Ювелирная выставка «Jocellum Зеленоград 2022» — с 23 по 27 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) 23 - 27 ноября Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

С 23 по 27 ноября в культурном центре «Зеленоград» пройдет первая международная ювелирная выставка «Jocellum Зеленоград 2022». Вас ждут тысячи ювелирных украшений со скидками напрямую от производителей, подарки, а также — ежедневный розыгрыш ценностей.

Бриллиант в подарок — каждый день

Акция ювелирной выставки — ежедневно первым 20 покупателям в подарок достанется бриллиант, приносящий удачу*.

Розыгрыш ценностей — каждый день

Ежедневно в 17:00 среди покупателей будет проводиться розыгрыш ценностей.

Главный супер-приз — сертифицированный якутский бриллиант в 2.08 карата*.

Также на «Jocellum Зеленоград 2022» будут представлены высокодоходные инвестиционные картины Леже, Ботеро, Фальк, Зверева, Майорова из частной коллекции.

Место проведения: Зеленоград, Центральная площадь, 1, КЦ «Зеленоград», фойе 1-го и 2-го этажа
Время работы: с 23 по 27 ноября, 11:00—19:00.

* Акция действительна с 23 по 27 ноября 2022 года при покупке любых ювелирных украшений на выставке «Jocellum Зеленоград 2022». Подробнее — на сайте jocellum.com.

Метки:
выставка, ювелирные изделия, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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