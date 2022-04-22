Весна — прекрасный повод добавить в гардероб и интерьер новых красок. Ассортимент магазинов «Я Сама» все время пополняется, и весна-2022 не стала исключением. В наличии большой выбор качественных оригинальных тканей, товаров для шитья и рукоделия, пряжи, инструментов для вязания и самый большой в городе выбор расцветок и видов молний YKK.
Только что поступившие новинки
- В магазине на Привокзальной площади появились прекрасные весенние ткани для пошива одежды, тесьмы от волшебного бренда Acufactum, оригинальные японские спицы от бренда Tulip.
- В магазине на площади Юности вы можете приобрести новинки хлопковых, льняных и вискозных тканей, а также, большой ассортимент немецких дизайнерских пуговиц от бренда Dill.
Также напоминаем, что при магазинах «Я Сама» располагаются ателье, в которых делают ремонт одежды быстро и любой сложности.
В сети магазинов «Я Сама» ждут вас!
Остались вопросы? Напишите!
- Магазин и ателье на площади Юности:
8-985-532-02-10 (WhatsApp)
- Магазин и ателье в Крюково:
8-985-532-02-20 (WhatsApp)
На странице ВКонтакте — ещё больше фотографий.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Весенние новинки в сети магазинов «Я Сама» — ткани, пряжа, фурнитура и инструменты для рукоделия Реклама
Началось благоустройство «Аллеи вязов» в 9 микрорайоне. Подробный обзор плана работ и куда обращаться жителям, если что-то пойдёт не так Истории
«Когда она была в десяти метрах от меня, распылил баллончик». Как жители вооружаются против собак, которых выгуливают без поводка Истории
Ленин и Зеленоград: подборка интересных статей о вожде революции в нашем городе. При жизни и после смерти Истории
Премьера нового сборника мультфильмов «ФиксиКИНО. Вселенная приключений». 24 апреля в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Зеленопарк» Афиша
Следим за реконструкцией станции Крюково: когда откроют новую платформу, что будет с подземными переходами и почему пока не будет входа с эстакады Истории
Чего не хватает для счастья зеленоградским велосипедистам. Поговорили с теми, кто ездит круглый год (даже зимой) Истории
Обклеить автобусную остановку буквами Z и V. Это патриотизм или вандализм? Голосуйте (анонимно) Жизнь
Крупное производство стройматериалов для импортозамещения построят в Крюково. Обещают создать две тысячи рабочих мест Истории
Хранение сезонной резины, шиномонтаж и бесплатная диагностика подвески — встречаем весну вместе с СТО Зеленоград Реклама
Благоустройство в режиме спецоперации. Ремонт бульвара в 15-м микрорайоне начался так, будто о местных жителях забыли Истории
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Финал конкурса талантов VESNA 2022 — 22 апреля в ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и организаторы конкурса дарят пригласительные билеты Афиша