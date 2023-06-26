L•O•V — первая в Зеленограде студия коррекции фигуры под водой. Без боли и синяков! В студии эстетики L•O•V проводится подготовка к пляжному сезону. Один сеанс гидромассажа заменит два сеанса антицеллюлитного массажа + один сеанс медового и баночного массажа + один сеанс релакс-массажа.