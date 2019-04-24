Ювелирный дом Opera приглашает на работу в ТЦ Панфиловский продавцов-консультантов ювелирных изделий.
Престижная работа в стабильной ювелирной компании работающей уже 10 лет и открывшей более 40 магазинов.
Заработная плата от 40 000 рублей в месяц — это ваш оклад + высокий % от ваших личных продаж + премии при выполнении плана (потолка в заработной плате нет! вашу успешность оценивают только покупатели).
Должностные обязанности:
- Грамотное консультирование покупателей и помощь в выборе украшений.
- Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
- Соблюдение корпоративных стандартов.
- Работа с кассой.
- Участие в инвентаризации.
Требования:
- Обучаемость, целеустремленность, самообладание,
- Желание работать, зарабатывать и развиваться,
- Коммуникабельность, умение убеждать и быть вежливым,
- Элементарные навыки пользования компьютером,
- Возможность работать в графике 2/2 или 3/3,
- Опыт работы в продажах или в сфере услуг, где важно было находить общий язык с людьми.
Условия:
- Место работы: ТЦ «Панфиловский»
- Заработная плата всегда выплачивается вовремя.
- Оформление по ТК РФ с 1-го дня (оплачиваемый отпуск, больничные листы).
- Оплачиваемое обучение без отрыва от рабочего времени.
- Денежная компенсация на приобретение формы.
- Удобный для вас график работы (2/2, 3/3), его можно согласовывать.
- Максимальные скидки на все наши украшения.
- Проведение конкурсов среди сотрудников с ценными призами.
Обращаться к Ермаковой Анне Ивановне «OPERA Ювелирный Дом» +7(495)927-05-15, +7(967)273-01-84
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