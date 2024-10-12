Осенние вечера становятся все прохладнее, и самое время обновить гардероб теплой одеждой. Магазины «Я Сама» предлагают широкий выбор пряжи и осенних тканей различных составов и оттенков, которые отлично подойдут для создания теплых вещей.
Благодаря ассортименту сети магазинов «Я Сама» вы сможете создать не только стильные свитера, уютные шарфы и шапки но и другие вязаные изделия, а также сшить стильную верхнюю одежду.
Консультанты помогут подобрать идеальную ткань для нового пальто или отличную пряжу для ваших вязаных творений и многое другое.
Пусть ваша осень будет яркой, стильной и уютной!
Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама»!
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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