С 15 декабря 2018 года по 30 января 2019 года сеть магазинов для шитья, вязания и рукоделия «Я сама» дарит новогодние подарки и скидки своим покупателям.

Для того чтобы получить новогодний подарок нужно совершить покупку в магазинах «Я сама» в Зеленограде или Москве. В качестве приятного бонуса вместе с подарком вы также получите скидку 10% или 15% на последующую покупку.