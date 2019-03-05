Весенние скидки на все товары от магазина «Я Сама» 05.03.2019 магазин «Я Сама» Реклама

8 марта сеть магазинов для шитья, вязания и рукоделия «Я сама» проводит весеннюю акцию и дарит 10% скидку на все товары.

Акционная скидка суммируется со скидкой по дисконтной карте. Получай большие скидки!

Наш интернет-магазин www.fhobby.ru

Ждём вас в сети магазинов «Я САМА»:

Зеленоград

Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31

Часы работы: пн 11:00—20:00, вт-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 10:00-18:00

ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8 (499) 762-36-31

Часы работы: пн-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 11:00—18:00.

Москва

Митино (Пряжа). Пятницкое ш., 36/1, 8 (495) 754-67-93

Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных.

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

8 марта
скидка 10% на всё!

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Весна! Обновляйтесь!

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Приятные цены, скидки.

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