8 марта сеть магазинов для шитья, вязания и рукоделия «Я сама» проводит весеннюю акцию и дарит 10% скидку на все товары.
Акционная скидка суммируется со скидкой по дисконтной карте. Получай большие скидки!
Наш интернет-магазин www.fhobby.ru
Ждём вас в сети магазинов «Я САМА»:
Зеленоград
Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31
Часы работы: пн 11:00—20:00, вт-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 10:00-18:00
ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8 (499) 762-36-31
Часы работы: пн-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 11:00—18:00.
Москва
Митино (Пряжа). Пятницкое ш., 36/1, 8 (495) 754-67-93
Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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8 марта
скидка 10% на всё!
- Весна! Обновляйтесь!
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