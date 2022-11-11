Ведущий Артем Баранов поможет сделать ваш праздник ярким и запоминающимся — свадьбы, корпоративы, юбилеи, выпускные 11.11.2022 Реклама

Артем Баранов ведёт свадьбы, корпоративы, юбилеи уже более 10 лет и хорошо знает тонкости своей профессии. Он обязательно готовится — знакомится с заказчиками, уточняет массу деталей о гостях и виновниках торжеств, чтобы праздник удался и надолго запомнился вам в самых приятных и эмоциональных воспоминаниях.

Впереди новогодние корпоративы, выпускные, а свадьбы и дни рождения вообще длятся круглый год.

Ведущий Артем Баранов сделает ваш праздник красивым и уникальным:

  • персонализация — праздник будет про вас и ваших гостей
  • с юмором, без пошлости
  • интересно будет всем поколениям
  • в команде ведущего есть диджеи, фото- и видеографы, декораторы и аниматоры.

Артем находит контакт и умеет вовлечь в праздник одновременно гостей разных поколений. Обещает — всем гостям хорошее настроение и отличное проведение времени.

Заказчики отмечают, что его манера ведущего — активна, но очень деликатна, а юмор — всегда уместен, без перехода личных границ.

Особый подход к корпоративным праздникам и выпускным, где есть своя специфика. Содержание таких праздников — более командное и активное. А в выпускных — более драйвовое, но одновременно — трогательное.

Сделайте ваши праздники красивыми и уникальными! Подробнее о ведущем — в его презентации.

Телефон: 8-926-565-65-44.

Метки:
организация праздников, новый год, свадьба, юбилей, выпускной
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