Если ваши любимые женщины увлекаются шитьем, вязанием или другим рукоделием — вы можете преподнести им практичный набор, куда входит все необходимое для творчества.

Отличные наборы для шитья и вязания представлены в коллекциях Prym или, например, KnitPro.

Кому-то по вкусу придутся наборы для изготовления кукол, кому-то жизненно необходимы моточки пряжи всех возможных оттенков (обратите внимание на носочную пряжу Regia, ведь таких необычных цветовых решений у готовых изделий в магазине вы точно не увидите).

Предпочтения у каждой рукодельницы разные, а вот от вместительной и безумно красивой шкатулки для хранения иголок, ниток и других мелочей точно не откажется ни одна из них! В них множество отделений и разных отсеков, поэтому о беспорядке на рабочем месте можно забыть. А какое эстетическое наслаждение будет дарить этот подарок при каждом использовании — не передать словами!

В честь праздника побалуйте обновками близких или совершите долгожданную покупку для себя любимой со скидкой.

Получите купон на скидку 8% при покупке от 1000 руб. Купон можно реализовать в этот же день при следующей покупке или в любое время до 31 марта.

Есть дисконтная карта магазина? Отлично, ведь 8% будет суммироваться с картой постоянного покупателя.

Срок действия акции — до 31 марта включительно.

С праздником, милые дамы! С любовью вас поздравляет сеть магазинов и ателье «Я Сама».