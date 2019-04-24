Ювелирный дом Оpera приглашает на работу продавцов-консультантов 24.04.2019 Ювелирный дом Оpera Реклама

Ювелирный дом Opera приглашает на работу в ТЦ Панфиловский продавцов-консультантов ювелирных изделий.

Престижная работа в стабильной ювелирной компании работающей уже 10 лет и открывшей более 40 магазинов.

Заработная плата от 40 000 рублей в месяц — это ваш оклад + высокий % от ваших личных продаж + премии при выполнении плана (потолка в заработной плате нет! вашу успешность оценивают только покупатели).

Должностные обязанности:

  • Грамотное консультирование покупателей и помощь в выборе украшений.
  • Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
  • Соблюдение корпоративных стандартов.
  • Работа с кассой.
  • Участие в инвентаризации.

Требования:

  • Обучаемость, целеустремленность, самообладание,
  • Желание работать, зарабатывать и развиваться,
  • Коммуникабельность, умение убеждать и быть вежливым,
  • Элементарные навыки пользования компьютером,
  • Возможность работать в графике 2/2 или 3/3,
  • Опыт работы в продажах или в сфере услуг, где важно было находить общий язык с людьми.

Условия:

  • Место работы: ТЦ «Панфиловский»
  • Заработная плата всегда выплачивается вовремя.
  • Оформление по ТК РФ с 1-го дня (оплачиваемый отпуск, больничные листы).
  • Оплачиваемое обучение без отрыва от рабочего времени.
  • Денежная компенсация на приобретение формы.
  • Удобный для вас график работы (2/2, 3/3), его можно согласовывать.
  • Максимальные скидки на все наши украшения.
  • Проведение конкурсов среди сотрудников с ценными призами.

Обращаться к Ермаковой Анне Ивановне «OPERA Ювелирный Дом» +7(495)927-05-15, +7(967)273-01-84

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