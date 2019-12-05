Вкусные угощения для всех посетителей ТЦ «Грин» по воскресеньям: попкорн, сладкая вата, венские вафли 05.12.2019 ТЦ Грин

В ТЦ «Грин» по воскресеньям — предновогодние угощения гостей вкусностями. Огромный выбор товаров-подарков к Новому году.

ТЦ «Грин» поздравляет всех с Наступающим Новым годом.

Друзья, пусть ваша жизнь будет интересной, чудесной и замечательной. Желаем вам прекрасного настроения и крепкого здоровья. Каждое воскресенье, в преддверии самого волшебного праздника — Нового года, мы будем рады угостить наших посетителей воздушной ватой или попкорном или ароматными венскими вафлями.

В Грин все вместе приходите и детей с собой берите,

Угощение у нас, будет просто высший класс!

https://tcgreen.ru/

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