Хорошая новость от магазинов товаров для рукоделия «Я Сама». Теперь вы можете оформить заказ и доставку по телефону:
- «Я Сама» Площадь Юность: +7-985-532-10
- «Я Сама» ст. Крюково: +7-985-532-02-20
Доставка по городу — 200 рублей. При заказе от 1000 рублей по Зеленограду — бесплатно. По другим направлениям уточняйте по телефону.
Следите за новостями и акциями магазина в инстаграм: @Jasama.krukovo и @Jasama.unost
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