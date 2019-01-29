О том, что лечение онкологических заболеваний тем эффективней, чем раньше оно начато, известно давно. А существуют ли такие профилактические меры, которые, в принципе, позволили бы избежать встречи с раком? Об этом мы беседуем с рентгенологом, главным врачом ООО МРТ Эксперт Зеленоград Емельяновой Наталией Ивановной.

— Наталия Ивановна, какими методами профилактики рака располагает современная медицина?

— Прежде всего, давайте перечислим факторы, которые повышают риск развития онкологии. Это курение, алкоголь, ожирение, плохая наследственность, своё влияние оказывает и неблагополучная экологическая обстановка, несоблюдение правильного режима труда и отдыха. Отдельная тема — наличие вируса гепатита С. Максимального профилактического эффекта в борьбе с раком мы добьёмся, по возможности, исключив как раз перечисленные факторы.

— Какую роль в профилактике онкологии играют лучевые методы диагностики? Скажем, есть смысл регулярно делать МРТ в профилактических целях?

— Поскольку в большинстве лечебных учреждений самый доступный метод — это УЗИ, всё начинается с него. Если врачу надо что-то уточнить, увидеть более полную картину, назначается компьютерная томография или МРТ-исследование. Их, в принципе, можно рассматривать как скрининговые методы. Эти методы дополняют друг друга и, прежде всего, очень хорошо помогают выявить предраковые заболевания — такие, как, например, мастопатия.

— Скажите, достаточно ли только регулярной диспансеризации, чтобы вовремя выявить возможную онкологию, или в любом случае для этого необходимо более глубокое обследование? Например, проводить МРТ всего тела.

— Когда человек здоров, когда его ничего не беспокоит, диспансеризацию достаточно проходить один раз в год. Если же появляются какие-то жалобы, недомогание, или если во время этого ежегодного обследования обнаружились какие-то отклонения в здоровье, тогда необходимо провести дополнительные исследования. В том числе, может оказаться нелишним и МРТ-исследование. В случае же появления предраковых заболеваний уже лечащий врач решит, насколько часто надо будет пациенту обследоваться.

— Онкомаркеры: какова их роль, есть от них польза или нет? Но прежде, пожалуйста, объясните нашим читателям, что это такое.

— Онкомеркеры — это специальные вещества, целая группа биомолекул, которые образуются в организме человека. Их концентрация вырастает по мере появления, роста и и метастазирования злокачественных опухолей. Но дело в том, что эти вещества реагируют и на доброкачественные новообразования, и на некоторые воспалительные заболевания — в таких случаях их число также увеличивается. Поэтому, если говорить о диагностике онкологических заболеваний, нельзя однозначно утверждать, что онкомаркеры — это панацея. Стало расти их количество — да, это «звонок», значит, надо проводить обследование пациента и выявлять причину роста. Возможно, перед нами ранняя стадия рака. Другое дело, когда человек уже начал лечиться — к примеру, ему назначены сеансы химиотерапии. Вот тогда по изменениям концентрации онкомаркеров доктор может ориентироваться в том, как идёт процесс лечения.