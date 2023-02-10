Адрес:
- корпус 305, клуб «Анкор» (напротив магазина «Океан» — да, там есть бассейн)
Для кого:
- дети от четырех лет
- взрослые любого возраста и уровня подготовки.
Премиальный формат это:
- мини-группы — в бассейне никого, кроме тебя
- хамам включен в стоимость
- лучшие тренеры
- отдельная парковка
- центр города
- и два часа блаженства со «Swim Shot».
Начало занятий — в день всех влюбленных — 14 февраля.
Узнай расписание, цены и прочую информацию:
- на сайте SwimShot
- или по телефону 8-499-430-55-95.
Улучши качество жизни — займусь плаванием. Улучши качество плавания — приходи в «Swim Shot»!
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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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