хорошо знает не одно поколение, это вечно живая и трогающая за душу песенная классика. И дети пели её так, что в зале плакали. Конечно, это заслуга педагогов — как и чистое, прозрачное и одновременно плотное звучание голосов. Но это и достижение юных хористов — значит, удалось почувствовать хорошую музыку и поэзию, смысл песни.
Самые маленькие — подготовишки — порадовали, среди прочего, «Маршем деревянных солдатиков» Чайковского. Младший хор исполнил «Пастушью песню» Бетховена, мини-оперу «Фома» Маргариты Ермаковой, «Ты расскажи нам, юнга» Льва Сивухина. Квартет солистов — «Мы — моряки» Виктора Локтева.
Вокально-хоровой ансамбль и выпускники капеллы пели самые разные произведения: «Идиллия летнего вечера» Раймонда Паулса, «Свете тихий» Антона Вискова, «Васильки» Павла Аедоницкого, «Не вернулся на базу» Германа Комракова.
У «Орлят» живой и легкий звук. Вообще, любой хор — это отражение личности его руководителя, дирижера. Если он стоит скучный перед хором, то и петь будут скучно. Если чуткий и любящий — таким будет и хор.
О музыке можно рассказывать, но лучше её слушать. Так что следите за анонсами: «Орлята» выступают и в Культурном центре «Зеленоград», и в других концертных залах. Самый концертирующий — старший хор (мальчики 9-13 лет).
Небольшие театрализованные постановки были у «Орлят» и раньше. Но сейчас они представили целый серьезный музыкальный спектакль — мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов» Эндрю Ллойда Уэббера. Того самого автора знаменитых «Призрака оперы» и «Иисус Христос — суперзвезда». Это адаптированный вариант (в оригинальном мюзикл шёл бы больше двух часов), но совсем новый опыт для капеллы. Одно дело — статично петь на хоровых станках, другое — петь и двигаться, играть роли, танцевать. Плюс, вокальные партии достаточно сложны. Получилась яркая и талантливая история.
Литературный перевод текста Тима Райса сделала мама одного из хористов капеллы Елена Миклашевская. Получилось классно: он идеально лёг на музыку. В режиссерско-актерской части помогли сотрудники КЦ «Зеленоград» — Дарья Нестерова и Артем Терехов.
Зал долго рукоплескал и не отпускал со сцены хористов и их педагогов. «Орлята» подарили людям настоящий праздник.
История «Орлят» началась, как ни странно, со взрослого академического хора «Ковчег», который создали в зеленоградском Дворце культуры (ныне Культурном центре) ещё в далеком 1983 году. Андрей Викторович Чернецов стал его руководителем в 1988-м. Это любительский коллектив, а в таких обычно женщин больше. Как петь с «перекосом» в голосах? Нужны хористы.
Андрей Чернецов:
— Сначала мы собрали юношеский коллектив, чтобы вырастить кадры для «Ковчега». Даже съездили в Австрию на конкурс. Но через год как-то все рассеялись. Мы поняли, что у ребят нет привычки работать, нет преданности хоровому делу. Это воспитывается с детства. Поэтому вместе с Ириной Рафаиловной стали собирать детский хор мальчиков. Помогла нам на этом этапе тогдашний заместитель префекта Татьяна Николаевна Забелина. Мы ходили по детским садам, школам, прослушивали детей, приглашали к нам. Рассказывали родителям, что такое хор. А это далеко не все понимают. Обычно одних мальчиков отдают в спорт, а других в музыкальные школы. А про хор мамы говорят: «Да у нас в школе есть». Или — «да он (сын) не хочет». Но хотеть или не хотеть чего-либо можно, когда хотя бы это попробуешь… Всё же детей набрали, и занятия потихоньку начались.
Знаете, отношение родителей к хору меняется, когда проходит первый отчетный концерт. В нём же участвуют все — от самых младших до самых старших. И тогда родители начинают понимать, что дети не просто ходят в какой-то кружок петь, а встроены в большую красивую музыкальную историю, в большое хорошее дело.
Ирина Карпман:
— Хоровое пение — это физическое здоровье. Обратите внимание: ребенок может сильно заикаться, а когда поёт, не заикается, речевые зажимы куда-то пропадают. Правильное диафрагмальное дыхание полезно для астматиков. Пение раскрепощает. Занятия музыкой и пением, в частности, вырабатывают в организме «гормон радости» — это научно доказано.
Сейчас дети немного другие, чем были, допустим, двадцать лет назад. Высокие технологии, время быстрое, у всех гаджеты. Дети сильно загружены в школе, иногда и погулять некогда. В чём-то они сейчас более знающие, а в чём-то, я бы сказала, поверхностные. Будто фантик принимают за конфетку, а саму конфету, начинку выбрасывают. Не вникают в глубину — для этого нужны усилия. Гугл уже не подскажет и не споёт за тебя.
Но те, кто приходя и остаются в хоре, становятся другими. С теми, кто выросли у нас в хоре, общаться одно удовольствие. Хорошая, правильная речь, суждения, кругозор. И поступают в лучшие вузы.
А ещё хор учит дружить, работать в команде, трудиться ради общей задачи. Это слияние голосов — по сути семья.
Андрей Чернецов:
— Музыка даёт человеку огромный потенциал развития, как ни один другой вид искусства. Это зрительная память (ноты, сольфеджио — звуки надо увидеть, услышать, воспроизвести), интеллект (дети дирижируют, считают ритмический размер), эмоциональное (управление своими эмоциями в пении, умение их адекватно выражать), координация (как физическая, так и в соотнесении разных видов работы мозга), широкий кругозор (ведь музыкальные произведения бывают разных эпох, разных народов и разных стилей). Ребенок вырастает, учится, выбирает другое дело. Но у занимавшегося музыкой намного больше перспектив — и профессиональных, и человеческих.
В репертуаре капеллы есть замечательные песни — «Сегодня орлята, а завтра орлы» Валерия Кикты и «Орлята» Вениамина Баснера из фильма «Красный хлеб». И третья, совсем современная — «Крылатое сердце мальчишки», её написал отец одного из хористов «Орлят». Эту песню можно услышать в фильме «В небо за мечтой» (2017 год).
«Орлята» пели и продолжают петь на разных площадках, в том числе легендарных. Потому что участвуют в музыкальных конкурсах и фестивалях: «Звучит Москва», «Рождественская песнь», «Салют Победы», «Поклонимся великим тем годам». В прошлом году капеллу пригласили на фестиваль детских хоровых и творческих коллективов «Царскосельская Осень», который проходит уже много лет в Санкт-Петербурге и Пушкине. «Орлята» пели в Государственной академической капелле имени Глинки, рядом с Эрмитажем. Это историческое здание и по акустическим качествам сравнимо разве что с Рахманиновским в Московской консерватории. Где «Орлята», кстати, тоже пели.
Капелла в разные годы выступала и за рубежом на различных фестивалях и конкурсах, представляя свою страну и город в Финляндии, Швеции, Сербии, Болгарии, Венгрии, Польше.
Занимаются «Орлята» в Культурном центре «Зеленоград»: Центральная площадь, 1.