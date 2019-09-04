Наши преимущества:

Компания «Эко-Москва» предоставляет профильные услуги жителям и организациям Москвы и Московской области. В сфере вывоза мусора мы работаем более 10 лет, всегда идем навстречу пожеланиям клиентов. Грузчики и техника прибудут по месту назначения без опоздания в удобное для вас время. Мы выполним заказ без нареканий и за умеренную плату, надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Для оформления заказа просто позвоните по номеру — +7 (495)008-45-82 или оставьте заявку на сайте.