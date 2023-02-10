Занятия плаванием в премиальном формате от школы плавания «Swim Shot» — впервые в Зеленограде 10.02.2023 Реклама

Адрес:

  • корпус 305, клуб «Анкор» (напротив магазина «Океан» — да, там есть бассейн)

Для кого:

  • дети от четырех лет
  • взрослые любого возраста и уровня подготовки.

Премиальный формат это:

  • мини-группы — в бассейне никого, кроме тебя
  • хамам включен в стоимость
  • лучшие тренеры
  • отдельная парковка
  • центр города
  • и два часа блаженства со «Swim Shot».

Начало занятий — в день всех влюбленных — 14 февраля.

Узнай расписание, цены и прочую информацию:

Улучши качество жизни — займусь плаванием. Улучши качество плавания — приходи в «Swim Shot»!

Телеграм, Вконтакте, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
бассейн, клуб «анкор», Swim Shot, Корпус 305
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