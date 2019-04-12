— Электромагнитное излучение — этот термин уже сам по себе вызывает у многих некое недоверие. Не опасно ли это?

— Сам принцип МРТ основан на использовании электромагнитных волн: здесь участвует такое явление, как ядерный магнитный резонанс. На атомные ядра человеческого организма — чаще всего, это ядра атомов водорода — происходит воздействие электромагнитными волнами, ядра «откликаются» на это воздействие особыми сигналами, которые фиксирует компьютер. На основе этих «ответов» и делается послойное изображение органов и тканей организма. Врач как бы заглядывает внутрь организма пациента без всякого хирургического вмешательства. И видит чёткую, со всеми необходимыми подробностями, картину.

Теперь о самом излучении. Прежде всего, напомню: метод МРТ никак не связан с рентгеновскими лучами, здесь задействован совсем иной принцип. С электромагнитным же излучением на бытовом уровне мы сталкиваемся каждый день. Источниками такого излучения служат линии электропередач, лифты, компьютеры, микроволновки, наши мобильные телефоны. Кроме того, никуда не деться от постоянного воздействия магнитного поля Земли. Вот в этом общем ряду стоит и МРТ.

То есть для человека это не вреднее, чем, скажем, стоять рядом с включенным электрочайником.

— Известно, что томографы обладают разной степенью мощности. Влияет ли это как-то на организм человека? Может быть, чем ниже высота напряженности магнитного поля, тем безопаснее для человека?

— Знаете, подобного рода «страшилки», действительно, существуют. Они относятся к разряду или полной профессиональной некомпетентности, или, что хуже, к явному передёргиванию фактов. По мощности томографы делятся на низкопольные, среднепольные и высокопольные — эти термины происходят от слова «поле». Напряжённость магнитного поля низкопольных аппаратов составляет 0,1 — 0,5 Тл (Тл — это Тесла, в данном случае, единица измерения индукции магнитного поля). У среднепольных томографов этот показатель колеблется от 0,5 до 0,9 Тл, у высокопольных — от 1 Тл и выше. В чём их отличия?

Низкопольные, в большинстве случаев, представлены томографами открытого типа — не надо помещать пациента в «туннель». Это удобно для детей, пациентов с большим избыточным весом, людей, страдающих клаустрофобией или имеющих серьёзные травмы, которые не позволяют воспользоваться закрытым аппаратом.

Однако следует иметь в виду: чем меньше мощность томографа, тем ниже качество получаемых снимков.

Низкопольным томографам вполне по силам обнаружить наличие патологий как таковых, а вот определить с их помощью четкие границы патологического очага, мелкие морфологические изменения тканей и другие характеристики они не в состоянии. Для получения более точного диагноза пациенту придётся пройти дополнительное обследование на аппарате большей мощности.

И ещё такие цифры. Низкопольные томографы подходят для диагностики в 95% случаев, среднепольные — в 97%, а у высокопольных этот показатель составляет 100%. Кроме того, существует прямая зависимость: чем ниже мощность аппарата, тем дольше будет длиться исследование и наоборот.

А вот что объединят все виды томографов, вне зависимости от их типов и мощности — это абсолютная безопасность для здоровья человека. Это давно доказано медицинской практикой всех стран.