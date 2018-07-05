Сеть салонов Wax&Nails — это настоящий современный сервис для тех, кто ценит качество, время и деньги. Wax&Nails предлагает различные виды маникюра и педикюра (в том числе, в четыре руки одновременно), а также шугаринг. Совершенно бесплатно — классные напитки и уголок для детей.
Классический обрезной, аппаратный и комбинированный маникюр делают с использованием современных лаков и гелей — канадских Luxio и немецких NeoNail, — что обеспечивает красоту и здоровье ногтей. Можно попробовать новинку Striplac — это покрытие держится на ногтях до 10 дней и снимается без специальных средств.
Для педикюра используются исключительно проверенные материалы. Для большего ухода можно выбрать бразильский spa-педикюр — это не просто красота и ухоженность, но и оздоровление ногтей и стопы. И очень приятная процедура.
Еще одна новинка салона — маникюр и педикюр одновременно в четыре руки. Это экономит время и деньги.
Шугаринг — удаление волос сахаром — весьма популярный вид депиляции. В салоне Wax&Nails работают мастера, успешно показавшие свои умения на международном чемпионате по SPA-шугарингу. Это практически безболезненная процедура (в отличие, например, от электроэпиляции). Современные технологии позволяют делать процедуру быстрее — например, раньше эпиляция глубокого бикини занимала час, сейчас — около 20 минут. Кроме того, раздражения кожи после процедуры минимально. Эта процедура подходит для любого типа волос и кожи.
Еще один принцип работы салона — чистота помещения, стерильность и правильная обработка инструментов. Одноразовые пилочки отдают клиентам.
Качество услуг, безопасность, стильный интерьер удивительным образом сочетаются с умеренными ценами. Например:
- Маникюр и педикюр в 4руки — от 1899 рублей,
- Маникюр — от 549 рублей,
- Педикюр — от 1149 рублей,
- Гель-лак — от 799 рублей.
Клиентов бесплатно угощают отличным кофе от лучших столичных обжарщиков, шведским гипоаллергенным какао, американским чаем. Угощают вкусным какао и в детском уголке. Удобна онлайн-запись на процедуры: на сайте не надо регистрироваться, достаточно оставить номер телефона и выбрать время посещения. Клиентам приходит смс-сообщение с подтверждением записи.
http://waxandnails.ru/
Андреевка, улица Жилинская, дом 27, корпус 3
8 (499) 322-02-33
8 (977) 852-02-33
Время работы: с 10:00 до 22:00
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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