В преддверии праздников в «Мяу Флауэрс» полностью обновили коллекцию букетов. Нежные, яркие, стильные — букетики на любой вкус от 2090 рублей.

Посмотреть всю коллекцию и оформить заказ можно здесь. Доставка по Зеленограду и окрестностям. А при оформлении заказа на доставку на 14 февраля — каждому получателю подарок-сюрприз от салона.