«Годограф» — это федеральная сеть учебных центров подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с филиалами в 56-ти российских городах. Недавно филиал открылся и в Зеленограде. Эффективность обучения в «Годографе» подтверждается блестящими результатами: за пять лет работы более пяти тысяч школьников сдали экзамены на отличные баллы и поступили в желанные вузы на бюджет. Мы побеседовали с основателем и руководителем учебного центра «Годограф» Андреем Стерлядкиным.
— Сегодня предложение чуть ли не опережает спрос — множество центров предлагает подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. Чем выделяется «Годограф», что необычного может предложить своим ученикам?
— Подростки — это дети, которых нужно не только обучить, но и заинтересовать. Без хорошей мотивации они никогда не станут часами сидеть над заданиями. Они требуют особого внимания и участия. Один из главных плюсов нашего центра — индивидуальный подход. Преподаватели общаются с ребятами и их родителями перед началом курсов. Они смотрят не только на уровень знаний, но и на то, чего именно хочет ребенок. Соответственно, когда начинаются занятия, преподаватель уже понимает, с какими ребятами он работает и какой подход к ним нужен.
Что немаловажно, дети у нас занимаются в мини-группах от двух до семи человек. Преподаватель плотно работает с каждым учеником до полного понимания темы. Группы делятся по уровню. Такое распределение позволяет строить занятия в разы эффективнее, чем в школе или на других курсах. Обучение проходит в комфортных, современных аудиториях, оборудованных всем необходимым.
Сейчас у нас действуют скидки 25% до конца лета.
Мы собрали отличную команду методистов и преподавателей. Методистов нашего учебного центра выбирают самые крупные федеральные порталы для разработки методических материалов для всей страны. Это федеральный портал «Российское образование» edu.ru, информационно-образовательный портал OnlineЕГЭ, edunews.ru и многие другие. За пять лет работы мы подготовили более пяти тысяч школьников, которые поступили в выбранные ими вузы на бюджетные факультеты.
Но самый главный наш плюс — вера в учеников. Дети часто слышат от учителей и родителей фразу «ты не сдашь ЕГЭ». Естественно, это их пугает, они просто уходят в себя и перестают реагировать. Я верю, что любой ученик может сдать ЕГЭ /ОГЭ на отлично, если приложит достаточно усилий и не будет пропускать занятия, а наш преподаватель будет его направлять и поддерживать. Я сам все это испытал на себе.
— Вам тоже говорили что вы не сдадите ЕГЭ?
— Скажем так, я был не самым лучшим учеником.11 лет назад я учился в 9-м классе обычной общеобразовательной школы. Я всегда был троечником почти по всем предметам, включая любимые математику и физику. Объяснения учителей, зачастую скомканные и торопливые, пролетали мимо ушей.
Однако я никогда не допускал даже мысли, что у меня не получится подготовиться к поступлению в желанный вуз, который я считаю лучшим техническим университетом страны, — МФТИ, легендарный Физтех.
Поэтому я решил после 9 класса поступить в сильную школу с физико-математическим профилем. При подготовке к вступительным экзаменам стало понятно, что моих знаний недостаточно. Родители взяли репетитора для меня на месяц.
— Получилось подготовиться к поступлению в новую школу?
— Да. На первом же занятии с репетитором произошло невероятное. Я понял, как решить практически любую задачу даже при моих неполных знаниях теории. При этом все занятие мы просто учились правильно оформлять решение. Это быстро навело порядок в моих мыслях и знаниях. Этот преподаватель сразу понял корень всех моих проблем и в кратчайшие сроки подтянул меня до уровня профильного класса. И я поступил.
— Как вы готовились к сдаче ЕГЭ?
— Через два года самостоятельных занятий я получил дипломы 1 и 3 степени на физтеховских олимпиадах по физике и математике. И поступил в МФТИ, обойдя всех одноклассников-отличников. ЕГЭ по этим предметам я сдал на 98 и 85 баллов.
— Почему вы решили реализовать себя в образовании?
— Я понял, что в подходе к обучению есть определенный набор принципов, который поможет — при должном индивидуальном внимании к ученику — достичь невероятных результатов. Есть своего рода лайфхаки в каждой дисциплине. И после окончания МФТИ я открыл курсы ЕГЭ и ОГЭ «Годограф». Я верю, что любого ученика за несколько месяцев можно вытянуть с твердой тройки до пятерки.
Но наша задача даже шире: не просто подготовить к ЕГЭ, а научить думать. Вам знакомо ощущение растерянности и беспомощности, когда вы беретесь за задание? Такое бывает почти у всех школьников. Поэтому мы построили свою систему обучения так, чтобы дать возможность любому ученику подготовиться и сдать ЕГЭ /ОГЭ на отличные баллы.
— Какие методики подготовки используются в центре, в чем отличие вашей системы обучения?
— Обычно репетиторы и учебные центры учат детей так: открывают учебник за пятый класс и просто повторяют каждую тему за темой. И так класс за классом. Естественно, когда подросток доходит до материала 9-го, а уж тем более 11-го, он снова забывает то, что прочитал вначале.
У нас система обучения несколько иная. Она опирается на многоразовое повторение тем, которые компонуются таким образом, чтобы дети видели связь между всеми разделами. Для закрепления материала ребята постоянно решают задания, уровень сложности которых постепенно повышается. В итоге почти половина наших выпускников зарабатывает на ЕГЭ от 80 баллов, а 80% девятиклассников увеличивают оценку по предмету как минимум на один балл.
Результаты подготовки школьников к выпускным экзаменам прошлых лет позволяют сделать вывод об эффективности используемых нами методик подготовки учащихся. Так, в прошлом году выпускники наших центров набрали в среднем +37 баллов (к результатам входного тестирования) за курс подготовки к ЕГЭ и +1,54 балла по ОГЭ.
— Расскажите подробнее о преподавателях центра. Как вы их находите?
— Прежде всего, у всех наших преподавателей большой опыт подготовки именно к ЕГЭ или ОГЭ, они на этом и специализируются. Это сильнейшие учителя. Они умеют просто и наглядно объяснить материал урока. Плюс, они хорошо знакомы с форматом экзаменов, школьными темами, кодификатором и следят за изменениями в экзаменах.
Каждого преподавателя мы тщательно отбираем, они проходят четырехступенчатое собеседование. К нам в центр приходили сотни кандидатов, но мы выбрали тех, кто может не только научить, но и понять ребенка. Мы проверяем не только знания материала, но и психологию поведения, навыки влияния на учеников, умение работать с аудиторией. Поскольку в Зеленограде мы открылись недавно, многие преподаватели приезжают из Москвы.
— Как строится общение преподавателей и учеников?
— Одна из основных ошибок школьных учителей в том, что они не видят в детях людей, равных себе. Поэтому — либо попрекают, либо опекают. А это неправильно: видя такое отношение, подросток начинает делать назло или просто лениться. Наши педагоги сразу же объясняют своей группе, что все они — команда единомышленников, которая вместе двигается к поставленной цели. Соответственно, ребята могут задать любой вопрос, обратиться за помощью, но не забывая при этом, зачем именно пришли в наш центр.
Так что, если говорить об отношениях — они командные. При этом педагог все равно строит общение так, чтобы соблюдалась иерархия, без «панибратства» с преподавателем.
— Как строятся занятия в «Годографе»?
— Они проходит в формате практических занятий — это объяснение темы, разбор заданий, обязательно небольшое тестирование на понимание пройденного материала в формате ЕГЭ/ОГЭ и домашнее задание. Вне зависимости от группы, ее уровня, все разбирают и повторяют школьную программу. Просто слабые группы медленнее, а сильные быстрее и углубленнее решают по теме более сложные задачи. Занятия проходят как в мини-группах, так и индивидуально.
Стандартный курс подготовки длится 36 недель: один раз в неделю по 120 минут, с сентября и до самого экзамена. Наши ученики пишут тесты «как на экзамене» с первого занятия. Поэтому уже к середине обучения они обгоняют учеников других курсов, которые только начинают решать реальные задания.
За полный курс обучения ученик пишет пробный ЕГЕ/ОГЭ 4 раза, и решение тестов становится для него обычным делом. Тем самым снимается страх перед экзаменом.
— Планируете ли открывать новые центры в Зеленограде?
— Мы постоянно развиваемся, и в сентябре открываем еще один учебный центр в Зеленограде, в новом городе.
Я лично приглашаю в гости в «Годограф» всех учеников 8, 9, 10 и 11-х классов и гарантирую, что при ответственном подходе каждый сможет добиться отличного результата за короткие сроки и поступить в вуз своей мечты!
«Годограф»: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1100.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8(495)790-22-05, 8(903)188-55-50 или оставить заявку: zel@godege.ru — мы вам перезвоним.
Наш сайт https://zel.godege.ru
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