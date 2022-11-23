С 23 по 27 ноября в культурном центре «Зеленоград» пройдет первая международная ювелирная выставка «Jocellum Зеленоград 2022». Вас ждут тысячи ювелирных украшений со скидками напрямую от производителей, подарки, а также — ежедневный розыгрыш ценностей.
Акция ювелирной выставки — ежедневно первым 20 покупателям в подарок достанется бриллиант, приносящий удачу*.
Ежедневно в 17:00 среди покупателей будет проводиться розыгрыш ценностей.
Главный супер-приз — сертифицированный якутский бриллиант в 2.08 карата*.
Также на «Jocellum Зеленоград 2022» будут представлены высокодоходные инвестиционные картины Леже, Ботеро, Фальк, Зверева, Майорова из частной коллекции.
Место проведения: Зеленоград, Центральная площадь, 1, КЦ «Зеленоград», фойе 1-го и 2-го этажа
Время работы: с 23 по 27 ноября, 11:00—19:00.
* Акция действительна с 23 по 27 ноября 2022 года при покупке любых ювелирных украшений на выставке «Jocellum Зеленоград 2022». Подробнее — на сайте jocellum.com.