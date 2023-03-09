8 марта — всего один день, а скидка для вас в магазинах сети «Я Сама» — целый месяц. Здесь вы найдёте множество идей для подарка любимым. «Я Сама» предлагает самые приятные цены и старается удивлять ассортиментом товаров для рукоделия.
Если ваши любимые женщины увлекаются шитьем, вязанием или другим рукоделием — вы можете преподнести им практичный набор, куда входит все необходимое для творчества.
Отличные наборы для шитья и вязания представлены в коллекциях Prym или, например, KnitPro.
Кому-то по вкусу придутся наборы для изготовления кукол, кому-то жизненно необходимы моточки пряжи всех возможных оттенков (обратите внимание на носочную пряжу Regia, ведь таких необычных цветовых решений у готовых изделий в магазине вы точно не увидите).
Предпочтения у каждой рукодельницы разные, а вот от вместительной и безумно красивой шкатулки для хранения иголок, ниток и других мелочей точно не откажется ни одна из них! В них множество отделений и разных отсеков, поэтому о беспорядке на рабочем месте можно забыть. А какое эстетическое наслаждение будет дарить этот подарок при каждом использовании — не передать словами!
В честь праздника побалуйте обновками близких или совершите долгожданную покупку для себя любимой со скидкой.
Получите купон на скидку 8% при покупке от 1000 руб. Купон можно реализовать в этот же день при следующей покупке или в любое время до 31 марта.
Есть дисконтная карта магазина? Отлично, ведь 8% будет суммироваться с картой постоянного покупателя.
Срок действия акции — до 31 марта включительно.
С праздником, милые дамы! С любовью вас поздравляет сеть магазинов и ателье «Я Сама».
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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