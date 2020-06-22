«Я Сама» предлагает товары для рукоделия с доставкой на дом. Возможен заказ по телефону 22.06.2020 Я Сама

Хорошая новость от магазинов товаров для рукоделия «Я Сама». Теперь вы можете оформить заказ и доставку по телефону:

  • «Я Сама» Площадь Юность: +7-985-532-10
  • «Я Сама» ст. Крюково: +7-985-532-02-20

Доставка по городу — 200 рублей. При заказе от 1000 рублей по Зеленограду — бесплатно. По другим направлениям уточняйте по телефону.
Следите за новостями и акциями магазина в инстаграм: @Jasama.krukovo и @Jasama.unost

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Метки:
рукоделие, доставка, Я сама, Я сама
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