Велосеть 4sport предлагает зимнее хранение велосипедов с доставкой и техобслуживанием 09.10.2020 4sport

Всего за 2890 рублей вы получаете:

  • Хранение на тёплом сухом складе до 1 апреля.
  • Доставка в магазин
  • техобслуживание «Как новый»: мойка, смазка, протяжка всех резьбовых соединений, настройка систем переключения и торможения, подкачка колес, исправление небольших «восьмерок».

Предложение ограничено местами на складе — торопитесь. Отправьте заявку по ссылке или по телефону 8-499-738-72-94.

Метки:
велосипед, 4sport (корпус 1824), 4sport (корпус 445)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В каких домах Зеленограда будет капитальный ремонт и замена лифтов. Одиннадцать домов в следующем году и планы до 2023 Новости
На выезде из Андреевки начали расширять проезжую часть. Работы продлятся около двух недель Новости
Закладку с патронами искал молодой человек в детском саду в 12 микрорайоне. Его увидели на камерах и задержали Новости
У женщины, сбитой насмерть на Георгиевском проспекте, остался лежачий сын-инвалид и старенькая мать. Соседи организовали сбор средств в помощь семье Новости
Два дерева горели в 11 микрорайоне два дня подряд. В МЧС не считают это поджогом Новости
«Перекресток» на площади Юности открылся после ремонта: кассы самообслуживания, микроволновка и крошечный фрагмент исторической мозаики Новости
Мэрия требует от работодателей передавать ей данные работников на удаленке. Это законно? От этого можно отказаться? Кого это касается? Ответы
Станция Крюково — первые сто лет истории. Как выбирали место и запрудили Водокачку, как работала железнодорожная станция и как её взорвали в 1941 году Истории
В больнице скончался один из пешеходов, сбитых на «зебре» через Георгиевский проспект Новости
Одобрено строительство кафе возле 23-го микрорайона. Его поддержало 80% участников общественного обсуждения Новости
Три автобуса добавили на маршрут 400-го «экспресса». Их там больше, чем на любом другом зеленоградском маршруте Новости
«Человек может ходить с ножом, нападать на других и оставаться на свободе». Зеленоградец, раненный пьяным хулиганом, вынужден переехать из-за бездействия полиции Истории
Затапливаемую парковку в 11 микрорайоне поднимут до конца октября Новости
Двух пешеходов сбили на «зебре» между хосписом и 16-м микрорайоном. Здесь давно собирались установить светофор Новости
Новую станцию Ховрино-2 переименуют в Ховрино, а старую — в Староховрино или Грачёвскую. Как именно, решит опрос Новости
Собянин ответил на часто задаваемые вопросы об эпидемии коронавируса Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру