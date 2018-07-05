Для педикюра используются исключительно проверенные материалы. Для большего ухода можно выбрать бразильский spa-педикюр — это не просто красота и ухоженность, но и оздоровление ногтей и стопы. И очень приятная процедура.

Еще одна новинка салона — маникюр и педикюр одновременно в четыре руки. Это экономит время и деньги.