L•O•V — первая в Зеленограде студия коррекции фигуры под водой. Без боли и синяков! В студии эстетики L•O•V проводится подготовка к пляжному сезону. Один сеанс гидромассажа заменит два сеанса антицеллюлитного массажа + один сеанс медового и баночного массажа + один сеанс релакс-массажа.
Для милых дам
- Массаж без боли и синяков
- Снижение веса с первой процедуры до — 1кг
- Уменьшение объемов, целлюлита
- Повышение тонуса кожи
- Лимфодренаж, избавление от отёков
- Восстановление фигуры после родов.
Для мужчин
- Лимфодренаж, избавление от отёков
- Снятия стресса, мышечных зажимов, болевых синдромов
- Расслабление.
Для детей
- Укрепляет иммунную систему, усиливает сопротивляемость вирусным и бактериальным инфекциям
- Проблемы опорно-двигательного аппарата
- Трудности с засыпанием
- Нарушение в работе нервной системы
- Снятия мышечных зажимов и болевых синдромов, особенно у детей спортсменов.
Дети могут посещать гидромассаж с 6 до 13 лет по детскому абонементу.
Студия эстетики L•O•V
Адрес: г. Зеленоград, площадь Юности, 2, стр. 1, подъезд 4, этаж 2.
Телефон/вотсап: 8-977-597-07-08
Запись: по ссылке
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