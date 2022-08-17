Центр компьютерного обучения МИЭТ (ЦКО МИЭТ) проводит бесплатные открытые занятия по направлениям*:
- программирование (7-10, 11-13 и 14+ лет)
- 3D-моделирование (7-10, 11-13 и 14+ лет)
- разработка компьютерных игр (7-10, 11-13 и 14+ лет)
- системное администрирование (11+ лет)
- графический дизайн (11-13 и 14+ лет)
- создание сайтов (11+ лет)
- видеомонтаж (11+ лет)
- инженерно-конструкторское (САПР Компас 3-Д).
*Для каждой возрастной категории предусмотрена своя группа и направление обучения. После открытых занятий можно записаться на годовые платные курсы.
Подробности об обучении
- Занятия в малых группах (до 14 человек).
- Дополнительные самостоятельные бесплатные занятия в ЦКО МИЭТ в будние дни по предварительной записи.
- На занятиях соблюдаем принцип 80% практики/20% теории.
- Дополнительные бесплатные консультации с преподавателями в рамках курирования и разработки проектов для участия в конкурсах.
- Во втором полугодии каждому учащемуся будет предоставлена возможность под курированием преподавателя зарегистрироваться на конференцию «Творчество Юных», за которую можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.
- По окончании курса выдаётся сертификат установленного образца.
Детали оплаты
- 100% оплата (скидка 5%).
- Можно оплатить курс в рассрочку.
- Есть возможность оплатить обучение средствами материнского капитала.
- Действует система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения. Скидки за второй курс и последующие.
- Возможность оформления налогового вычета за обучение.
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