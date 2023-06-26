Здоровье и эстетика тела — коррекция фигуры под водой без боли и синяков в студии эстетики L•O•V 26.06.2023 Реклама

L•O•V — первая в Зеленограде студия коррекции фигуры под водой. Без боли и синяков! В студии эстетики L•O•V проводится подготовка к пляжному сезону. Один сеанс гидромассажа заменит два сеанса антицеллюлитного массажа + один сеанс медового и баночного массажа + один сеанс релакс-массажа.

Для милых дам

  • Массаж без боли и синяков
  • Снижение веса с первой процедуры до — 1кг
  • Уменьшение объемов, целлюлита
  • Повышение тонуса кожи
  • Лимфодренаж, избавление от отёков
  • Восстановление фигуры после родов.

Для мужчин

  • Лимфодренаж, избавление от отёков
  • Снятия стресса, мышечных зажимов, болевых синдромов
  • Расслабление.

Для детей

  • Укрепляет иммунную систему, усиливает сопротивляемость вирусным и бактериальным инфекциям
  • Проблемы опорно-двигательного аппарата
  • Трудности с засыпанием
  • Нарушение в работе нервной системы
  • Снятия мышечных зажимов и болевых синдромов, особенно у детей спортсменов.

Дети могут посещать гидромассаж с 6 до 13 лет по детскому абонементу.

Студия эстетики L•O•V

Адрес: г. Зеленоград, площадь Юности, 2, стр. 1, подъезд 4, этаж 2.

Телефон/вотсап: 8-977-597-07-08

Запись: по ссылке

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Метки:
красота и уход, массаж, дом 2 строение 1
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