Артем Баранов ведёт свадьбы, корпоративы, юбилеи уже более 10 лет и хорошо знает тонкости своей профессии. Он обязательно готовится — знакомится с заказчиками, уточняет массу деталей о гостях и виновниках торжеств, чтобы праздник удался и надолго запомнился вам в самых приятных и эмоциональных воспоминаниях.
Впереди новогодние корпоративы, выпускные, а свадьбы и дни рождения вообще длятся круглый год.
Ведущий Артем Баранов сделает ваш праздник красивым и уникальным:
- персонализация — праздник будет про вас и ваших гостей
- с юмором, без пошлости
- интересно будет всем поколениям
- в команде ведущего есть диджеи, фото- и видеографы, декораторы и аниматоры.
Артем находит контакт и умеет вовлечь в праздник одновременно гостей разных поколений. Обещает — всем гостям хорошее настроение и отличное проведение времени.
Заказчики отмечают, что его манера ведущего — активна, но очень деликатна, а юмор — всегда уместен, без перехода личных границ.
Особый подход к корпоративным праздникам и выпускным, где есть своя специфика. Содержание таких праздников — более командное и активное. А в выпускных — более драйвовое, но одновременно — трогательное.
Сделайте ваши праздники красивыми и уникальными! Подробнее о ведущем — в его презентации.
Телефон: 8-926-565-65-44.