Весенние новинки в сети магазинов «Я Сама» — ткани, пряжа, фурнитура и инструменты для рукоделия 22.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Весна — прекрасный повод добавить в гардероб и интерьер новых красок. Ассортимент магазинов «Я Сама» все время пополняется, и весна-2022 не стала исключением. В наличии большой выбор качественных оригинальных тканей, товаров для шитья и рукоделия, пряжи, инструментов для вязания и самый большой в городе выбор расцветок и видов молний YKK.

Только что поступившие новинки

  • В магазине на Привокзальной площади появились прекрасные весенние ткани для пошива одежды, тесьмы от волшебного бренда Acufactum, оригинальные японские спицы от бренда Tulip.
  • В магазине на площади Юности вы можете приобрести новинки хлопковых, льняных и вискозных тканей, а также, большой ассортимент немецких дизайнерских пуговиц от бренда Dill.

Также напоминаем, что при магазинах «Я Сама» располагаются ателье, в которых делают ремонт одежды быстро и любой сложности.

В сети магазинов «Я Сама» ждут вас!

Остались вопросы? Напишите!

  • Магазин и ателье на площади Юности:
    8-985-532-02-10 (WhatsApp)
  • Магазин и ателье в Крюково:
    8-985-532-02-20 (WhatsApp)

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магазины, рукоделие, ателье, Я сама, Я сама
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