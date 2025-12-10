Ветеринарный центр «Оригами» в Зеленограде отмечает свой второй день рождения.

15 декабря с 10:00 до 19:00 всех гостей ждет насыщенная программа:

знакомство с клиникой — возможность прогуляться по всем отделениям и в неформальной обстановке узнать о возможностях клиники — экскурсии стартуют в 12:00 и в 18:00

беспроигрышная лотерея — каждый гость гарантированно уйдет с полезным подарком для своего питомца

угощение для всех — фуршет для хозяев и специальные «вкусности» для их четвероногих друзей.

Важно! Онлайн-розыгрыш уже стартовал. Прямо сейчас в официальной группе центра «ВКонтакте» можно выиграть сертификаты на услуги. Подробности и условия участия — по ссылке.

«Для нас эти два года — это история доверия наших пациентов и их владельцев. Мы хотим отпраздновать этот день вместе с теми, ради кого и работаем. Ждем вас в гости» — говорит медицинский директор ВЦ «Оригами» Наталья Мельникова.

«Оригами» — это круглосуточный ветеринарный центр экспертного уровня. Клиника предоставляет полный спектр услуг для домашних питомцев, помогает им быть здоровыми и жить счастливой активной жизнью.

Адрес: Зеленоград, корпус 322А

Телефон: 8-495-150-36-30

Почта: mail@origami.vet

Сайт: origami.vet

