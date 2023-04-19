Весна в самом разгаре! Самое время обновить гардероб одной из самых женственных вещей — юбкой.
Хорошая, правильно подобранная юбка, способна на удивительные вещи: она может подкорректировать недостатки фигуры, зрительно вытянуть силуэт и сделать обладательницу объектом восхищенных взглядов.
Если говорить о длине, то самой актуальной остается мини-юбка.
При этом совершенно не важно, выберете ли вы обычный, прямой вариант или же асимметрию и воланы.
Однако есть один важный момент — это должна быть модель исключительно с высокой посадкой.
Джинса — безусловно, лидер всех чартов. Джинсовая юбка может быть любой длины и любой формы.
Нейтральными считаются изделия белого или светло-голубого, небесного цвета. Они отлично смотрятся как с футболками, так и с рубашками.
Юбка — карандаш станет идеальным решением для офисных переговоров и деловых встреч, она хорошо садится на любую фигуру и подчеркивает её достоинства.
Если вы стараетесь следовать модным веяниям, то обязательно изучите палитру цветов нового сезона от Pantone. Главное, что следует запомнить: героями этих дней стали оттенки, а не цвета.
Персиковый розовый, приглушенный оранжевый, васильковый, холодный травяной, желтый и, конечно, же чувственный фиолетово-красный Viva Magenta.
В магазине «Я Сама» вы найдете ткани для пошива юбки вашей мечты, а также качественную фурнитуру: пуговицы, молнии, люверсы и многое другое.
Не можете определиться с выбором? Консультанты с удовольствием помогут и подскажут.
Напоминаем, что для вашего удобства при магазинах расположены ателье, где вы сможете осуществить ремонт одежды.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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