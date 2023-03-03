Ветеринарная клиника Polivet приглашает в школу ответственных владельцев — 18 марта семинар «Я и моя собака. Начальный уровень» 18 марта 12:00 Ветеринарная клиника "Polivet" Возраст 16+

Семинар «Я и моя собака. Начальный уровень», предназначенный для широкого круга слушателей, пройдёт 18 марта на базе ветеринарной клиники Polivet. Программа семинара разработана для защиты здоровья и благополучия домашних питомцев — здесь вы получите исключительно грамотную информацию, написанную специалистами.

Большая часть информации из Интернета сейчас — это вредные советы, написанные людьми, не имеющими никакого отношения к собакам.

Оградите любимого питомца от проблем, связанных с ошибками в питании и содержании.

Программа семинара

  1. У нас появился щенок. Что делать дальше? Все от первых дней и до года — Страгулина Елизавета Александровна
  2. Как уберечь питомца от паразитов. Обработка от глистов. Как часто и чем? — Никитина Наталья Сергеевна
  3. Обработка от блох и клещей. Что эффективнее — капли, спрей, ошейник или таблетки? — Пилюгова Наталья Владимировна
  4. Вакцинация собак: зачем нужна и когда делать? Чем прививать в условиях санкций — Балагурова Мария
  5. Кормление. Натуральное питание или сухие корма? Какой сухой корм выбрать? — Безрукова Юлия Анатольевна
  6. Содержание и выгул взрослой собаки — Чеботарева Сабина Геннадьевна
  7. Чипирование собак. Что это и зачем оно нужно? — Кондрашова Виктория
  8. Стерилизация и кастрация собак: в чем отличия и возможные последствия — Щинов Алексей Сергеевич
  9. Моей собаке 6+. Профилактические осмотры и диспансеризация — Чеботарева Сабина Геннадьевна.

Cрок приёма заявок на семинар «Я и моя собака. Начальный уровень»: до 15 марта 2023 года
Возрастное ограничение: 16+
Адрес: Зеленоград, Панфиловский проезд, д. 10 (на базе ветклиники Polivet).

Партнер семинара: лаборатория «ВЕТТЕСТ».

Даты проведения

  • начальный уровень — 18 марта 2023 г., начало в 12:00
  • базовый уровень — апрель 2023 г. (число уточняется)
  • продвинутый уровень — май 2023 г. (число уточняется).

Для заявок:

  • е-mail: e.anastasik@mail.ru (указать ФИО, город, контактный телефон)
  • телефон: 8-985-309-60-53.

Стоимость участия в каждом уровне — 1000 рублей*.

На каждом семинаре для участников будет проводиться беспроигрышная лотерея, призовой фонд которой составят услуги клиники Polivet. Участники, прошедшие все уровни программы, получат сертификат о прохождении школы, а также — возможность побороться за главный приз — полную диспансеризацию собаки.

* 30% с каждого оплаченного билета будут направлены в фонд помощи бездомным животным «Зеленая планета добра».

Врачи ветеринарной клиники Polivet владеют передовыми методами лечения, постоянно повышают профессиональный уровень, участвуют в конференциях и мастер-классах России и Мира.

Ветеринарная клиника Polivet предлагает своим клиентам широкий спектр услуг: терапия, хирургия, в том числе ортопедия и травматология,эндоскопия, стоматология, дерматология, офтальмология, кардиология, УЗИ, рентген, неврология, онкология, реабилитация, вакцинация, чипирование, широкий спектр лабораторных исследований, прием и экзотических животных и грызунов.

В клинике имеется стационар, есть условия для интенсивной терапии и реанимации. Все операции проводятся под строгим контролем анестезиолога с использованием только современных методов анестезии.

Каждый владелец домашнего животного, неважно какой зверь обитает у него дома: будь то собака, кошка, попугай, крыса, кролик или рептилия, сталкивается с необходимостью обращения к ветеринарному врачу. Причины могут быть самые разные, от простых профилактических осмотров и прививок до проявившегося у питомца недомогания.

Ветеринарная клиника Polivet работает круглосуточно, в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю на страже здоровья ваших любимцев.

Телефон: 8-985-309-60-53
Адрес: Панфиловский проезд, д. 10
Сайт, Вконтакте

Образовательный центр «POLIVET». Ветеринария:
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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
домашние животные, ветеринарная клиника, Polivet
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