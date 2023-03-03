Врачи ветеринарной клиники Polivet владеют передовыми методами лечения, постоянно повышают профессиональный уровень, участвуют в конференциях и мастер-классах России и Мира.

Ветеринарная клиника Polivet предлагает своим клиентам широкий спектр услуг: терапия, хирургия, в том числе ортопедия и травматология,эндоскопия, стоматология, дерматология, офтальмология, кардиология, УЗИ, рентген, неврология, онкология, реабилитация, вакцинация, чипирование, широкий спектр лабораторных исследований, прием и экзотических животных и грызунов.

В клинике имеется стационар, есть условия для интенсивной терапии и реанимации. Все операции проводятся под строгим контролем анестезиолога с использованием только современных методов анестезии.

Каждый владелец домашнего животного, неважно какой зверь обитает у него дома: будь то собака, кошка, попугай, крыса, кролик или рептилия, сталкивается с необходимостью обращения к ветеринарному врачу. Причины могут быть самые разные, от простых профилактических осмотров и прививок до проявившегося у питомца недомогания.

Ветеринарная клиника Polivet работает круглосуточно, в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю на страже здоровья ваших любимцев.

Телефон: 8-985-309-60-53

Адрес: Панфиловский проезд, д. 10

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Образовательный центр «POLIVET». Ветеринария:

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