Семинар «Я и моя собака. Начальный уровень», предназначенный для широкого круга слушателей, пройдёт 18 марта на базе ветеринарной клиники Polivet. Программа семинара разработана для защиты здоровья и благополучия домашних питомцев — здесь вы получите исключительно грамотную информацию, написанную специалистами.
Большая часть информации из Интернета сейчас — это вредные советы, написанные людьми, не имеющими никакого отношения к собакам.
Оградите любимого питомца от проблем, связанных с ошибками в питании и содержании.
- У нас появился щенок. Что делать дальше? Все от первых дней и до года — Страгулина Елизавета Александровна
- Как уберечь питомца от паразитов. Обработка от глистов. Как часто и чем? — Никитина Наталья Сергеевна
- Обработка от блох и клещей. Что эффективнее — капли, спрей, ошейник или таблетки? — Пилюгова Наталья Владимировна
- Вакцинация собак: зачем нужна и когда делать? Чем прививать в условиях санкций — Балагурова Мария
- Кормление. Натуральное питание или сухие корма? Какой сухой корм выбрать? — Безрукова Юлия Анатольевна
- Содержание и выгул взрослой собаки — Чеботарева Сабина Геннадьевна
- Чипирование собак. Что это и зачем оно нужно? — Кондрашова Виктория
- Стерилизация и кастрация собак: в чем отличия и возможные последствия — Щинов Алексей Сергеевич
- Моей собаке 6+. Профилактические осмотры и диспансеризация — Чеботарева Сабина Геннадьевна.
Cрок приёма заявок на семинар «Я и моя собака. Начальный уровень»: до 15 марта 2023 года
Возрастное ограничение: 16+
Адрес: Зеленоград, Панфиловский проезд, д. 10 (на базе ветклиники Polivet).
Партнер семинара: лаборатория «ВЕТТЕСТ».
- начальный уровень — 18 марта 2023 г., начало в 12:00
- базовый уровень — апрель 2023 г. (число уточняется)
- продвинутый уровень — май 2023 г. (число уточняется).
Для заявок:
- е-mail: e.anastasik@mail.ru (указать ФИО, город, контактный телефон)
- телефон: 8-985-309-60-53.
Стоимость участия в каждом уровне — 1000 рублей*.
На каждом семинаре для участников будет проводиться беспроигрышная лотерея, призовой фонд которой составят услуги клиники Polivet. Участники, прошедшие все уровни программы, получат сертификат о прохождении школы, а также — возможность побороться за главный приз — полную диспансеризацию собаки.
* 30% с каждого оплаченного билета будут направлены в фонд помощи бездомным животным «Зеленая планета добра».
Врачи ветеринарной клиники Polivet владеют передовыми методами лечения, постоянно повышают профессиональный уровень, участвуют в конференциях и мастер-классах России и Мира.
Ветеринарная клиника Polivet предлагает своим клиентам широкий спектр услуг: терапия, хирургия, в том числе ортопедия и травматология,эндоскопия, стоматология, дерматология, офтальмология, кардиология, УЗИ, рентген, неврология, онкология, реабилитация, вакцинация, чипирование, широкий спектр лабораторных исследований, прием и экзотических животных и грызунов.
В клинике имеется стационар, есть условия для интенсивной терапии и реанимации. Все операции проводятся под строгим контролем анестезиолога с использованием только современных методов анестезии.
Каждый владелец домашнего животного, неважно какой зверь обитает у него дома: будь то собака, кошка, попугай, крыса, кролик или рептилия, сталкивается с необходимостью обращения к ветеринарному врачу. Причины могут быть самые разные, от простых профилактических осмотров и прививок до проявившегося у питомца недомогания.
Ветеринарная клиника Polivet работает круглосуточно, в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю на страже здоровья ваших любимцев.
Телефон: 8-985-309-60-53
Адрес: Панфиловский проезд, д. 10
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