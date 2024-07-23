Высшая математика для высоких технологий

По качеству математического образования МИЭТ составит хорошую конкуренцию любому российскому вузу. Ровно как и по уровню трудоустройства выпускников кафедры ВМ-1, поскольку происходящая в последнее время математизация многих наук и областей деятельности ставит прикладного математика в ряд наиболее востребованных специалистов.

Кафедра высшей математики №1 является выпускающей по направлению 01.03.04 (бакалавриат) «Прикладная математика», профиль «Компьютерная математика и математическое моделирование». Вступительные испытания: русский язык, математика, Физика|Информатика и ИКТ. Количество бюджетных мест: 50.

Деление математики на «чистую» и «прикладную» достаточно условно. К прикладной математике обычно относят те разделы, развитие которых связано с потребностями других наук, инженерной деятельностью и другими приложениями. От программы оптимального управления светофорами в городе и процедуры одобрения кредита в банке до подбора рекомендованных видео на RuTube. Математические модели соревнуются в производительности и точности предсказаний, делая нашу жизнь проще и интереснее. Каждый новый подход к оптимизации, каждый новый алгоритм — конкурентное преимущество для компании на рынке.