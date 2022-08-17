ЦКО МИЭТ открывает набор на учебный год 2022/2023 — занятия по техническим и творческим направлениям для детей от 7 лет 17.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Центр компьютерного обучения МИЭТ (ЦКО МИЭТ) проводит бесплатные открытые занятия по направлениям*:

  • программирование (7-10, 11-13 и 14+ лет)
  • 3D-моделирование (7-10, 11-13 и 14+ лет)
  • разработка компьютерных игр (7-10, 11-13 и 14+ лет)
  • системное администрирование (11+ лет)
  • графический дизайн (11-13 и 14+ лет)
  • создание сайтов (11+ лет)
  • видеомонтаж (11+ лет)
  • инженерно-конструкторское (САПР Компас 3-Д).

*Для каждой возрастной категории предусмотрена своя группа и направление обучения. После открытых занятий можно записаться на годовые платные курсы.

Запись на курсы:

Подробности об обучении

  • Занятия в малых группах (до 14 человек).
  • Дополнительные самостоятельные бесплатные занятия в ЦКО МИЭТ в будние дни по предварительной записи.
  • На занятиях соблюдаем принцип 80% практики/20% теории.
  • Дополнительные бесплатные консультации с преподавателями в рамках курирования и разработки проектов для участия в конкурсах.
  • Во втором полугодии каждому учащемуся будет предоставлена возможность под курированием преподавателя зарегистрироваться на конференцию «Творчество Юных», за которую можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.
  • По окончании курса выдаётся сертификат установленного образца.

Детали оплаты

  • 100% оплата (скидка 5%).
  • Можно оплатить курс в рассрочку.
  • Есть возможность оплатить обучение средствами материнского капитала.
  • Действует система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения. Скидки за второй курс и последующие.
  • Возможность оформления налогового вычета за обучение.

Чтобы определиться с направлением обучения вы можете посетить бесплатные открытые занятия.

Запись на открытые занятия:

Метки:
дети, образование и обучение, компьютерные курсы, Центр компьютерного обучения - МИЭТ
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