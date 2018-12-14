«Я сама» дарит новогодние подарки и скидки 14.12.2018 Сеть магазинов «Я Сама» Реклама

С 15 декабря 2018 года по 30 января 2019 года сеть магазинов для шитья, вязания и рукоделия «Я сама» дарит новогодние подарки и скидки своим покупателям.

Для того чтобы получить новогодний подарок нужно совершить покупку в магазинах «Я сама» в Зеленограде или Москве. В качестве приятного бонуса вместе с подарком вы также получите скидку 10% или 15% на последующую покупку.

Сеть магазинов «Я сама» существует в Зеленограде более 20 лет. Мы единственные в городе, кто предлагает более тридцати тысяч наименований высококачественной продукции от ведущих отечественных и европейских производителей.

В ассортименте магазинов:

  • Немецкая пряжа высшего качества и натурального состава,
  • Швейная фурнитура PRYM, Tulip, Kleiber и др.
  • Шкатулки для рукоделия,
  • Свыше 4000 артикулов пуговиц,
  • Эксклюзивные брендовые ткани,
  • Декоративный текстиль,
  • Эксклюзивная вышитая тесьма Acufactum,
  • Спицы, крючки и аксессуары для вязания PRYM, Tulip и Knitpro и многое другое…

А также в магазинах предлагаются услуги ателье по ремонту одежды. Работают профессиональные мастера.

Ждём вас в сети магазинов «Я САМА»:

Зеленоград

Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31

Часы работы: пн 11:00—20:00, вт-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 10:00-18:00

ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8 (499) 762-36-31

Часы работы: пн-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 11:00—18:00.

Москва

Митино (ПРЯЖА). Пятницкое ш., 36/1, 8 (495) 754-67-93

Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных.

Наш интернет-магазин www.fhobby.ru

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+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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В декабре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

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