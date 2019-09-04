Масштабное строительство или капитальный ремонт невозможны без мусора, который затем необходимо утилизировать. Оперативно и качественно очистить стройплощадку или вывезти хлам после ремонтных работ сможет специализированная компания «Эко-Москва». Мы предлагаем услуги грузчиков и предоставляем в аренду спецтехнику, грамотно организуем процесс и соблюдаем административные требования. Наши сотрудники надлежащим образом упакуют, погрузят и вывезут на полигон или на утилизацию твердые отходы предприятия или частного заказчика.
Для транспортировки наша фирма использует собственный парк спецтехники: бортовые авто различной грузоподъемности, самосвалы, тракторы и экскаваторы-погрузчики. Мы вывозим мусор I — IV степени опасности, не требующий оформления допуска. Заказчикам предоставляются комплексные услуги, на которые оформляется договор. При составлении сметы учитывается рабочий объем, этажность, габариты грузы, возможность стандартной упаковки в мешки или коробки. Если необходима особая, твердая тара или отсутствует грузовой лифт в доме, то задача усложняется, что учитывается в соглашении.
Нами оказываются услуги населению и юридическим лицам:
- упаковка, вынос и погрузка с этажей здания;
- предоставление сопроводительных документов и пропусков на мусорный полигон;
- ручная и механическая уборка спецтехникой прилегающей территории;
- вынос строительного мусора при отсутствии подъездных путей к объекту.
На объект выезжает бригада из грузчиков, начиная с двух человек, поставляется техника для погрузочных работ. Если фронт работ — стройплощадка, то возможно оформить договор на несколько дней, до полной уборки территории. Гражданам мы поможем избавиться от старой мебели, громоздкой сантехники и бытовых приборов, очистим садовый участок от спиленных деревьев, заборов и др.
Компания «Эко-Москва» предоставляет профильные услуги жителям и организациям Москвы и Московской области. В сфере вывоза мусора мы работаем более 10 лет, всегда идем навстречу пожеланиям клиентов. Грузчики и техника прибудут по месту назначения без опоздания в удобное для вас время. Мы выполним заказ без нареканий и за умеренную плату, надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Для оформления заказа просто позвоните по номеру — +7 (495)008-45-82 или оставьте заявку на сайте.
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