ТЦ «Грин» поздравляет всех с Наступающим Новым годом.

Друзья, пусть ваша жизнь будет интересной, чудесной и замечательной. Желаем вам прекрасного настроения и крепкого здоровья. Каждое воскресенье, в преддверии самого волшебного праздника — Нового года, мы будем рады угостить наших посетителей воздушной ватой или попкорном или ароматными венскими вафлями.

В Грин все вместе приходите и детей с собой берите,

Угощение у нас, будет просто высший класс!

https://tcgreen.ru/