Целых 8 видов новых прохладительных напитков появились в ассортименте SURA SUSHI — они помогут окунуться в этот жаркий сезон с головой.
Выбирай своего помощника:
- Сочный манго-маракуйя
- Бодрящий клубничный мохито
- Спелый цитрус
Эти и другие 5 вкусов уже ждут тебя на сайте surasushi.ru в разделе «напитки».
Попробуй и ты лето на вкус!
Искренне твои, SURA SUSHI
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