Гинеколог общей практики специализируется на профилактике, диагностике и лечении заболеваний репродуктивной системы женщины. Заболевания, которые лечит гинеколог общей практики: воспалительные процессы в органах мочеполовой системы, инфекционные заболевания репродуктивной системы, доброкачественные образования органов малого таза (кисты, миомы, полипы), изменения микрофлоры влагалища, эндометриоз, нарушения менструального цикла, проблемы с зачатием, заболевания, передающиеся половым путем. Именно гинеколога общей практики рекомендуется посещать женщинам каждые 6 месяцев.

Гинеколог-эндокринолог диагностирует и лечит заболевания женской репродуктивной системы, которые связаны с нарушением гормонального фона. Проблемы, с которыми обращаются к гинекологу-эндокринологу женщины разного возраста: бесплодие, нарушения менструального цикла, ожирение, поликистоз и кисты яичников, мастопатия, снижение полового влечения, наступление климакса, подбор гормональных средств контрацепции.

Акушер-гинеколог специализируется на проблемах зачатия, вынашивания беременности и развития плода. Консультация акушера-гинеколога необходима в следующих случаях: имеются проблемы с зачатием, при беременности, осложненной какими-либо заболеваниями, послеродовый осмотр, планировании беременности после кесарева сечения, выкидыша или аборта, для оценки состояния плода во время беременности.

Гинеколог-репродуктолог изучает причины бесплодия. К нему обычно обращаются при проблемах с зачатием и невынашиваемости беременности.

Гинеколог-онколог занимается профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний, связанных с репродуктивной системой женщины. Заболевания, которые лечит онкогинеколог: эрозия шейки матки, патологическое разрастание клеток влагалища, эндометрия, шейки матки, эндометриоз, фиброма, папилломы, кондиломы, рак шейки матки, яичников, матки.

Специалист по эстетической гинекологии — специализируется на инъекционной интимной пластике, позволяющей решить многие проблемы, при этом без серьезных вмешательств, боли и реабилитации. Важно, что такую пластику можно проводить в любом возрасте.

В «Семейной клинике» (сеть медицинских центров «338», «340», «1506») пациенток ждут деликатные, высокопрофессиональные гинекологи, владеющие передовыми методиками обследования и лечения, в том числе методом УЗИ.