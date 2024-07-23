Войди в IT: образовательная траектория в МИЭТ для будущих специалистов по информатике и программированию 23.07.2024 PEКЛАМА ФГАОУ ВО «НИУ «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» ИHH:7735041133 ЕRID:2VSb5xF1Dcc

С развитием технологий и цифровизации общества потребность в квалифицированных специалистах в IT области только растёт. Компании ищут разработчиков, системных администраторов, специалистов по информационной безопасности и других профессионалов, которые могут создавать, поддерживать и улучшать сложные информационные системы, поэтому неудивительно, что одними из самых востребованных направлений подготовки в МИЭТе неизменно остаются «Прикладная математика», «Программная инженерия» и «Прикладная информатика». Реализацией профильных программ в университете занимаются преподаватели кафедры высшей математики №1 и Института системной и программной инженерии и информационных технологий (Институт СПИНТех).

Высшая математика для высоких технологий

По качеству математического образования МИЭТ составит хорошую конкуренцию любому российскому вузу. Ровно как и по уровню трудоустройства выпускников кафедры ВМ-1, поскольку происходящая в последнее время математизация многих наук и областей деятельности ставит прикладного математика в ряд наиболее востребованных специалистов.

Кафедра высшей математики №1 является выпускающей по направлению 01.03.04 (бакалавриат) «Прикладная математика», профиль «Компьютерная математика и математическое моделирование». Вступительные испытания: русский язык, математика, Физика|Информатика и ИКТ. Количество бюджетных мест: 50.

Деление математики на «чистую» и «прикладную» достаточно условно. К прикладной математике обычно относят те разделы, развитие которых связано с потребностями других наук, инженерной деятельностью и другими приложениями. От программы оптимального управления светофорами в городе и процедуры одобрения кредита в банке до подбора рекомендованных видео на RuTube. Математические модели соревнуются в производительности и точности предсказаний, делая нашу жизнь проще и интереснее. Каждый новый подход к оптимизации, каждый новый алгоритм — конкурентное преимущество для компании на рынке.

Студенты направления «Прикладная математика» изучают обязательные общеобразовательные дисциплины — ставшие классическими прикладные разделы математики, такие как численные методы, методы оптимизации, математическое моделирование, а также прикладные разделы математики, учитывающие специфику нашего вуза, например, математические основы цифровой обработки сигналов, методы сжатия сигналов и данных.

Выпускники направления «Прикладная математика» умеют программировать на C/C++/Python, решать задачи, связанные с компьютерным зрением и обработкой видео/аудио/изображений с использованием нейросетей, задачи расчёта физических моделей, задачи оптимизации и задачи, связанные со структурами данных, построением алгоритмов обработки данных и оптимизацией этих алгоритмов, а также задачи экономического и бизнес управления. Эта специальность не про «выучить наизусть теорему», а «понять её и научиться применять». Каждый преподаватель стремится рассказать о своём предмете увлекательно и помочь студенту разобраться с материалом.

Во время учёбы в рамках производственной практики многие студенты начинают работу на предприятиях Зеленограда: группа компаний «ЭЛВИС», НПП «ОПТЭКС», ООО «ЗЕЛПРОМ-ТЕЛЕКОМ», НТЦ «ЭЛИНС», АО «Микрон», НИЦ «Курчатовский Институт», институты Академии Наук РАН (ин-т Вычислительной математики им. Г.И.Марчука, Геофизический центр РАН, Физический Институт РАН, Институт Прикладной Математики РАН), компании из университетского инновационного комплекса и др. Часть студентов проходят практику в лабораториях университета, в частности, в научно-образовательном центре «Компьютерное зрение и семантический анализ изображений».

Некоторые выпускники уходят в науку, многие студенты во время учёбы становятся востребованными программистами, работают с большими данными, аналитикой, data science, нейронными сетями и в других областях. Спектр возможностей у математиков очень большой!

Если вам хочется окунуться в мир математики, науки или программирования, то направление «Прикладная математика» точно для вас.

«Способность комплексно решать широкий спектр прикладных задач обеспечивают востребованность выпускников специальности «Прикладная математика» как ключевых технических специалистов, таких как руководители команд, ведущие программисты, системные архитекторы, проектировщики или ведущие научные сотрудники. Знания широкого профиля позволяют студентам работать на передовых проектах самых разнообразных профилей: от создания онлайн-сервисов и мобильных приложений до разработчиков встроенного ПО космических комплексов. За последние годы появились направления, касающиеся беспилотных автомобилей и систем управления грузовыми городскими дронами, — рассказывает заведующий кафедрой высшей математики №1 Александр Прокофьев.

Кафедра высшей математики №1 в первую очередь ищет абитуриентов, нацеленных на серьезную работу в сложных для освоения дисциплинах для развития в себе навыков, востребованных в лучших технических специалистах. Перспективы работы не ограничены IT специальностями и это позволяет обеспечить высокий процент трудоустройства со стартовыми зарплатами выше средних по соответствующим отраслям.

Следующей ступенью образования для бакалавров «Прикладной математики» может стать один из профилей магистратуры: «Математические методы и моделирование в естественнонаучной и технической сферах» или «Цифровая обработка сигналов и изображений».

Также кафедра высшей математики №1 готовит специалистов по направлению 02.03.01 (бакалавриат) «Математика и компьютерные науки», профиль «Компьютерная математика и анализ данных». Вступительные испытания: русский язык, математика, физика|информатика и ИКТ. Бюджетные места не предусмотрены.

Рассказывает Павел Корчагин, выпускник направления подготовки «Прикладная математика»:

Программирование и управление IT-проектами

Миссия Института СПИНТех — развитие профессиональной среды для создания условий индустриальной реализации процессов разработки, эксплуатации и сопровождения системных, программных и ИТ-технологий обработки информации и управления информацией для потребностей инновационной экономики России. Институт выпускает инженеров нового поколения. Студенты в рамках обучения участвуют в проектной и научной деятельности под руководством настоящих профессионалов, ученых и специалистов.

«Уже со второго курса бакалавриата студенты привлекаются к участию в реальных прикладных и научных проектах, в которых используются разработки учёных института, — рассказывает директор Института СПИНТех, профессор Лариса Гагарина.— В частности, новые эффективные методы интеллектуальной обработки данных применялись при реализации программного комплекса определения дефектов изделий микроэлектроники. Студенческие команды во главе с преподавателями института трудились над решением задач распознавания дефектов керамической ленты, микросхем и корпусных изделий. Дальнейшая работа будет направлена на анализ сопутствующих факторов возникновения дефектов с целью выявления и предупреждения причин их возникновения».

Традиционно студенты Института СПИНТех принимают активное участие в олимпиадах по программированию (до недавнего времени ежегодно выступали и в Чемпионате мира по программированию), в престижных всероссийских и международных конкурсах («Инженеры будущего», «Таланты России», Салон изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД», «Электроника — Транспорт-2024, навигационный форум «Сфера» и др.) и хакатонах (университета «Сириус», мэра Москвы, СБЕРа, BestHackМГТУ, Data-хакатон СНГ и др.). Как правило, студенты СПИНТеха всегда возвращаются победителями и призерами.

«Хотелось бы отметить, что несмотря на жесткие временные рамки при выполнении сложных заданий атмосфера в команде была очень дружелюбной и удалось познакомиться с очень интересными ребятами. Спасибо большое преподавателям СПИНТех, организаторам, модераторам, экспертам за серьёзную подготовку и такой интересный конкурс!» — поделился впечатлениями победитель зеленоградского хакатона, студент 4 курса Владислав Зотов.

Если у абитуриента есть намерение стать высококлассным программистом или управленцем в сфере IT — ему в СПИНТех! Рассказываем подробнее о доступных образовательных траекториях.

Направление 09.03.04 «Программная инженерия» (бакалавриат), профиль «Инженерия программного обеспечения и компьютерных систем»

Тем, кто хочет стать настоящими кодерами, следует обратить внимание именно на это направление подготовки. На «Программной инженерии» МИЭТ готовит именно программистов. Во время обучения очень глубоко изучаются математический аппарат, физика, технологии программирования, языки программирования, алгоритмы, структуры данных. Кроме того, большое внимание уделяется практике, связанной с программной разработкой.

Среди основных учебных дисциплин программирование на языках высокого уровня (на С++, С#; Python, Java), проектирование человеко-машинного интерфейса, интернет и web-программирование, нейронные сети, алгоритмы и структуры данных, 3D-моделирование, системы управления базами данных, основы теории информации и кодирования, информационная безопасность, параллельное программирование и суперкомпьютерные вычисления, разработка мобильных приложений и компьютерных игр.

В СПИНТехе уверены — программист всегда найдёт себе работу: на младших курсах как ремесленник, на старших — как мастер своего дела! Бакалавры умеют осуществлять инсталляцию, настраивать параметры, адаптировать, администрировать программное обеспечение, кодировать, отлаживать, осуществлять модульное и интеграционное тестирование, выполнять измерения и рефакторинг кода в соответствии с планом, осуществлять контроль, оценку и обеспечение качества программной продукции.

Сферы занятости выпускников: разработка компьютерных игр, веб-порталов, сайтов, веб-сервисов, мобильных приложений; системная интеграция, разработка корпоративных информационных систем; интернет вещей, BigData, блокчейн, моделирование сложных систем; администрирование сетей и кибербезопасность, операционные системы, сетевое программирование, защита информации; управление программными проектами или руководство командами разработчиков

В качестве следующей образовательной ступени по направлению «Программная инженерия» можно выбрать одну из программ магистратуры: «Программная инженерия знаний и компьютерные науки» или «Системное программирование и противодействие киберугрозам».

Рассказывает Кирилл Долбилов, выпускник направления подготовки «Программная инженерия»:

09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат), профиль «Системы корпоративного управления»

Ведётся подготовка управленческого персонала: тимлидов, продакт и проджект менеджеров, тестировщиков, которые коммуницируют в работе и с технарями, и с бизнесом. В этой образовательной программе уклон идёт больше в менеджмент, финансы и бизнес-планирование. Бакалавров готовят к работе на предприятиях и в госучреждениях — везде, где требуется создание, внедрение и сопровождение корпоративных информационных систем, в том числе на платформе «1С.Предприятие». Выпускники умеют исследовать, разрабатывать, внедрять и сопровождать информационные системы для различных сфер деятельности, оптимизировать бизнес-процессы предприятия, управлять проектами в сфере IT и, конечно же, работать в команде.

В программу обучения также входит практикум по работе на платформе «1С.Предприятие». Так, выпускница бакалавриата данной образовательной программы, а сейчас магистрант Института СПИНТех Ника Кашибадзе стала победителем регионального этапа XVI международного конкурса выпускных квалификационных работ с использованием продуктов компании «1С». В состязании участвовали 55 дипломированных бакалавров из разных вузов Москвы.

«Я проходила практику в АО «НИИ «Субмикрон», — делится Ника. — Моим руководителем был Павел Евгеньевич Чукин, инженер 1 категории и по совместительству преподаватель в МИЭТ. Суть проекта заключалась в настройке конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» для отдела охраны труда с доработкой существующего функционала под нужды работников. «С нуля» была дописана возможность ведения профессиональных рисков для должностей и механизм оповещения о кадровых изменениях». Разработанную систему сразу же внедрили на предприятии и после некоторых трудностей, которые пришлось преодолеть на первом этапе, программа в итоге облегчила работу отдела охраны труда.

После успешного завершения программы бакалавриата выпускница решила продолжить учёбу в магистратуре Института СПИНТех по программе «Системы корпоративного управления для инновационных отраслей».

Ещё одно актуальное направление подготовки магистров — программа «Информационное обеспечение систем менеджмента качества». В рамках обучения магистранты получают знания в области обеспечения, управления и улучшения качества продукции, услуг и процессов, сочетающих в себе инженерно-технические и управленческие компетенции. Студенты этого направления проходят практику и решают реальные задачи повышения качества продукции на базовой кафедре ЦКБ «Дейтон» и в Курчатовском институте, а это очень перспективно!

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