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Адрес: Зеленоград, к. 601, вход со стороны Сосновой аллеи (остановка «Спортивный комплекс», бывшая «Центр Ювелир»).
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