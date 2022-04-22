Весна — прекрасный повод добавить в гардероб и интерьер новых красок. Ассортимент магазинов «Я Сама» все время пополняется, и весна-2022 не стала исключением. В наличии большой выбор качественных оригинальных тканей, товаров для шитья и рукоделия, пряжи, инструментов для вязания и самый большой в городе выбор расцветок и видов молний YKK.