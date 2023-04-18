Врачи-гинекологи сети медицинских центров «338», «340», «1506»: что лечат, когда нужно к ним обращаться 18.04.2023 Реклама

Сохранить здоровье женщины в любом возрасте — задача, решить которую помогают врачи гинекологического отделения «Семейной клиники» (сети медицинских центров «338», «340», «1506»). В гинекологическом отделении женщинам любого возраста с 18 лет оказывается качественная специализированная помощь ведущих специалистов. В штате клиники — гинекологи-эндокринологи, акушеры, репродуктологи, онкогинекологи и специалисты по эстетической гинекологии.

Гинеколог общей практики специализируется на профилактике, диагностике и лечении заболеваний репродуктивной системы женщины. Заболевания, которые лечит гинеколог общей практики: воспалительные процессы в органах мочеполовой системы, инфекционные заболевания репродуктивной системы, доброкачественные образования органов малого таза (кисты, миомы, полипы), изменения микрофлоры влагалища, эндометриоз, нарушения менструального цикла, проблемы с зачатием, заболевания, передающиеся половым путем. Именно гинеколога общей практики рекомендуется посещать женщинам каждые 6 месяцев.

Гинеколог-эндокринолог диагностирует и лечит заболевания женской репродуктивной системы, которые связаны с нарушением гормонального фона. Проблемы, с которыми обращаются к гинекологу-эндокринологу женщины разного возраста: бесплодие, нарушения менструального цикла, ожирение, поликистоз и кисты яичников, мастопатия, снижение полового влечения, наступление климакса, подбор гормональных средств контрацепции.

Акушер-гинеколог специализируется на проблемах зачатия, вынашивания беременности и развития плода. Консультация акушера-гинеколога необходима в следующих случаях: имеются проблемы с зачатием, при беременности, осложненной какими-либо заболеваниями, послеродовый осмотр, планировании беременности после кесарева сечения, выкидыша или аборта, для оценки состояния плода во время беременности.

Гинеколог-репродуктолог изучает причины бесплодия. К нему обычно обращаются при проблемах с зачатием и невынашиваемости беременности.

Гинеколог-онколог занимается профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний, связанных с репродуктивной системой женщины. Заболевания, которые лечит онкогинеколог: эрозия шейки матки, патологическое разрастание клеток влагалища, эндометрия, шейки матки, эндометриоз, фиброма, папилломы, кондиломы, рак шейки матки, яичников, матки.

Специалист по эстетической гинекологии — специализируется на инъекционной интимной пластике, позволяющей решить многие проблемы, при этом без серьезных вмешательств, боли и реабилитации. Важно, что такую пластику можно проводить в любом возрасте.

В «Семейной клинике» (сеть медицинских центров «338», «340», «1506») пациенток ждут деликатные, высокопрофессиональные гинекологи, владеющие передовыми методиками обследования и лечения, в том числе методом УЗИ.

Врачи гинекологического отделения:

  • Ананьева Ирина Александровна
  • Артыкова Наталья Петровна
  • Бухтоярова Юлия Владимировна
  • Гребняк Лариса Анатольевна
  • Гудкова Наталья Анатольевна
  • Гусева Ирина Евгеньевна
  • Иванова Ирина Леонидовна
  • Марочкина Ирина Вячеславовна
  • Пархаева Елена Сергеевна
  • Петина Вера Павловна
  • Саидова Эльвира Анверовна
  • Соловьева Екатерина Юрьевна
  • Щербакова Елена Владимировна
  • Шумик Юлия Владимировна.

ВАЖНО! Ведение беременных с ревматическими заболеваниями требует особого подхода. В «Семейной клинике» ревматолог Ткаченко Светлана Николаевна занимается планированием беременности и подготовкой к родам женщин с ревматическими заболеваниями, особенно системными. Доктор помогает женщине не только при планировании беременности, но и вместе с акушером гинекологом будет наблюдать и готовить ее к родам.

В «Семейной клинике» проводят диагностику и лечение на самом высоком уровне, здесь оптимальные цены на услуги и самое современное оборудование для диагностики. Дополнительно, при необходимости, можно получить медицинскую помощь маммолога-онколога, эндокринолога, уролога, нефролога, и др. специалистов, сдать анализы в день обращения.

Контакты

Сеть медицинских центров:

Медцентр в корпусе 338:

Медцентр в корпусе 1506 (семейная клиника):

Медцентр в корпусе 340:

Сайты: medcentre338.ru, medcentre-zelenograd.ru

Вконтакте

Лицензия № ЛО-77-01-020454 от 24 сентября 2020 года и Лицензия № ЛО-77-01-019792 от 18 марта 2020.

Метки:
медицинский центр, медицинские услуги, гинеколог, 338
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