О том, что лечение онкологических заболеваний тем эффективней, чем раньше оно начато, известно давно. А существуют ли такие профилактические меры, которые, в принципе, позволили бы избежать встречи с раком? Об этом мы беседуем с рентгенологом, главным врачом ООО МРТ Эксперт Зеленоград Емельяновой Наталией Ивановной.
О том, что лечение онкологических заболеваний тем эффективней, чем раньше оно начато, известно давно. А существуют ли такие профилактические меры, которые, в принципе, позволили бы избежать встречи с раком? Об этом мы беседуем с рентгенологом, главным врачом ООО МРТ Эксперт Зеленоград Емельяновой Наталией Ивановной.
— Наталия Ивановна, какими методами профилактики рака располагает современная медицина?
— Прежде всего, давайте перечислим факторы, которые повышают риск развития онкологии. Это курение, алкоголь, ожирение, плохая наследственность, своё влияние оказывает и неблагополучная экологическая обстановка, несоблюдение правильного режима труда и отдыха. Отдельная тема — наличие вируса гепатита С. Максимального профилактического эффекта в борьбе с раком мы добьёмся, по возможности, исключив как раз перечисленные факторы.
— Какую роль в профилактике онкологии играют лучевые методы диагностики? Скажем, есть смысл регулярно делать МРТ в профилактических целях?
— Поскольку в большинстве лечебных учреждений самый доступный метод — это УЗИ, всё начинается с него. Если врачу надо что-то уточнить, увидеть более полную картину, назначается компьютерная томография или МРТ-исследование. Их, в принципе, можно рассматривать как скрининговые методы. Эти методы дополняют друг друга и, прежде всего, очень хорошо помогают выявить предраковые заболевания — такие, как, например, мастопатия.
— Скажите, достаточно ли только регулярной диспансеризации, чтобы вовремя выявить возможную онкологию, или в любом случае для этого необходимо более глубокое обследование? Например, проводить МРТ всего тела.
— Когда человек здоров, когда его ничего не беспокоит, диспансеризацию достаточно проходить один раз в год. Если же появляются какие-то жалобы, недомогание, или если во время этого ежегодного обследования обнаружились какие-то отклонения в здоровье, тогда необходимо провести дополнительные исследования. В том числе, может оказаться нелишним и МРТ-исследование. В случае же появления предраковых заболеваний уже лечащий врач решит, насколько часто надо будет пациенту обследоваться.
— Онкомаркеры: какова их роль, есть от них польза или нет? Но прежде, пожалуйста, объясните нашим читателям, что это такое.
— Онкомеркеры — это специальные вещества, целая группа биомолекул, которые образуются в организме человека. Их концентрация вырастает по мере появления, роста и и метастазирования злокачественных опухолей. Но дело в том, что эти вещества реагируют и на доброкачественные новообразования, и на некоторые воспалительные заболевания — в таких случаях их число также увеличивается. Поэтому, если говорить о диагностике онкологических заболеваний, нельзя однозначно утверждать, что онкомаркеры — это панацея. Стало расти их количество — да, это «звонок», значит, надо проводить обследование пациента и выявлять причину роста. Возможно, перед нами ранняя стадия рака. Другое дело, когда человек уже начал лечиться — к примеру, ему назначены сеансы химиотерапии. Вот тогда по изменениям концентрации онкомаркеров доктор может ориентироваться в том, как идёт процесс лечения.
— Какие категории людей относятся к группе риска по онкозаболеваниям?
— О факторах, провоцирующих появление рака, мы уже говорили — люди с нездоровым образом жизни, в первую очередь, входят в эту группу риска. Сюда же попадают те, кому, в силу профессиональной необходимости, приходится иметь дело с химическими, канцерогенными веществами. Очень важное значение имеет наследственность. Плюс, возраст: у людей после 60 лет иммунная система заметно слабеет, поэтому у них, в сравнении с молодыми, риск возникновения онкологических заболеваний выше.
— Следующий вопрос, боюсь, покажется специалистам наивным, и всё же: существуют ли такие профилактические меры, которые могли бы на 100 процентов, гарантированно, уберечь человека от заболевания раком?
— Наверное, уже по самой формулировке вопроса можно, в принципе, догадаться, каков будет ответ. Нет, увы, пока никто из врачей и ни в какой стране не может гарантировать эти пресловутые 100 процентов гарантии. Другое дело, что к этому максимуму можно и нужно стремиться. Как, какими методами — это мы уже проговорили.
— Наталия Ивановна, вы, наверняка, слышали о питерском докторе Андрее Павленко: сам будучи онкологом, он узнал о том, что болен раком, когда болезнь достигла уже третьей стадии. Это что же выходит: если и врачи не могут уберечь себя, что остаётся делать «простым смертным»?
— В этом конкретном случае ситуация такова. У Павленко так называемая инфильтративная форма рака. К сожалению, это одна из самых сложных форм для диагностики. Ведь он узнал о раке, когда при обострении своей язвы желудка сделал гастроскопию. Это лишний раз подтверждает мысль о том, что диспансеризацию нужно проходить регулярно. Тогда есть шанс обнаружить онкологию на ранней стадии и принять соответствующие меры. Лечение на этом этапе может оказаться вполне эффективным.
Беседовал Игорь Чичинов
Для справки:
Емельянова Наталия Ивановна
В 2004 году окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск). С 2013 г. работает в «МРТ Эксперт» Зеленоград, врач-рентгенолог, главный врач.
Принимает по адресу: г. Зеленоград, площадь Шокина д. 2, стр. 3 здание завода «Ангстрем».
Запись по телефонам: 8(499)214-01-31, 8(985)812-90-33
Подробности на сайте www.mrtexpert.ru/znd
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.