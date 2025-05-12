Чайковский, Рахманинов, Бетховен, Паулс, «Эх, дороги»

В капелле поют дети от 5 до 13 лет, это несколько хоров — подготовительный (5-7 лет), младший (7-8 лет), старший (8-12). А также юношеский вокальный ансамбль (от 13 лет), в том числе выпускники капеллы. В юбилейном концерте участвовали все.



Основа репертуара капеллы — классические произведения. Это хорошие, проверенные временем, отечественные песни, русская и западноевропейская классика, духовная музыка. Часто детские хоры поют довольно стандартные вещи — то, что уже много раз перепето и немного поднадоело. Возможно, хормейстерам так проще. У «Орлят» другой подход.

Андрей Чернецов уже написал целый ряд хоровых произведений, аранжировок и обработок песен (их пели, в частности, в знаменитой детской студии «Веснянка»). Для юбилейного концерта «Орлят» Андрей Викторович сделал хоровое переложение тем 3-го концерта для фортепиано с оркестром Рахманинова и Па-де-де из балета «Щелкунчик» Чайковского. Ход совсем нестандартный.



— Есть великолепная музыка, которую хочется спеть, — говорит Андрей Чернецов. — Хочется, чтобы дети знали её, наслаждались ею. Её, конечно, сложнее разучить, но мне больше нравится петь не то, что на слуху, что много раз уже повторялось. Хочется найти своё звучание в классике, пусть даже не хоровой".



Эти переложения и авторские произведения Андрея Чернецова исполнил старший хор в сопровождении камерного оркестра под управлением Даниила Луковкина. Между прочим, этот уже известный скрипач, выпускник Московской консерватории тоже пел в «Орлятах». И это не единственный случай, когда ученики музыкальных школ ходили в капеллу, хотя у них в музшколе был хор, — им просто нравилось.



Старший хор, кроме того, спел «Эх, дороги» Анатолия Новикова на стихи Льва Ошанина. Эту песню хорошо знает не одно поколение, это вечно живая и трогающая за душу песенная классика. И дети пели её так, что в зале плакали. Конечно, это заслуга педагогов — как и чистое, прозрачное и одновременно плотное звучание голосов. Но это и достижение юных хористов — значит, удалось почувствовать хорошую музыку и поэзию, смысл песни.



Самые маленькие — подготовишки — порадовали, среди прочего, «Маршем деревянных солдатиков» Чайковского. Младший хор исполнил «Пастушью песню» Бетховена, мини-оперу «Фома» Маргариты Ермаковой, «Ты расскажи нам, юнга» Льва Сивухина. Квартет солистов — «Мы — моряки» Виктора Локтева.



Вокально-хоровой ансамбль и выпускники капеллы пели самые разные произведения: «Идиллия летнего вечера» Раймонда Паулса, «Свете тихий» Антона Вискова, «Васильки» Павла Аедоницкого, «Не вернулся на базу» Германа Комракова.



У «Орлят» живой и легкий звук. Вообще, любой хор — это отражение личности его руководителя, дирижера. Если он стоит скучный перед хором, то и петь будут скучно. Если чуткий и любящий — таким будет и хор.



О музыке можно рассказывать, но лучше её слушать. Так что следите за анонсами: «Орлята» выступают и в Культурном центре «Зеленоград», и в других концертных залах. Самый концертирующий — старший хор (мальчики 9-13 лет).





Небольшие театрализованные постановки были у «Орлят» и раньше. Но сейчас они представили целый серьезный музыкальный спектакль — мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов» Эндрю Ллойда Уэббера. Того самого автора знаменитых «Призрака оперы» и «Иисус Христос — суперзвезда». Это адаптированный вариант (в оригинальном мюзикл шёл бы больше двух часов), но совсем новый опыт для капеллы. Одно дело — статично петь на хоровых станках, другое — петь и двигаться, играть роли, танцевать. Плюс, вокальные партии достаточно сложны. Получилась яркая и талантливая история.



Литературный перевод текста Тима Райса сделала мама одного из хористов капеллы Елена Миклашевская. Получилось классно: он идеально лёг на музыку. В режиссерско-актерской части помогли сотрудники КЦ «Зеленоград» — Дарья Нестерова и Артем Терехов.



Зал долго рукоплескал и не отпускал со сцены хористов и их педагогов. «Орлята» подарили людям настоящий праздник.